5 верных способов выбрать качественный автосервис

Далеко не все автовладельцы предпочитают пользоваться услугами «официалов». Ремонт у дилера всегда дороже, причем иногда разница с ценами на аналогичные услуги в обычном сервисе достигает 40%. Зачастую высокий прейскурант объясняют «платой за бренд». Однако, как свидетельствуют специалисты компании CarFix, уровень технического оснащения у «неофициалов» в последнее время заметно вырос, а среди их сотрудников все чаще встречаются мастера, имеющие опыт работы в дилерских центрах.

Первый способ узнать о репутации автосервиса — это воспользоваться сарафанным радио. В половине случаев личные рекомендации становятся решающими в таком выборе. Ведь знакомые автовладельцы, как правило, всегда готовы поделиться информацией, где и при каких условиях они обслуживают свои машины. Главное у них узнать, как долго они пользуются услугами того или иного мастера, а также профиль работ, на которых тот специализируется.

Конечно же, выбрать оптимальный сервис поможет Интернет. Солидная компания всегда располагает собственным электронным ресурсом, где можно найти всю необходимую информацию. За советом есть смысл обратиться на различные автомобильные форумы, где обсуждаются подобные темы и публикуются отзывы о работе той или иной ремонтной мастерской.