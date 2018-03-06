Почему даже новые иномарки ржавеют после зимы

Ситуация, когда автовладелец обнаруживает свеженькую ржавчину на кузове своей машины именно весной, достаточно распространенная. Дело в том, что в течение всего зимнего сезона внешние поверхности машины «купались в ванне» из агрессивных химических реагентов. И вся эта ядовитая гадость проникла во все возможные щели, зазоры, а также трещинки в лакокрасочном покрытии. Но зимой температура на улице держится, преимущественно в отрицательном диапазоне. В таких условиях, как известно, химические реакции, в ходе которых происходит коррозионное повреждение металла кузова, по меньшей мере, затруднены. Ионно-обменные процессы активно идут в водных растворах, а если вода превращается в лед, то и коррозия практически замирает. Но с приходом весеннего тепла вода вновь обретает жидкое состояние и химия начинает «жрать железо».

Поэтому то именно по весне чаще всего и проявляются очаги коррозии на кузовах авто. Далее следует рассмотреть ее причины появления даже на почти новых машинах. Прежде всего, стоит упомянуть случай некачественного ремонта. Ведь даже новенькие машины попадают в аварии. Потом их владельцы по-быстрому избавляются от них, предварительно «подшаманив» внешний вид авто в каком-нибудь сомнительном, но недорогом по расценкам автосервисе. А у ни о чем не подозревающего нового владельца потом по весне глаза на лоб полезут при виде покрывшегося ржавыми пятнами крыла или капота.