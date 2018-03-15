Чем опасен перегрев тормозных дисков

На сегодняшний день тормозные диски изготавливаются из высокопрочных сплавов — легированной стали либо чугуна, которые адаптированны под рабочую температуру до 200 — 300 градусов по Цельсию.

Керамические тормозные диски, используемые в мощных спортивных автомобилях, способны выдерживать экстремальные нагрузки в 1000 градусов, при этом сохраняя все необходимые свойства. В серийном производстве они не применяются из-за высокой стоимости, поэтому мы вынуждены довольствоваться обычной тормозной системой, которая, к сожалению, в определенных условиях склонна к перегреву.

Если хорошо постараться, то диски обычной легковушки раскаляются до 500 градусов. Даже если ваша манера вождения носит крайне спокойный характер, это может произойти из-за определенных неисправностей в тормозной системе. Под воздействием предельно высоких температурных нагрузок изменяется структура рабочих поверхностей колодок и дисков, что может свести эффект торможения к минимуму.