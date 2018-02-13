Как спасти машину зимой от ржавчины из-за сколов краски

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Сколы лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации машины неизбежны. Зимой они появляются не реже чем летом, открывая незащищенный металл разрушительному воздействию противогололедных реагентов.
Максим Строкер

Это только кажется, что сколы на кузове от летящей из-под колес соседних твердой и тяжелой всячины — исключительно летняя напасть. Ничего подобного: песка и камешков на асфальте трасс хватает и зимой. И не только там, где и сейчас на дороги сыпят песок в качестве противогололедного средства. Повсеместно грузовики, выезжающие со строек, вытаскивают с собой на дороги достаточно земли. Разбиваемый колесами асфальт — еще один надежный поставщик камней, которые потом портят краску и стекла легковушек.

Зимой сколы даже если и относительно редкое, но более опасное явление, поскольку в это время дороги поливают протвогололедными растворами солей, которые быстро создают очаги коррозии в местах повреждения лакокрасочного покрытия. Поэтому, обнаружив скол зимой следует немедленно его ликвидировать. Впрочем, если нет возможности немедленно заняться этим, можно законсервировать ситуацию, попытавшись приостановить коррозионные процессы. Для этого скол следует на время замазать чем-то вроде всем известного «мовиля». Правда, стоит иметь в виду, что первая же мойка машины с использованием автошампуня такую защиту от ржавчины ликвидирует.

Можно, конечно, завидев новый скол на капоте, крыле или двери, немедленно оправить машину на перекраску в автосервис. Однако так дало кто делает — больно дорого для ликвидации одной «ранки» на лакокрасочном покрытии (ЛКП). Со сколом можно успешно побороться самостоятельно. Для начала место повреждения очищаем от грязи, и слегка полируем. Если обнаруживаются следы коррозии, нужно использовать какой-либо модификатор ржавчины, чтобы остановить процесс разрушения металла.

Дав этой химии прореагировать, следует удалить из рабочей зоны остатки модификатора и пыли, а затем обезжирить место скола. Когда оно просохнет, нужно оценить «масштаб бедствия». Если площадь поврежденного ЛКП достаточно велика, придется сначала заняться ее зашпатлевкой. Дав просохнуть слою шпатлевки, покрываем реставрируемое место автомобильной грунтовкой. Причем дважды — второй слой накладываем после высыхания первого. И только когда грунт окончательно затвердеет — красим место бывшего скола автомобильной краской подходящего цвета. В идеале — как и в случае с грунтовкой, тоже в два слоя.

ремонт, техническое обслуживание
13 февраля 2018
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