Чем опасна для видеорегистратора наэлектризованная одежда

Сломать нормальный видеорегистратор, попавший в руки автовладельца в работоспособном состоянии, может только сам хозяин. Считается, что если прибор не ронять на асфальт, не обливать кофе, не оставлять под палящим солнцем, то он будет служить вам верой и правдой долго и счастливо. Однако порой с «региками», даже с носящими логотипы самых заслуженных брендов, случаются странные поломки. Происходит это обычно так: в какой-то момент устройство прекращает нормально работать. При этом никакие манипуляции с настройками проблему не решают. «Заглючил», — решает обычно владелец и тащит прибор в сервис-центр или же приходит к выводу, что «пришло и его время», и задумывается о покупке нового девайса.

А виновником внезапной поломки вполне может оказаться разряд статического электричества! Это та самая штука, которую нам демонстрировал учитель физики в школе, когда тер эбонитовой палочкой по стеклянной. Именно из-за накопления электрического потенциала встают дыбом волосы на голове, если потереть их детским воздушным шариком. По аналогичному сценарию сам автовладелец может стать носителем довольно значительного заряда электрической статики. Например, если оденет какую-нибудь вещь из синтетической ткани, которая хорошо накапливает электропотенциал. Понять это можно по тому, как вас будет «бить током» при прикосновении к металлическим заземленным предметам, другому человеку и т. п.