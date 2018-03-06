Нужна ли в машине розетка на 220 В

Фото www.skoda-storyboard.com
Представьте, что вы всей семьей отправляйтесь в длительное путешествие к морю и в пути планируете пользоваться различными бытовыми приборами. Но вот беда — салон машины оборудован только стандартным гнездом на 12 В, и для обычных, не автомобильных «девайсов» оно не подойдет. К сожалению, розеткой на 220 В оснащается далеко не каждый современный автомобиль. Что же делать?
Иван Флягин

Как правило, производители устанавливают в автомобили штатные розетки на 220 В, рассчитанные на мощность в 150 Вт. Так что к ним нельзя подключать ни электрический чайник, ни утюг, ни фен. А, согласитесь, в путешествии на авто «дикарем» все это может понадобиться. Выход один: приобрести инвертор (преобразователь) — компактное электронное устройство, которое преобразует низкое напряжение в более высокое.

Прибор подключается к автомобильной аккумуляторной батарее. На него подается постоянное напряжение стандартного значения (12 или 24 Вольт, в зависимости от модификации), а с выхода снимаются привычные 220 В переменного тока. Подключается автомобильный инвертор к аккумулятору с помощью клемм, чтобы не повредить бортовую электропроводку.

Через гнездо прикуривателя можно подсоединять только маломощное устройство до 300 Вт. Большинство из преобразователей рассчитаны на 100—150 Вт для использования малоточной техники, в основном ноутбуков, фотоаппаратов и других легких электронных гаджетов.

Качественный инвертор оборудован специальными встроенными системами, которые защищают приборы от перегрева и перегрузок. Некоторые модели оснащаются специальным звуковым сигналом, который включается при снижении напряжения аккумулятора.

В любом случае преобразователь следует выбирать, исходя из предполагаемой мощности используемой техники, при этом во избежание перегрузок необходимо приплюсовать еще 20—30% про запас. Например, для одновременного подключения фотоаппарата (30 Вт), ноутбука (65 Вт) и принтера (100 Вт), к суммарной мощности 195 Вт следует прибавить 30%, то есть 60 Вт. Следовательно, мощность инвертора должна быть не менее 255 Вт, иначе он сгорит. Модели таких устройств подразделяются на группы — до 100 Вт; от 100 до 1500 Вт; от 1500 Вт и выше. Разброс цен — от 500 до 55 000 рублей.

Самые мощные подходят для работы микроволновок, мультиварок, электрических чайников, инструментов и т. д. В то же время следует учитывать, что инверторы до 2 кВт сокращают срок службы аккумулятора и генератора, и злоупотреблять ими не стоит.

Оптимальный режим работы мощного преобразователя обеспечивается при запущенном двигателе, когда его обороты не ниже отметки в 2000 об/мин, то есть в движении. На холостом ходу при 700 об/мин генератор может не справиться с поддержанием необходимого заряда, и это тоже нужно учитывать.

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6 марта 2018
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