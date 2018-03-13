5 самых распространенных причин вибрации на руле

Повреждение диска или шины

Сильный удар колеса во время движения о кочку или яму, когда диск трескается или гнется, либо возникает «грыжа» на резине приводит к вибрации колеса. Подобные механические дефекты будут нагружать подвеску и отзываться биением руля во время движения. Аналогичный эффект может случиться при неправильном ремонте шин или диска.

Неправильная установка колес

Подобное явление возникает из-за несоответствия посадочного отверстия диска и размера ступицы. Также оно может быть вызвано неправильной затяжкой колесных болтов или гаек с конусным основанием, которые следует затягивать по диагонали и только если колесо находится в подвешенном состоянии.

Неисправность подвески и рулевого управления

К биению руля может привести деформация ступицы, неисправный опорный подшипник, существенный износ наконечников рулевых тяг, ослабление крепежа рейки руля и прочие проблемы в ходовой части и рулевой системы. Если руль вибрирует при торможении, то скорее всего это происходит из-за неравномерного износа тормозных колодок или дисков.