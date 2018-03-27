Как почти мгновенно накачать колесо без насоса

За время существования покрышек люди не раз пытались облегчить себе процесс накачивания их воздухом. И, вроде бы, все уже придумано. Но всегда находятся энтузиасты, которые находят простые и нестандартные способы решить старую как автомобильный мир проблему.
Максим Строкер

Казалось бы, все: в сфере автомобильных компрессоров предел развития уже достигнут и можно ставить точку. Но при этом к таким устройствам сохраняются «пара вопросов». Начнем с производительности. Большинство из них даже относительно небольшое колесо 16—17-го «радиуса» накачивает достаточно продолжительное время. Мощные и производительные насосы стоят в разы дороже чем среднестатистический качественный автомобильный компрессор. При этом они гораздо более массивны.

Кроме того, если колесо оказалось разбортировано, накачать его потом стандартным автомобильным компрессором не получится в силу, опять таки, его малой производительности. Воздух будет стравливаться в зазоры между резиной и диском — его напора не хватит для того, чтобы расправить и прижать края покрышки к ободу. Особенно печально узнавать об этом нюансе во время незапланированного ремонта колеса где-нибудь на природе, в нескольких километрах от ближайшей дороги или жилья. Но голь на выдумки хитра, как говорится. Быстро надуть колесо любого типоразмера поможет вещь, которая в обязательном порядке присутствует в любом автомобиле. Это… штатный автомобильный углекислотный огнетушитель!

Правда, чтобы применить его к накачке колес потребуется заранее подготовиться. Предварительно нужно будет соорудить специальный шланг-переходник между выходным отверстием огнетушителя и «соском» колеса.

forum.bratsk.org

Например, из шланга от старого или вышедшего из строя компрессора и втулки с резьбой подходящего диаметра — чтобы вкручивалась в штуцер огнетушителя. Возить с собой эту «приспособу» гораздо удобнее, чем автомобильный компрессор хотя бы с точки зрения ее компактности. В стандартном автомобильном ОУ-2 содержится под давлением более 5 мегапаскалей около двух килограммов жидкой углекислоты. При нажатии на спусковую скобу нашего средства пожаротушения она немедленно устремляется наружу и при самой низкой температуре воздуха превращается в газ. Благодаря этомук олесо любой легковушки надувается меньше чем за минуту. Никакое электричество при этом не нужно, а одного огнетушителя хватит на десятки шин!

Правда, при использовании этого метода накачки стоит иметь в виду два нюанса. Первый — сильное охлаждение огнетушителя и шланга из-за перехода углекислоты из жидкого в газообразное состояние. Кроме того, CO2 при взаимодействии с присутствующими внутри покрышки парами воды (она всегда есть в воздухе) образует слабую, но кислоту, которая может слегка корродировать поверхность диска. Поэтому после экстренной заправки колеса углекислым газом желательно заехать на АЗС или «шиномонтажку», где имеется доступ к сжатому воздуху, стравить CO2 из колеса и закачать туда обычный воздух.

колеса, летние шины, шины, зимние шины
27 марта 2018
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