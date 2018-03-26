Почему опасно заводить машину, перезимовавшую без движения

Машины подолгу простаивают без движения по разным причинам. Самая классическая из них, пожалуй, связана со способом эксплуатации автотранспорта в стиле «подснежник». Именно эти граждане пользуют свою движимость преимущественно для летних поездок на дачу, а на зиму отправляют ее в «криосон» на дворовой парковке. Если же вас угораздило оказаться в шкуре подобного индивидуума, имейте в виду: первый запуск машины после зимней «гибернации» — дело не столь простое как может показаться на первый взгляд. В первую очередь, внимания требует «сердце» авто — ее двигатель.

Обращаться с ним следует осторожно, чтобы он не отказал как «мотор» основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего в больнице от сердечного приступа.

Итак, прежде чем пускать мотор впервые за полгода нужно озаботиться несколькими моментами. Во-первых — состоянием аккумулятора. Если вы уверены в его работоспособности, можно будет попытаться запустить двигатель с ним. Но лучше подстраховаться: помочь ему с помощью пускозарядного устройства. Или предварительно подзарядить его дома.

Что касается самого мотора, то начать следует с масла, которое теряет свои свойства стареть не только от пробега, но и от времени. Интернет-профессионалы рекомендуют менять его не реже раза в год.