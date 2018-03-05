Что делать, если в пути неожиданно кончилась незамерзайка

Фото www.advanceautoparts.com
Наверняка большинство водителей сталкивалось с ситуацией, когда во время поездки в разгар зимнего ненастья вдруг заканчивалась незамерзающая жидкость в бачке омывателя. Стекло грязное, мыть его нечем, а до ближайшей заправки или магазина автозапчастей еще ехать и ехать. Что делать?
Иван Флягин

Конечно, от такой неприятности лучше заранее и надежно застраховаться, поэтому опытный водитель в зимнее время всегда запасется лишней канистрой с незамерзайкой. Особенно, если предстоит дальняя поездка. Все-таки речь идет о собственной безопасности.

Слава Богу, чаще всего жидкость в бачке омывателя кончается не сразу: в современных машинах о снижении до минимума ее уровня предупреждает соответствующий датчик. Но даже если он отсутствует, дефицит незамерзайки можно определить по напору струи. Иными словами, почти всегда у вас остается некоторый запас драгоценной жидкости, который можно рационально использовать на оставшемся пути до ближайшей АЗС или магазина автозапчастей. И вам повезло, если спасение где-то совсем рядом.

Единственный разумный способ сэкономить жидкость в сложившихся условиях — отключить омыватель фар, который расходует жидкость в неимоверных количествах. В некоторых машинах, для этого предусмотрена специальная кнопка. В других моделях расточительная функция не срабатывает при выключенных осветительных приборах, и чтобы подкопить «водички», вам придется заранее вырубать ближний свет.

Самый жесткий вариант предполагает автоматическое включение омывателя фар при каждой третьей или пятой подаче жидкости на лобовое стекло. Хорошо, если вы знаете, как вытащить соответствующий предохранитель, чтобы парализовать форсунки — в противном случае вам придется смириться с тем, что жидкость кончится совсем скоро.

Конечно, в такой ситуации водителям приходится тщательно экономить остатки незамерзайки, строго дозируя ее подачу на стекло в самых ничтожных количествах. Это довольно сомнительный вариант, поскольку ограниченная обзорность чревата созданием аварийной ситуации на дороге. Не стоит этим злоупотреблять.

Еще один не самый лучший способ с точки зрения безопасности — подстроиться на ходу под грузовик или автобус, чтобы брызгами из-под его колес очистить стекло. Но сокращая дистанцию с другим участником движения, вы в разы увеличиваете риск столкновения. Это прямое нарушение ПДД.

Самый распространенный и сравнительно безопасный вариант — подсыпать на лобовое стекло под работающие «дворники» снег. Не секрет, что в грязную погоду придется для этого останавливаться чуть ли не через каждые двести-триста метров. А ведь, как известно, остановка на улицах мегаполиса стала непозволительной роскошью, да и найти чистый белый снег на городской обочине тоже большая проблема.

Конечно, заботу о безопасности можно довести до маразма. Например, припарковать автомобиль, вызвать такси и сгонять за незамерайкой в ближайший магазин. Но при всем при том, это самый оптимальный вариант решения проблемы, хоть он и потребует некоторых финансовых и временных затрат…

безопасность дорожного движения, аксессуары, техническое обслуживание, автопутешествие, дорога, трасса
5 марта 2018
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