Почему опасно сливать горючее из бензобака

Фото auto.howstuffworks.com
Ситуации, когда необходимо слить горючее из топливного бака, бывают разные: например, чтобы почистить резервуар или срочно избавиться от некачественного бензина. Нередко в дороге возникает необходимость кого-то выручить и поделиться топливом. Однако даже в крайних случаях самостоятельно этого делать не следует.
Иван Флягин

Обычно слив горючего доверяют специалистам автосервиса. И даже в экстренной ситуации рядовым автолюбителям от этой процедуры лучше отказаться. Вам, конечно, не понаслышке знаком старый дедовский способ, когда один конец шланга опускается через горловину в бак, а через другой ртом втягивается воздух, чтобы топливо полилось в приготовленную емкость. Трудно представить, сколько бывалых водил наглоталось бензина, не успев вовремя вытащить изо рта шланг. А ведь это очень опасно для здоровья.

Такой метод можно взять на вооружение только при одном условии — если вы вооружены специальным ручным насосом для выкачивания горючих жидкостей. Благодаря этому устройству отпадает необходимость рисковать попаданиме бензина в рот.

Кроме того, следует учитывать, что сей способ применим в основном на старых машинах, так как на современных моделях баки оснащаются специальными фильтрами и клапанами, препятствующими проникновению шланга внутрь.

Для использования аварийных сливных систем, позволяющих полностью удалить горючее, следует обращаться в автосервис.Как правило, отверстие расположено со стороны днища, и машину необходимо загонять на яму или подъемник. Особо находчивые автолюбители сливают горючее напрямую из топливной магистрали, отсоединив трубопровод в подкапотном пространстве. Как минимум, для этого нужно знать как этот самый трубопровод выглядит и где находится. Отсоединенный шланг опускают в емкость, поворачивают ключ, и топливо вытекает, пока работает бензонасос.

Это делать крайне опасно, поскольку насос может перегреться. Кроме того, он выйдет из строя, если бензин начнет пениться. Ко всему прочему, имеются все основания считать подобный способ пожароопасным. Пары бензина легко воспламеняются от малейшей искры, пробившейся через изношенную проводку, и в случае замыкания взрыва не избежать.

Среди бывалых водителей популярна масса других народных способов слива бензин из машины. Зачастую с их помощью злоумышленники воруют топливо во дворах и на парковках. Спастись от этого можно, установив на автомобиль надежную сигнализацию и закрыв горловину бензобака крышкой с замком.

бензин, вторичный рынок, подержанные авто, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, дорога
16 марта 2018
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