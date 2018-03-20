Стоит ли тратить деньги на металлическую защиту картера мотора

Почти каждый каждый покупатель нового авто еще в салоне сталкивается с достаточно навязчивыми предложениями менеджеров оборудовать новенькую машину дополнительной защитой картера мотора. Насколько адекватна подобная агитация за установку недешевой (с учетом расценок «официалов» — особенно) опции?

Рассматривая эту проблему, сразу оговоримся, что все нижесказанное не относится к машинам, хозяева которых планируют покорять сколь-нибудь серьезное бездорожье. Полноприводному авто, которое регулярно ездит по тракторным колеям или лесным просекам, без мощной защиты картера мотора точно не обойтись.

Мы же говорим о случае, когда ее ставят на обычные городские седаны и кроссоверы, которые за всю свою жизнь с асфальта практически не съезжают. Разве что иногда летом — на ровную грунтовку до ворот загородного владения своего хозяина или травку прибрежного луга какой-нибудь речки, когда приспичит выбраться на рыбалку или пикник на природе. Чтобы определиться с истинной востребованностью металлической или мощной карбоновой защиты картера мы опросили всех сотрудников редакции портала «АвтоВзгляд». Оказалось, что никто из них, включая коллег, чей водительский стаж перевалил за 30 лет, не смог припомнить ситуацию из своей водительской жизни, в которой мог бы повредить картер мотора.