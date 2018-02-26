Почему можно мыть машину в сильный мороз

Главное преимущество «банных процедур» для машины в сильный мороз — полное отсутствие даже намека на очереди у автомоек, поскольку спрос на их услуги в такую погоду падает катастрофически. И порчи лакокрасочного покрытия из-за воздействия холода опасаться не стоит. После того как смоют пену, мойщики (по крайней мере в нормальных заведениях) в обязательном порядке протирают кузов машины. Не менее стандартная процедура — протирка уплотнителей дверей и порогов. Таким образом удаляется основная масса воды, которая могла бы превратиться в последствии в лед и запечатать двери.

Чтобы не примерзали ручки дверей, их замки и лючок бензобака, с его запорным механизмом, следует сделать следующее. Когда мойщики закончат процедуру протирки кузова нужно подойти к машине и поочередно многократно подергать за ручки дверей. При этом из щелей и зазоров в них обязательно выйдет заметное количество воды (потенциального льда). Обратив внимание на вскрывшиеся недостатки сотрудников автомойки попросите их продуть сжатым воздухом не только ручки дверей, но и крышку лючка бензобака — включая петли, на которых он держится а также его запорный механизм. Кроме того, попросите продуть еще и зеркала заднего вида, особенно зазор между подвижной частью зеркала и его неподвижным подиумом — так мы избежим потенциальных проблем со складыванием зеркал из-за образования льда. После этого можно покидать мойку.