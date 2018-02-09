Количество гаишных камер увеличится в разы, но есть способ не платить

Гаишные камеры, натыканные в иных регионах столь часто, что кажется, будто ими фиксируется каждый твой вдох и выдох. Водители, понятное дело, особой любви к этим приборам не питают. Да и я, признаться, в фан-клубе «большого брата» не состою и на каком-нибудь митинге с плакатом «, Э-ге-гей, даёшь больше камер для автомобилистов» вы меня точно не увидите. А между тем, количество этих самых «расхитителей семейного бюджета» в ближайшее время станет еще больше. Как противостоять простым шоферам натиску «всевидящего ока»?
Дмитрий Зленко

Писать статью на столь щекотливую для автомобилистов тему, при условии что нужно выключить эмоции и подойти к созданию текста взвешенно и всесторонне — ой как непросто. Ведь в понимании простого обывателя, к коим отношусь и я сам, комплексы фото- видеофиксации нарушения — это полное фуфло, грабеж средь бела дня, запретить это исчадие ада немедленно! Думается, что если бы под таким лозунгом какой-нибудь кандидат выдвинулся на президентские выборы, голоса всех отечественных автомобилистов ему были бы гарантированны. Вместе с тем, будучи человеком разумным, трудно отрицать тот факт, что свою лепту в воспитание водительской культуры, пресловутые камеры все ж таки внесли. И наглядное тому подтверждение — статистика.

На языке цифр

Разумеется, любыми цифрами можно «жонглировать» в свою угоду, подтасовывать их и подгонять под нужный результат. Например, вещают нам, будто экономика прошла свое дно, начался стремительный подъем практически по всем отраслям, инфляция ниже прогнозов, а доходы населения уверенно растут. Тут же выдают какие-то цифры, проценты, корреляции. Но вот лично я прихожу в продуктовый магазин, оставляю на кассе тысячу рублей и убираюсь восвояси с полупустым пакетом, с горечью осознавая, что жалование мне так не прибавили, а месяца три назад за эту же сумму пакет был более увесистым.

Вот и в деле снижения аварийности к приводимым чиновниками цифрам отношусь с большим недоверием. В частности, глава столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев сообщил, что, дескать, в 2016 году в местах, где были установлены камеры фотофиксации нарушение, количество аварий с пострадавшими снизилось почти на 24 процента в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года. При этом число изувеченных в этих авариях людей сократилось на 38 процентов. Эти цифры можно было бы поднять курам на смех, если бы ни одно но: как автомобилист, каждый божий день колесящий по Москве и области, я и впрямь заметил, что жестких аварий и стало заметно меньше. Пожалуй, тот редкий случай, когда чиновничьи цифры не расходятся с фактическим положением вещей.

Язык рубля, он быстрый самый

И ладно бы подобная тенденция к снижению аварийности и смертности на дорогах в местах установки камер фотофиксации нарушений была только в Москве. Так, согласно данным исследования Института Актуальной Экономики, в Южно-Сахалинске, благодаря установке комплексов «Автоураган» и «Кречет» на аварийно опасных участках в разы снизилось количество страшных ДТП. Если за год до установки камер на этих участках случилось 27 автокатастроф, в которых 3 человека распрощались с жизнью, а 35 получили увечья, то на подведении итогов за 12 месяцев работы комплексов выяснялось, что на подконтрольных «Автоурагану» и «Кречету» территориях случилось лишь 4 ДТП, в которых получили травмы 4 человека и обошлось вообще без погибших.

Другой уголок нашей страны — Новосибирск. Одним из самых опасных перекрестков города здесь по праву считалось пересечение Бердского шоссе с улицей Строителей. Что ни год, так пять-шесть жутких аварий. Когда же в 2017 году здесь поставили «электронного гаишника» в виде комплекса «Автоураган», аварийность сошла на нет (по итогам 11 месяцев работы комплекса не зафиксировано ни одного, даже мелкого ДТП). Да и как могло быть иначе, если 409 водителей получили «письма счастья» за проезд на красный свет, а 1318 — за пересечение стоп-линии?! Язык рубля он быстро учит! При этом, неоспоримым преимуществом того же комплекса «Автоураган» является его многофункциональность: он не только, как вы поняли способен бороться с любителями быстрой езды, но и с теми, кто проезжает на красный или заезжает за стоп-линию, кто ездит по полосе для общественного транспорта или же кто не привык пропускать пешеходов.

Торжество беззакония

К приборам фото- видеофиксации нарушений, как мы уже говорили ранее, водители испытывают искреннее чувство ненависти. Оно абсолютно справедливо, если приборчик «глюкнул» и автомобилю, еле ползущему в «пробке» приписывают лишние 70—80 км/ч. Тут уж спору нет — самая настоящая подстава, в результате которой придется доказывать что ты не верблюд. Впрочем, подобные сбои, объективно, случаются редко. Истинная же причина «нелюбови» — беспристрастность комплексов. С этим «командиром» не договоришься на месте, да и по ушам ему не проедешься слезливой историей, что, дескать, спешишь в больницу поцеловать в последний раз умирающую бабушку… А мы за десятилетия торжества беззакония привыкли «отмазываться» за свои проступки козырянием «корочек», звонками друзьям из ГАИ и взятками.

Появление первых камер вызывало у иных автомобилистов такую волну негодования, что они не гнушались камнем запульнуть в прибор. Официальной статистики на этот счет нет, но помню как в ДОБДД (департамент, где трудятся главные гаишники страны. Прим.) сетовали, мол, на заре внедрения комплексов, едва ли ни каждый третий прибор пал смертью храбрых.

Беспристрастные камеры разрушили привычный уклад жизни многих россиян, ставивших себя выше закона, решающих свои проблемы демонстрацией «ксивы» или «звонком другу», превратив по сути их в простых смертных. Однако самые пронырливые и изворотливые — нашли лазейку, купив себе индульгенцию от камер. В интернете и мы нашли несколько объявлений, которые обещают оказать содействие в том, чтобы путем установки «галочки» на ваш госномер в гаишной базе данных, сделать его невидимым для «электронных стражей правопорядка». Мошенники это или же в самом деле такая услуга доступна — выяснить мы не смогли. Уж дюже дорого стоит. Годовой «абонемент» на проезд под камерами обойдется в 130 000 рублей.

«Отстрел» гаишников

И что бы кто ни говорил, но когда за правопорядком на дорогах следили гаишники — беспредела было больше. И не только потому, что законодательство было либеральнее по отношению к нарушителям, а главным образом потому, что не было принципа неотвратимости наказания. Взаимоотношения между шоферами и инспекторами было фарсом, некой игрой в Монополию, цель которой не навести порядок на дорогах, не спасти жизни людей, а банально срубить «бабла». Поэтому анекдот про то, когда водитель повернул налево под запрещающий знак, а остановивший его гаишник говорит, что «поворот здесь отнюдь не запрещен, просто он платный» и не анекдот вовсе, а правда жизни. А уж сколько было откровенных подстав, со стороны тружеников свистка и жезла не понаслышке знает всякий автомобилист, крутивший баранку в лихие времена.

Потому и сокращение службы ДПС выглядит вполне обоснованным и оправданным. Как бы кощунственно это не звучало, комплексы фото- видеофиксации нарушений и зарабатывают для бюджета больше, и на карман себе не работают.

Только деньги и ничего личного

Вместе с тем, лично у меня вызывает ничем не прикрытое раздражение — это экономическое обоснование установки комплексов, когда на полном серьёзе приводятся данные, что один комплекс вместе с установкой и договором на его обслуживание обходится примерно в 700 000 рублей, которые окупаются за 3—4 месяца работы. А всего за год в бюджет поступило 30 миллионов рублей. Не говорится о том, что за 3—4 месяца мы спасем жизни 3 нашим соотечественникам, не посадим в инвалидные коляски 22 человека и дадим право на жизнь 4 детям. Нет, говорится о том, что мы срубим деньжат, а уж как побочный эффект — снизим аварийность. Таким образом получается, что если на вверенной прибору территории до такой степени дисциплинируют водителей, что те перестанут нарушать, видеокамеру от туда придется убрать, исходя из экономической нецелесообразности ее дислокации. А потому снова здесь крошитесь в винегрет, дорогие товарищи автомобилисты!

Необходимость в оснащении дорог и аварийноопасных перекрестков современными комплексами фото- и видеофиксации — не вызывает сомнений. Процесс формирования водительской культуры и уважения к букве дорожного закона не быстрый. Уйдет ни один десяток лет, чтобы сформировать новую, человечную психологию у шоферов. И несомненно лучшим подспорьем в этом деле будут «беспристрастные электронные гаишники». И чем их больше будет по всей стране, тем быстрее у нас войдет в привычку езда по Правилам. Кроме того, современные комплексы видеонаблюдения на дорогах не только способствуют повышению уровня безопасности на дорогах, путем привлечения к ответственности лихачей, любителей езды по обочинам, «встречкам» и «выделенкам», тех, кто плохо отличает красный сигнал светофора от зеленого, но и способствуют снижению криминогенной остановки на вверенной ему территории, ведь кроме чисто гаишных функций комплекс идентифицирует абсолютно каждый автомобиль, и прогоняет его номерной знак по базам розыска.

Причем для ускорения процесса развития безопасных дорог, необходимо привлекать частных инвесторов. Правда есть «но», о котором мы говорили — для любого частника приоритетом являются деньги и окупаемость инвестиций. А для государства главной ценностью должна быть жизнь и здоровье каждого гражданина. Именно поэтому необходимо выработать совместную концепцию и воплотить ее в жизнь, при которой и волки были бы сыты, и овцы целы.

Предвкушая комментарии к этому материалу, мол, да о чем вы пишите, водителей и так дерут как липку: непомерно дорогой бензин, налоги, Платон и прочие сравнительно «честные» способы отъема денег у населения… А тут вы еще ратуете за увеличение числа камер. Но ведь не стоит забывать, что есть вполне хороший и, главное, абсолютно легальный способ борьбы с камерами. Не нарушать! И не будешь платить.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

видеофиксация, ГИБДД
9 февраля 2018
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