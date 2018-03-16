Почему опасно сливать горючее из бензобака

Обычно слив горючего доверяют специалистам автосервиса. И даже в экстренной ситуации рядовым автолюбителям от этой процедуры лучше отказаться. Вам, конечно, не понаслышке знаком старый дедовский способ, когда один конец шланга опускается через горловину в бак, а через другой ртом втягивается воздух, чтобы топливо полилось в приготовленную емкость. Трудно представить, сколько бывалых водил наглоталось бензина, не успев вовремя вытащить изо рта шланг. А ведь это очень опасно для здоровья.

Такой метод можно взять на вооружение только при одном условии — если вы вооружены специальным ручным насосом для выкачивания горючих жидкостей. Благодаря этому устройству отпадает необходимость рисковать попаданиме бензина в рот.

Кроме того, следует учитывать, что сей способ применим в основном на старых машинах, так как на современных моделях баки оснащаются специальными фильтрами и клапанами, препятствующими проникновению шланга внутрь.