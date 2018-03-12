5 верных способов выбрать качественный автосервис

Фото www.caranddriver.com
Какой бы автомобиль вы ни купили, в любом случае рано или поздно придется ехать в станцию техобслуживания. В настоящее время из более чем 50 000 компаний по ремонту машин только 10% приходится на официальных дилеров. Так что выбор, где обслуживать свой автомобиль, огромен, но попасть в качественный автосервис не так просто.
Иван Флягин

Далеко не все автовладельцы предпочитают пользоваться услугами «официалов». Ремонт у дилера всегда дороже, причем иногда разница с ценами на аналогичные услуги в обычном сервисе достигает 40%. Зачастую высокий прейскурант объясняют «платой за бренд». Однако, как свидетельствуют специалисты компании CarFix, уровень технического оснащения у «неофициалов» в последнее время заметно вырос, а среди их сотрудников все чаще встречаются мастера, имеющие опыт работы в дилерских центрах.

Первый способ узнать о репутации автосервиса — это воспользоваться сарафанным радио. В половине случаев личные рекомендации становятся решающими в таком выборе. Ведь знакомые автовладельцы, как правило, всегда готовы поделиться информацией, где и при каких условиях они обслуживают свои машины. Главное у них узнать, как долго они пользуются услугами того или иного мастера, а также профиль работ, на которых тот специализируется.

Конечно же, выбрать оптимальный сервис поможет Интернет. Солидная компания всегда располагает собственным электронным ресурсом, где можно найти всю необходимую информацию. За советом есть смысл обратиться на различные автомобильные форумы, где обсуждаются подобные темы и публикуются отзывы о работе той или иной ремонтной мастерской.

При ознакомлении с информацией стоит учитывать, что ошибки в работе случаются у всех, но не все готовы их исправлять. Так что готовность компании к диалогу с недовольным клиентом всегда будет преимуществом при выборе автосервиса. Кстати, в сети можно найти «черные списки» автомастерских с подмоченной репутацией, составленные обманутыми автолюбителями.

Если вы еще не выбрали, где ремонтировать машину, не откладывайте поиски в долгий ящик и не ждите, когда авто сломается. У вас должна быть возможность предварительно заглянуть в нужный автосервис, чтобы понаблюдать за работой его персонала. В этом случае можно оценить загруженность СТО и условия труда, узнать о наличии сертификатов и лицензий, прейскуранте и гарантийных обязательствах. Имейте в виду, что честному мастеру нечего скрывать, и он всегда пустит автовладельца в ремонтную зону.

С одной стороны, преимущества постоянного клиента очевидны: предоставление скидок, возможность попасть к «своему» специалисту без очереди и т. д. Однако нельзя исключить и обратный эффект — например, когда хорошо знакомых автовладельцев уже не боятся спугнуть, или, зная их платежеспособность, навязывают им лишние услуги. Здесь многое зависит от морального облика конкретного мастера. Поэтому если у вас есть подозрения, что вам «сели на шею» и бессовестно пользуются вашим доверием, ищите другое место и других людей. Ведь выбор есть всегда.

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12 марта 2018
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