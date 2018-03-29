Как по запаху определить неисправность в автомобиле

Топливо

Чаще всего пассажирам в автомобиле приходится «наслаждаться» ароматом горючего. Это считается нормальным явлением в процессе заправки на АЗС, когда пары бензина или дизельного топлива проникают в салон из открытого бака. Но если запах появляется во время движения, прежде то всего стоит поискать его источник внутри вашей машины.

Обычно в таком случае он держится продолжительное время даже при открытых окнах. Это прямой сигнал немедленно остановиться, заглушить мотор и вызвать эвакуатор для транспортировки машины в автосервис. Продолжать движение — опасно для жизни, потому что причиной запаха является утечка горючего из топливной системы, способная привести к пожару.

Выхлопные газы

Запах отработанных газов в салоне возникает из-за разгерметизации выпускного тракта. Наиболее опасны повреждения на участке между двигателем и каталитическим нейтрализатором. Больше всего продуктов сгорания проникает в салон, когда автомобиль работает на холостых оборотах, простаивая в пробке. Не секрет, что отработанные газы содержат в себе целый букет канцерогенов и токсичных веществ, смертельно опасных для человека. Так что эксплуатировать авто с такой неисправностью также опасно для жизни.