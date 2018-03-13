5 самых распространенных причин вибрации на руле

Неотбалансированные колеса
Чаще всего вибрации на руле при движении возникают из-за неравномерного распределения массы колеса относительно его центра. Проблема решается в мастерской шиномонтажа с помощью балансировки колес. Главное, чтобы мастера сделали все должным образом, иначе проблема может усугубиться.
Засорение дисков
Самый безобидный и быстроустранимый вариант — налипание снега или грязи на колесные диски, что создает на них неуравновешенную массу. Как правило, это случается после езды по сугробам или мокрому грунту. В значительной степени засорению способствуют особенности конструкции дисков. Поездка на автомойку и тщательная промывка колес струей воды высокого давления полностью устранит эту проблему.