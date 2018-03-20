Стоит ли тратить деньги на металлическую защиту картера мотора

Несмотря на все улучшающееся качество федеральных дорог, принято почему-то считать, что в России установка защиты картера двигателя — чуть ли не единственная гарантия его сохранности. Так ли это на самом деле?
Максим Строкер

Почти каждый каждый покупатель нового авто еще в салоне сталкивается с достаточно навязчивыми предложениями менеджеров оборудовать новенькую машину дополнительной защитой картера мотора. Насколько адекватна подобная агитация за установку недешевой (с учетом расценок «официалов» — особенно) опции?

Рассматривая эту проблему, сразу оговоримся, что все нижесказанное не относится к машинам, хозяева которых планируют покорять сколь-нибудь серьезное бездорожье. Полноприводному авто, которое регулярно ездит по тракторным колеям или лесным просекам, без мощной защиты картера мотора точно не обойтись.

Мы же говорим о случае, когда ее ставят на обычные городские седаны и кроссоверы, которые за всю свою жизнь с асфальта практически не съезжают. Разве что иногда летом — на ровную грунтовку до ворот загородного владения своего хозяина или травку прибрежного луга какой-нибудь речки, когда приспичит выбраться на рыбалку или пикник на природе. Чтобы определиться с истинной востребованностью металлической или мощной карбоновой защиты картера мы опросили всех сотрудников редакции портала «АвтоВзгляд». Оказалось, что никто из них, включая коллег, чей водительский стаж перевалил за 30 лет, не смог припомнить ситуацию из своей водительской жизни, в которой мог бы повредить картер мотора.

И правда, чтобы расколоть его, автомобиль должен пустить между своих колес какой-нибудь камень, железяку, льдину или что-то подобное такого размера, чтобы она встала «враспор» между поверхностью дороги и картером мотора. Либо нужно сознательно заехать на бордюр такой высоты и конфигурации, чтобы машине не хватило клиренса и она «села» него, опять-таки, аккурат картером. Еще одна ситуация подобного рода — машина должна провалиться колесом в дорожную яму такой величины, чтобы подвеска не справилась с нагрузкой и допустила соприкосновение картера и грунта.

Можно, конечно, поднатужиться и придумать еще какие-нибудь способы уничтожения собственной машины, но и этих достаточно, чтобы придти к выводу: разбить картер мотора на ходу можно либо специально, либо по собственной глупости или невнимательности. Достаточно следить за ситуацией перед машиной и выбирать скоростной режим, адекватный состоянию дорожного покрытия — тогда расколоть картер мотора становится практически нереально.

С другой стороны, если б картеры двигателей всех авто и правда подвергались постоянному риску разрушения от удара извне, конструкторы машин изначально предусматривали бы какие-то меры противодействия такой опасности. А раз мы этого не наблюдаем, то и реальной необходимости тратить лишние деньги на прочную защиту картера среднестатистической городской легковушки на самом деле не существует.

двигатель, дилеры, безопасность дорожного движения, ДВС, автосалоны, мототехника, моторное масло
20 марта 2018
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