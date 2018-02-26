Почему можно мыть машину в сильный мороз

Большинство автовладельцев предпочитают мыть свои машины когда на улице не особо холодно, опасаясь, что мороз и влага негативно повлияют на ее техническое состояние. И совершенно зря.
Максим Строкер

Главное преимущество «банных процедур» для машины в сильный мороз — полное отсутствие даже намека на очереди у автомоек, поскольку спрос на их услуги в такую погоду падает катастрофически. И порчи лакокрасочного покрытия из-за воздействия холода опасаться не стоит. После того как смоют пену, мойщики (по крайней мере в нормальных заведениях) в обязательном порядке протирают кузов машины. Не менее стандартная процедура — протирка уплотнителей дверей и порогов. Таким образом удаляется основная масса воды, которая могла бы превратиться в последствии в лед и запечатать двери.

Чтобы не примерзали ручки дверей, их замки и лючок бензобака, с его запорным механизмом, следует сделать следующее. Когда мойщики закончат процедуру протирки кузова нужно подойти к машине и поочередно многократно подергать за ручки дверей. При этом из щелей и зазоров в них обязательно выйдет заметное количество воды (потенциального льда). Обратив внимание на вскрывшиеся недостатки сотрудников автомойки попросите их продуть сжатым воздухом не только ручки дверей, но и крышку лючка бензобака — включая петли, на которых он держится а также его запорный механизм. Кроме того, попросите продуть еще и зеркала заднего вида, особенно зазор между подвижной частью зеркала и его неподвижным подиумом — так мы избежим потенциальных проблем со складыванием зеркал из-за образования льда. После этого можно покидать мойку.

Выехав за ее ворота, стоит немедленно остановиться и произвести простейшие действия, которые предупредят возможные в будущем проблемы с замерзанием всего и вся. Во-первых, сразу после остановки открываем все двери машины, включая крышку багажного отделения. Дело в том, что кое-какая влага остается на уплотнителях даже после протирки. Выставив эти детали на пять минут на мороз мы их окончательно высушим. Причем, чем сильнее мороз, тем эффективней будет такая процедура влагоудаления. Пока уплотнители дверей теряют влагу, займемся лючком бензобака..

Заранее, перед мойкой следует запастись любой авомобильной силиконовой смазкой, лучше — в аэрозольной упаковке. Достаточно слегка пшикнуть ею на петли лючка бензобака и язычок его запорного устройства. А затем несколько раз пальцем понажимать на язычок замка и подвигать из стороны в сторону крышкой лючка — чтобы смазка лучше распределилась в зазорах. Если смазки нет, можно обойтись и просто пошевеливанием этих движущихся узлов — чтобы не дать воде в процессе замерзания заклинить их.

Из этих же соображения следует выкрутить пробку горловины бензобака. Если на ней и оказалась влага, она замерзнет, не «прихватив» резьбу пробки. Точно также, пока остатки воды еще не полностью замерзли, нужно подвигать «лопухи» боковых зеркал заднего вида. Этим мы избежим их «обездвиживания» из-за льда в подвижных частях.

техническое обслуживание
26 февраля 2018
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