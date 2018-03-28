Что делать, если остановили «за тонировку»

Небольшое наказание за езду с тонированными «в ноль» стеклами подвигает представителей определенной категории автовладельцев подвергать свои машины такого рода «тюнингу». И действительно, на данный момент штраф за это положен минимальный — 500 рублей по статье 12.5 КоАП. Если оплатить его в течение 20 дней, то благодаря 50-процентной скидке можно отделаться всего 250 рублями. Но после оформления этого штрафа автовладелец должен, по идее, прямо на месте содрать тонировочную пленку со стекол своего авто, поскольку эксплуатация машины в таком виде запрещена. На этом основании инспектор выписывает водителю еще и требование об устранении нарушения в течение 10 дней.

Если по истечении декады тонировка не будет ликвидирована и машина вновь попадется на глаза инспекторам ДПС, то на ее водителя могут завести административное дело уже по статье 19.3 КоАП РФ — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В ней уже прописан не только штраф в 500—1000 рублей, но и арест на 15 суток. Что же делать, чтобы выполнить это «законное требование», а заодно еще и сэкономить на оплате услуг по удалению тонировки? Самый быстры и простой способ растонировки применим, если стекла покрыты качественной пленкой и дело происходит при положительных температурах воздуха.