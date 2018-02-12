Как не испортить машину при очистке от снега

Сразу скажем, что пушистый снежок, за ночь легким романтическим покрывалом упавший на машины, не станет темой этого материала. Мы будем говорить о ситуации, когда снегопадом завалило только что припаркованную и от того еще теплую машину, либо когда от снега приходится откапывать транспорт, простоявший без движения несколько дней. В первом случае, когда снег ложится на прогретые элементы кузова и она, он частично тает. По мере остывания авто, эта влага вновь замерзает в произвольных местах, создавая проблемы для будущей очистки машины.

Другой вариант — когда автомобиль просто постоял несколько дней с сугробами на крыше, капоте, бамперах и всех прочих более-менее горизонтальных и выступающих частях кузова. Со временем снег слеживается, его нижний слой приобретает свойства льда и примораживается к вышеперечисленным поверхностям. Сразу скажем, что ни в коем случае не стоит скалывать или соскабливать скребком подобные наросты во избежание царапин на краске..

Если речь идет о явном льде, который невозможно смести щеткой, то для начала нужно здраво оценить, насколько он мешает. Одно дело ледок на крыше машины и совсем другое — заледеневшие потеки воды на стеклах, ручках дверей и уплотнителях. Если они не мешают проникновению в машину и не перекрывают обзор, лучше их не трогать, отложив их ликвидацию до посещения автомойки или какой-нибудь теплой парковки.