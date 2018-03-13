5 самых распространенных причин вибрации на руле

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Биение на руле может ощущаться на любой скорости, во время разгона или торможения автомобиля, а также когда двигатель работает на холостом ходу. Чаще он вибрирует из-за проблем с колесами и дефектов подвески, и скорее всего это повод для обращения в автосервис.
Иван Флягин

Неотбалансированные колеса

Чаще всего вибрации на руле при движении возникают из-за неравномерного распределения массы колеса относительно его центра. Проблема решается в мастерской шиномонтажа с помощью балансировки колес. Главное, чтобы мастера сделали все должным образом, иначе проблема может усугубиться.

Засорение дисков

Самый безобидный и быстроустранимый вариант — налипание снега или грязи на колесные диски, что создает на них неуравновешенную массу. Как правило, это случается после езды по сугробам или мокрому грунту. В значительной степени засорению способствуют особенности конструкции дисков. Поездка на автомойку и тщательная промывка колес струей воды высокого давления полностью устранит эту проблему.

Повреждение диска или шины

Сильный удар колеса во время движения о кочку или яму, когда диск трескается или гнется, либо возникает «грыжа» на резине приводит к вибрации колеса. Подобные механические дефекты будут нагружать подвеску и отзываться биением руля во время движения. Аналогичный эффект может случиться при неправильном ремонте шин или диска.

Неправильная установка колес

Подобное явление возникает из-за несоответствия посадочного отверстия диска и размера ступицы. Также оно может быть вызвано неправильной затяжкой колесных болтов или гаек с конусным основанием, которые следует затягивать по диагонали и только если колесо находится в подвешенном состоянии.

Неисправность подвески и рулевого управления

К биению руля может привести деформация ступицы, неисправный опорный подшипник, существенный износ наконечников рулевых тяг, ослабление крепежа рейки руля и прочие проблемы в ходовой части и рулевой системы. Если руль вибрирует при торможении, то скорее всего это происходит из-за неравномерного износа тормозных колодок или дисков.

безопасность дорожного движения, автосервис, шины, диски, покрышки, техническое обслуживание
13 марта 2018
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