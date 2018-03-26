Почему опасно заводить машину, перезимовавшую без движения

Экстремально снежная зима и попытки городских властей привести в чувство транспортную систему привели к тому, что многие автовладельцы всю зиму проходили пешком, а их машины превратились в большие сугробы. Первый после зимней стоянки пуск критически важен для дальнейшей эксплуатации авто.
Максим Строкер

Машины подолгу простаивают без движения по разным причинам. Самая классическая из них, пожалуй, связана со способом эксплуатации автотранспорта в стиле «подснежник». Именно эти граждане пользуют свою движимость преимущественно для летних поездок на дачу, а на зиму отправляют ее в «криосон» на дворовой парковке. Если же вас угораздило оказаться в шкуре подобного индивидуума, имейте в виду: первый запуск машины после зимней «гибернации» — дело не столь простое как может показаться на первый взгляд. В первую очередь, внимания требует «сердце» авто — ее двигатель.

Обращаться с ним следует осторожно, чтобы он не отказал как «мотор» основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего в больнице от сердечного приступа.

Итак, прежде чем пускать мотор впервые за полгода нужно озаботиться несколькими моментами. Во-первых — состоянием аккумулятора. Если вы уверены в его работоспособности, можно будет попытаться запустить двигатель с ним. Но лучше подстраховаться: помочь ему с помощью пускозарядного устройства. Или предварительно подзарядить его дома.

Что касается самого мотора, то начать следует с масла, которое теряет свои свойства стареть не только от пробега, но и от времени. Интернет-профессионалы рекомендуют менять его не реже раза в год.

Причем они же утверждают, что на простаивающей длительное время машине присадки, входящие в состав масла, оседают, вызывая его расслаивание. Поэтому «подснежника» рекомендуется по весне заменять и масло, и масляный фильтр.

Со временем в топливном баке накапливается влага, — конденсируясь из воздуха. Перед пуском старый бензин или дизтопливо рекомендуется слить и заправиться свежим горючим. Следует также проконтролировать систему охлаждения двигателя. Достаточно открутить крышку расширительного бачка и оценить состояние и уровень антифриза. Если последний находится в пределах допустимого, в нем не наблюдается «хлопьев» или иных загрязнений, то на нем можно и дальше ездить.

Хотя автоэксперты-перфекционисты в этом случае все равно требуют обязательной замены охлаждающей жидкости. Они же советуют заменить и тормозную жидкость и свечи зажигания. Но большинство автовладельцев из года в год прекрасно обходятся и без этих манипуляций. Что касается самого первого весеннего пуска, то рекомендуется делать это аккуратно, не раскручивая стартер дольше 10 секунд подряд, не газуя, на машинах с МКПП — с выжатым сцеплением. На авто с АКПП или «роботом» подобные рекомендации применить не представляется возможным. Как и на машинах с системой бесключевого запуска.

двигатель, ремонт
26 марта 2018
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