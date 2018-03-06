Почему даже новые иномарки ржавеют после зимы

Очень часто владелец даже относительно свежей машины, в очередной раз вымыв машину по окончании зимнего сезона, обнаруживает на ее кузове признаки коррозии. Почему так происходит?
Максим Строкер

Ситуация, когда автовладелец обнаруживает свеженькую ржавчину на кузове своей машины именно весной, достаточно распространенная. Дело в том, что в течение всего зимнего сезона внешние поверхности машины «купались в ванне» из агрессивных химических реагентов. И вся эта ядовитая гадость проникла во все возможные щели, зазоры, а также трещинки в лакокрасочном покрытии. Но зимой температура на улице держится, преимущественно в отрицательном диапазоне. В таких условиях, как известно, химические реакции, в ходе которых происходит коррозионное повреждение металла кузова, по меньшей мере, затруднены. Ионно-обменные процессы активно идут в водных растворах, а если вода превращается в лед, то и коррозия практически замирает. Но с приходом весеннего тепла вода вновь обретает жидкое состояние и химия начинает «жрать железо».

Поэтому то именно по весне чаще всего и проявляются очаги коррозии на кузовах авто. Далее следует рассмотреть ее причины появления даже на почти новых машинах. Прежде всего, стоит упомянуть случай некачественного ремонта. Ведь даже новенькие машины попадают в аварии. Потом их владельцы по-быстрому избавляются от них, предварительно «подшаманив» внешний вид авто в каком-нибудь сомнительном, но недорогом по расценкам автосервисе. А у ни о чем не подозревающего нового владельца потом по весне глаза на лоб полезут при виде покрывшегося ржавыми пятнами крыла или капота.

toyotacamry.ru

Подобный сюрприз, кстати, может случиться и с первым владельцем машины. Если она, например, падала с машины-автовоза в случае аварии или из-за чьей-то халатности. Потом ее ремонтируют в дилерской СТО и продают под видом «новой с завода». Еще один вариант появления ржавчины по кузову связан с некачественной покраской на заводе. Правда, этим сейчас если и страдают, то лишь некоторые «китайцы». Кузова прочих иномарок на российском рынке, как правило, таким поведением не грешат.

Другое дело, когда рыжие подтеки на краске свежей машины появляются из-под молдингов, шильдиков и прочих декоративных элементов кузова. Дело в том, что эти красивенькие пластмасски порой крепятся в специально предусмотренные отверстия в дверях, багажниках и прочих деталях корпуса авто. Случается так, что из-за технологического «косяка» при установке декоративного элемента на положенное ему место слегка нарушается целостность лакокрасочного покрытия (ЛКП) в такой дырочке. И все — ржавый подтек из-под него после зимы гарантирован.

Еще одна причина «весенней ржавчины» на новой машине связана не с чьими-то происками или головотяпством, а с характером эксплуатации конкретной машины. Например, если вы купили авто осенью, а потом всю зиму ежедневно мотались по загородным трассам, не удивляйтесь появлению по весне ржавчины на передней части капота, крыльях и порогах. Дорожники зимой для борьбы со льдом используют не только химреагенты, но и песок. Три-пять месяцев интенсивной «пескоструйной обработки» машины повредят любое ЛКП, а ржавчина не преминет этим воспользоваться.

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6 марта 2018
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