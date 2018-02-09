Количество гаишных камер увеличится в разы, но есть способ не платить

Только деньги и ничего личного

Вместе с тем, лично у меня вызывает ничем не прикрытое раздражение — это экономическое обоснование установки комплексов, когда на полном серьёзе приводятся данные, что один комплекс вместе с установкой и договором на его обслуживание обходится примерно в 700 000 рублей, которые окупаются за 3—4 месяца работы. А всего за год в бюджет поступило 30 миллионов рублей. Не говорится о том, что за 3—4 месяца мы спасем жизни 3 нашим соотечественникам, не посадим в инвалидные коляски 22 человека и дадим право на жизнь 4 детям. Нет, говорится о том, что мы срубим деньжат, а уж как побочный эффект — снизим аварийность. Таким образом получается, что если на вверенной прибору территории до такой степени дисциплинируют водителей, что те перестанут нарушать, видеокамеру от туда придется убрать, исходя из экономической нецелесообразности ее дислокации. А потому снова здесь крошитесь в винегрет, дорогие товарищи автомобилисты!

Необходимость в оснащении дорог и аварийноопасных перекрестков современными комплексами фото- и видеофиксации — не вызывает сомнений. Процесс формирования водительской культуры и уважения к букве дорожного закона не быстрый. Уйдет ни один десяток лет, чтобы сформировать новую, человечную психологию у шоферов. И несомненно лучшим подспорьем в этом деле будут «беспристрастные электронные гаишники». И чем их больше будет по всей стране, тем быстрее у нас войдет в привычку езда по Правилам. Кроме того, современные комплексы видеонаблюдения на дорогах не только способствуют повышению уровня безопасности на дорогах, путем привлечения к ответственности лихачей, любителей езды по обочинам, «встречкам» и «выделенкам», тех, кто плохо отличает красный сигнал светофора от зеленого, но и способствуют снижению криминогенной остановки на вверенной ему территории, ведь кроме чисто гаишных функций комплекс идентифицирует абсолютно каждый автомобиль, и прогоняет его номерной знак по базам розыска.

Причем для ускорения процесса развития безопасных дорог, необходимо привлекать частных инвесторов. Правда есть «но», о котором мы говорили — для любого частника приоритетом являются деньги и окупаемость инвестиций. А для государства главной ценностью должна быть жизнь и здоровье каждого гражданина. Именно поэтому необходимо выработать совместную концепцию и воплотить ее в жизнь, при которой и волки были бы сыты, и овцы целы.

Предвкушая комментарии к этому материалу, мол, да о чем вы пишите, водителей и так дерут как липку: непомерно дорогой бензин, налоги, Платон и прочие сравнительно «честные» способы отъема денег у населения… А тут вы еще ратуете за увеличение числа камер. Но ведь не стоит забывать, что есть вполне хороший и, главное, абсолютно легальный способ борьбы с камерами. Не нарушать! И не будешь платить.