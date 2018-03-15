Чем опасен перегрев тормозных дисков

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Для большинства опытных водителей очевидно, что после продолжительной езды на автомобиле горячие тормозные диски — это норма. Действительно, с одной стороны, высокие температуры являются закономерным результатом сильного трения фрикционных поверхностей во время торможения. Но с другой — проблема критического перегрева тормозной системы все еще не теряет своей актуальности.
Иван Флягин

На сегодняшний день тормозные диски изготавливаются из высокопрочных сплавов — легированной стали либо чугуна, которые адаптированны под рабочую температуру до 200 — 300 градусов по Цельсию.

Керамические тормозные диски, используемые в мощных спортивных автомобилях, способны выдерживать экстремальные нагрузки в 1000 градусов, при этом сохраняя все необходимые свойства. В серийном производстве они не применяются из-за высокой стоимости, поэтому мы вынуждены довольствоваться обычной тормозной системой, которая, к сожалению, в определенных условиях склонна к перегреву.

Если хорошо постараться, то диски обычной легковушки раскаляются до 500 градусов. Даже если ваша манера вождения носит крайне спокойный характер, это может произойти из-за определенных неисправностей в тормозной системе. Под воздействием предельно высоких температурных нагрузок изменяется структура рабочих поверхностей колодок и дисков, что может свести эффект торможения к минимуму.

Самое опасное, что в этом случае при срабатывании прижимных механизмов раскаленные материалы будут просто проскальзывать. Опытные мастера в автосервисе сразу распознают признаки перегрева тормозных дисков по характерным полосам синеватого оттенка на их поверхности. У такого «синего металла» существенно снижается коэффициент трения, что в дорожной ситуации чревато серьезным ДТП.

Чаще всего подобное происходит у приверженцев экстремального вождения, активных стритрейсеров и любителей нервозной езды в стиле «газ-тормоз». Случается такое и в результате продолжительной езды по горным серпантинам.

По понятным причинам, чем выше масса автомобиля, тем больше шансов перегреть диски, особенно в жаркую погоду. Кроме того, это характерно для автомобилей, оборудованных барабанными тормозными механизмами на задних колесах. В этом случае основная нагрузка при торможении ложится на переднюю ось.

Что касается неисправностей, то прежде всего речь идет об изношенных колодках, стертом или деформированном диске, а также некачественной тормозной жидкости. Нередко перегрев сопровождается вибрациями и посторонними скрипами при торможении.

безопасность дорожного движения, автосервис, технология, ремонт, запчасти, комплектующие
15 марта 2018
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