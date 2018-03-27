Как почти мгновенно накачать колесо без насоса

Казалось бы, все: в сфере автомобильных компрессоров предел развития уже достигнут и можно ставить точку. Но при этом к таким устройствам сохраняются «пара вопросов». Начнем с производительности. Большинство из них даже относительно небольшое колесо 16—17-го «радиуса» накачивает достаточно продолжительное время. Мощные и производительные насосы стоят в разы дороже чем среднестатистический качественный автомобильный компрессор. При этом они гораздо более массивны.

Кроме того, если колесо оказалось разбортировано, накачать его потом стандартным автомобильным компрессором не получится в силу, опять таки, его малой производительности. Воздух будет стравливаться в зазоры между резиной и диском — его напора не хватит для того, чтобы расправить и прижать края покрышки к ободу. Особенно печально узнавать об этом нюансе во время незапланированного ремонта колеса где-нибудь на природе, в нескольких километрах от ближайшей дороги или жилья. Но голь на выдумки хитра, как говорится. Быстро надуть колесо любого типоразмера поможет вещь, которая в обязательном порядке присутствует в любом автомобиле. Это… штатный автомобильный углекислотный огнетушитель!

Правда, чтобы применить его к накачке колес потребуется заранее подготовиться. Предварительно нужно будет соорудить специальный шланг-переходник между выходным отверстием огнетушителя и «соском» колеса.