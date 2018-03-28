Что делать, если остановили «за тонировку»

Любителей тонировки передних стекол авто в последнее время стало достаточно много. Однако полиция находит способы добраться до таких граждан и зачастую лучшим выходом из положения становится снятие пленки со стекол прямо на месте встречи с сотрудниками ДПС
Максим Строкер

Небольшое наказание за езду с тонированными «в ноль» стеклами подвигает представителей определенной категории автовладельцев подвергать свои машины такого рода «тюнингу». И действительно, на данный момент штраф за это положен минимальный — 500 рублей по статье 12.5 КоАП. Если оплатить его в течение 20 дней, то благодаря 50-процентной скидке можно отделаться всего 250 рублями. Но после оформления этого штрафа автовладелец должен, по идее, прямо на месте содрать тонировочную пленку со стекол своего авто, поскольку эксплуатация машины в таком виде запрещена. На этом основании инспектор выписывает водителю еще и требование об устранении нарушения в течение 10 дней.

Если по истечении декады тонировка не будет ликвидирована и машина вновь попадется на глаза инспекторам ДПС, то на ее водителя могут завести административное дело уже по статье 19.3 КоАП РФ — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В ней уже прописан не только штраф в 500—1000 рублей, но и арест на 15 суток. Что же делать, чтобы выполнить это «законное требование», а заодно еще и сэкономить на оплате услуг по удалению тонировки? Самый быстры и простой способ растонировки применим, если стекла покрыты качественной пленкой и дело происходит при положительных температурах воздуха.

Для этого нужно запастись либо острым сапожным ножом, либо лезвием опасной бритвы. С их помощью осторожно отслаивается край пленки. В случае бокового стекла опускаем его наполовину — для удобства. Отковыряв и отклеив от него край пленки, крепко за него беремся и сильным резким и непрерывным движением сдираем тонировку со всего стекла. После этого следует смыть с него остатки клея чем-то вроде бензина, уайт-спирита или обыкновенной мыльной водой. Дешевые тонировочные пленки от такого обращения рвутся, поэтому с ними приходится повозиться. Для начала смачиваем край пленки мыльным раствором — с помощью пульверизатора делать это будет удобнее.

Далее поддеваем и слегка оттягиваем отклеившийся край тонировочного покрытия. В открывшуюся «изнанку» пшикаем мыльной водой. Мыло смывает клей и позволяет оттянуть от стекла следующий участок пленки. Продолжаем этот процесс до полного удаления тонировки. Если на улице холодно или неохота связываться с мылом, тонировку можно удалить, используя фен. В идеале — промышленный фен, но и мощный бытовой скорее всего подойдет. С его помощью пленку нагревают, она размягчается, позволяя при этом отлеплять себя от стекла. Греть следует не все стекло сразу, а его участки по очереди, начиная с какого-либо края. Удалив таким методом тонировку, следует, опять таки, смыть остатки клея со стекла.

автоправо, штрафы, КоАП, безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, ГИБДД, тюнинг
29 марта 2018
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