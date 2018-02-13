Как спасти машину зимой от ржавчины из-за сколов краски

Это только кажется, что сколы на кузове от летящей из-под колес соседних твердой и тяжелой всячины — исключительно летняя напасть. Ничего подобного: песка и камешков на асфальте трасс хватает и зимой. И не только там, где и сейчас на дороги сыпят песок в качестве противогололедного средства. Повсеместно грузовики, выезжающие со строек, вытаскивают с собой на дороги достаточно земли. Разбиваемый колесами асфальт — еще один надежный поставщик камней, которые потом портят краску и стекла легковушек.

Зимой сколы даже если и относительно редкое, но более опасное явление, поскольку в это время дороги поливают протвогололедными растворами солей, которые быстро создают очаги коррозии в местах повреждения лакокрасочного покрытия. Поэтому, обнаружив скол зимой следует немедленно его ликвидировать. Впрочем, если нет возможности немедленно заняться этим, можно законсервировать ситуацию, попытавшись приостановить коррозионные процессы. Для этого скол следует на время замазать чем-то вроде всем известного «мовиля». Правда, стоит иметь в виду, что первая же мойка машины с использованием автошампуня такую защиту от ржавчины ликвидирует.