Что делать, если в пути неожиданно кончилась незамерзайка

Конечно, от такой неприятности лучше заранее и надежно застраховаться, поэтому опытный водитель в зимнее время всегда запасется лишней канистрой с незамерзайкой. Особенно, если предстоит дальняя поездка. Все-таки речь идет о собственной безопасности.

Слава Богу, чаще всего жидкость в бачке омывателя кончается не сразу: в современных машинах о снижении до минимума ее уровня предупреждает соответствующий датчик. Но даже если он отсутствует, дефицит незамерзайки можно определить по напору струи. Иными словами, почти всегда у вас остается некоторый запас драгоценной жидкости, который можно рационально использовать на оставшемся пути до ближайшей АЗС или магазина автозапчастей. И вам повезло, если спасение где-то совсем рядом.

Единственный разумный способ сэкономить жидкость в сложившихся условиях — отключить омыватель фар, который расходует жидкость в неимоверных количествах. В некоторых машинах, для этого предусмотрена специальная кнопка. В других моделях расточительная функция не срабатывает при выключенных осветительных приборах, и чтобы подкопить «водички», вам придется заранее вырубать ближний свет.