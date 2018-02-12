Как не испортить машину при очистке от снега

Зимой процедура освобождения машины от снега и льда превращается в рутинную операцию. Однако, не зная некоторых нюансов, даже в ходе отработанной ежеутренней процедуры можно нанести вред собственной машине.
Максим Строкер

Сразу скажем, что пушистый снежок, за ночь легким романтическим покрывалом упавший на машины, не станет темой этого материала. Мы будем говорить о ситуации, когда снегопадом завалило только что припаркованную и от того еще теплую машину, либо когда от снега приходится откапывать транспорт, простоявший без движения несколько дней. В первом случае, когда снег ложится на прогретые элементы кузова и она, он частично тает. По мере остывания авто, эта влага вновь замерзает в произвольных местах, создавая проблемы для будущей очистки машины.

Другой вариант — когда автомобиль просто постоял несколько дней с сугробами на крыше, капоте, бамперах и всех прочих более-менее горизонтальных и выступающих частях кузова. Со временем снег слеживается, его нижний слой приобретает свойства льда и примораживается к вышеперечисленным поверхностям. Сразу скажем, что ни в коем случае не стоит скалывать или соскабливать скребком подобные наросты во избежание царапин на краске..

Если речь идет о явном льде, который невозможно смести щеткой, то для начала нужно здраво оценить, насколько он мешает. Одно дело ледок на крыше машины и совсем другое — заледеневшие потеки воды на стеклах, ручках дверей и уплотнителях. Если они не мешают проникновению в машину и не перекрывают обзор, лучше их не трогать, отложив их ликвидацию до посещения автомойки или какой-нибудь теплой парковки.

Ведь чем с больше и энергичней мы отколупываем лед от лакокрасочного покрытия, тем больше микроповреждений мы ему при этом наносим. Когда лед обнаруживается на стеклах это неприятно, но тоже не смертельно, как говорится. Да, немедленно поехать не получится, в случае обледенения лобового стекла. Но тут никто мешает завести машину, аккуратно, не направляя мощную струю горячего воздуха на «лобовуху», прогреть салон и постепенно отскрести стекла от наледей. Одна из самых мерзких проблем, которую может подкинуть слежавшийся снег или лед, связана с дверями. Про то, что вода может заморозить уплотнители и замки дверей знают многие.

Но еще более подвержены «ледяным» неприятностям машины, оснащенные системами бесключевого доступа. Кнопочки на ручках дверей, которые позволяют попадать в машину не доставая брелока из кармана, замерзают и перестают нажиматься. Да и сами ручки дверей замерзают. Оббивать с них лед или открывать «силой» не рекомендуется. Можно и краску отбить, и вообще сломать хрупкие «пластмасски». Если не удастся проникнуть в машину через не замерзшие двери, придется возвратится домой, набрать горячей воды либо в медицинскую грелку, либо в герметичный пластиковый пакет и с помощью этого источника тепла размораживать лед, отогревая дверной механизм. Только этот вариант гарантирует нас от материального урона в процессе очистки машины от льда.

техническое обслуживание
12 февраля 2018
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