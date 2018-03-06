Нужна ли в машине розетка на 220 В

Как правило, производители устанавливают в автомобили штатные розетки на 220 В, рассчитанные на мощность в 150 Вт. Так что к ним нельзя подключать ни электрический чайник, ни утюг, ни фен. А, согласитесь, в путешествии на авто «дикарем» все это может понадобиться. Выход один: приобрести инвертор (преобразователь) — компактное электронное устройство, которое преобразует низкое напряжение в более высокое.

Прибор подключается к автомобильной аккумуляторной батарее. На него подается постоянное напряжение стандартного значения (12 или 24 Вольт, в зависимости от модификации), а с выхода снимаются привычные 220 В переменного тока. Подключается автомобильный инвертор к аккумулятору с помощью клемм, чтобы не повредить бортовую электропроводку.

Через гнездо прикуривателя можно подсоединять только маломощное устройство до 300 Вт. Большинство из преобразователей рассчитаны на 100—150 Вт для использования малоточной техники, в основном ноутбуков, фотоаппаратов и других легких электронных гаджетов.