Чем опасна для видеорегистратора наэлектризованная одежда

Известно, что автомобильный видеорегистратор можно вывести из строя, уронив его, облив водой, оставив на трескучем морозе или под палящим солнцем. Однако мало кто в курсе, что серьезную угрозу для работоспособности таких устройств представляет даже статическое электричество!
Максим Строкер

Сломать нормальный видеорегистратор, попавший в руки автовладельца в работоспособном состоянии, может только сам хозяин. Считается, что если прибор не ронять на асфальт, не обливать кофе, не оставлять под палящим солнцем, то он будет служить вам верой и правдой долго и счастливо. Однако порой с «региками», даже с носящими логотипы самых заслуженных брендов, случаются странные поломки. Происходит это обычно так: в какой-то момент устройство прекращает нормально работать. При этом никакие манипуляции с настройками проблему не решают. «Заглючил», — решает обычно владелец и тащит прибор в сервис-центр или же приходит к выводу, что «пришло и его время», и задумывается о покупке нового девайса.

А виновником внезапной поломки вполне может оказаться разряд статического электричества! Это та самая штука, которую нам демонстрировал учитель физики в школе, когда тер эбонитовой палочкой по стеклянной. Именно из-за накопления электрического потенциала встают дыбом волосы на голове, если потереть их детским воздушным шариком. По аналогичному сценарию сам автовладелец может стать носителем довольно значительного заряда электрической статики. Например, если оденет какую-нибудь вещь из синтетической ткани, которая хорошо накапливает электропотенциал. Понять это можно по тому, как вас будет «бить током» при прикосновении к металлическим заземленным предметам, другому человеку и т. п.

Электрический ток, возникающий в такие мгновения, характеризуется минимальной силой но очень высоким напряжением — в десятки киловольт. Такие низкоамперные токи совершено безопасны для человека. А вот для электроники подобный высоковольтный разряд может оказаться губительным. Дело в том, что микросхемы, применяемые в современных приборах, зачастую просто не в состоянии пережить подобные экстремальные перегрузки по напряжению.

Обычно все происходит следующим образом: водитель, благодаря надетой футболке, содержащей высокий процент синтетического волокна, накапливает на своем теле избыточный электрический потенциал. В какой-то момент ему требуется переключить режим видеорегистратора, и он тянется к нему. А у любого «регика» есть несколько «ворот», через которые шокирующий электроразряд может добраться до чувствительных к нему электронных компонентов. Это разъемы видеовыхода, питания, слот карты памяти и т. п. «Засада» в том, что для прохождения губительного электроразряда палец владельца совсем не обязательно должен непосредственно контактировать с перечисленными точками.

Для электрической «искры» вполне хватит, если человек схватится за корпус видеорегистратора в нескольких миллиметрах от того же слота карты памяти. Происходит микропробой, и электронная начинка видеорегистратора получает внезапный шок, от которого не всякая модель потом может оправиться.

видеофиксация, видеорегистратор
23 марта 2018
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