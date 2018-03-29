Как по запаху определить неисправность в автомобиле

Для многих атмосфера в салоне машины считается идеальной, когда там вообще ничем не пахнет. Если в нем и присутствует какой-то аромат, то главное, чтобы он был приятным, ненавязчивым, и не бил в нос. Но порой в машине все-таки появляются посторонние запахи, которые могут рассказать о ее болезнях, и совсем не обязательно быть профессиональным парфюмером, чтобы их различить.
Чаще всего пассажирам в автомобиле приходится «наслаждаться» ароматом горючего. Это считается нормальным явлением в процессе заправки на АЗС, когда пары бензина или дизельного топлива проникают в салон из открытого бака. Но если запах появляется во время движения, прежде то всего стоит поискать его источник внутри вашей машины.
Обычно в таком случае он держится продолжительное время даже при открытых окнах. Это прямой сигнал немедленно остановиться, заглушить мотор и вызвать эвакуатор для транспортировки машины в автосервис. Продолжать движение — опасно для жизни, потому что причиной запаха является утечка горючего из топливной системы, способная привести к пожару.
Выхлопные газы
Запах отработанных газов в салоне возникает из-за разгерметизации выпускного тракта. Наиболее опасны повреждения на участке между двигателем и каталитическим нейтрализатором. Больше всего продуктов сгорания проникает в салон, когда автомобиль работает на холостых оборотах, простаивая в пробке. Не секрет, что отработанные газы содержат в себе целый букет канцерогенов и токсичных веществ, смертельно опасных для человека. Так что эксплуатировать авто с такой неисправностью также опасно для жизни.
Гарь
Как правило, запах паленого синтетического материала определяется человеком сразу, хотя не каждый способен в точности различить, что именно горит: электропроводка, резина, масло, ткань, или что-то другое. Пластиковые и резиновые компоненты перед воспламенением обычно плавятся, и если вы почувствовали неладное уже на этой стадии, вам повезло. Чаще запах гари сопровождается задымлением в подкатпотном пространстве.
В любом случае следует остановиться, заглушить мотор и по возможности отсоединить от аккумулятора клемму, подключенную «на массу». К возгоранию элементов электрооборудования приводят сбои в его работе, которые в свою очередь провоцируют перегрузки и короткое замыкание. Поэтому необходимо следить за состоянием бортовой электросети, особенно в подержанных машинах.
Причиной характерного запаха жженой резины может быть пробитая и «изжеванная» на ходу покрышка, либо пробуксовывающий ремнь навесного оборудования — генератора, гидроусилителя руля или компрессора кондиционера. Это случается, если ремень слабо натянут, либо в связи с заклиниванием шкивов (фрикционных колес), что чревато возгоранием в моторном отсеке.
Водитель, ездивший на авто с механической коробкой, ни с чем не спутает едкий запах «горелого» сцепления. Обычно такое происходит при чрезмерных нагрузках в условиях повышенного трения фрикционных материалов — например, во время сильной пробуксовки. Часто сцепление «горит» из-за неправильного обращения с этим устройством, что ведет к его преждевременному износу.
Характерный серный запах раскаленного трансмиссионного масла возникает при его подгорании или утечке из мотора, коробки передач, раздаточной коробки или мостов. Если в силовом агрегате сгорает масло, то ощутимо повышается его расход, а из выхлопной трубы валит густой синий дым. В любом случае это сигнал к безотлагательному обращению в автосревис.
Сырость
Наверное, все знают, как пахнет в сырых заброшенных подвалах. А ведь иногда кто-то с ужасом обнаруживает схожий дух в салоне своего авто. Такое происходит из-за накопления грязи и влаги в ковровом покрытии на полу, а иногда свидетельствует о неполадках в системе кондиционирования. Чаще всего пахнет сыростью от засоренного фильтра системы вентиляции салона, в котором накапливается пыль и конденсат. Нередко там появляется зловонная плесень. Избавиться от всего этого просто — надо поставить свежий фильтр.
Еще одной причиной затхлой вони внутри машины может стать случайно брошенная под кресло банановая корка, огрызок яблока, кожура апельсина и прочие остатки скоропортящихся лакомств. Почаще убирайте салон, соблюдайте в машине чистоту и порядок, следите за ее техническим состоянием, и атмосфера свежести вам гарантирована.