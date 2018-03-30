Опасна ли зимняя резина летом

Период, когда автомобилисты массово меняют зимнюю резину на летнюю, начнется буквально через несколько недель. Но так ли опасна для колес эксплуатация не по сезону, и что за это грозит водителю со стороны органов ГИБДД.
Максим Строкер

В жизни случается разное, а потому не стоит зарекаться, что не попадешь в ситуацию, когда придется колесить по дорогам нашей необъятной на машине, «обутой» в колеса не по сезону. Если, к примеру, летом поездить в городе с открытыми окнами, через очень короткое время понимаешь: вокруг полно машин, цокающих зимней шипованной резиной по раскаленному солнцем асфальту. Чем же на самом деле грозит езда на зимних колесах машине и ее владельцу? Может, и правда ее можно эксплуатировать круглогодично?

На первый взгляд, дело обстоит именно так: ведь если резина обеспечивает сцепление с дорогой скользкой зимой, то уж летом ейэто и подавно под силу. Кроме того, если речь идет о нешипованной «липучке», то зимние шины считаются более тихими именно в силу используемой в них более мягкой резиновой смеси. Однако и минусов у эксплуатации зимних колес летом тоже хватает. Как раз в силу большей эластичности материала покрышки в жару его прочность заметно снижается. Помимо этого, увеличивается тормозной путь машины: по разным оценкам на 1,5—2 длинны корпуса, если речь идет о легковушке. Насколько это повышает риск аварии, понятно каждому. Да и управляемость падает.

«Зимняя» конфигурация рисунка вместе с повышенной из-за жары мягкостью материала колеса делают «блоки» протектора более склонными к подламыванию при поворотах и перестроениях машины. «Заточенность» зимней резины под работу в условиях, когда вода по большей части находится в твердом состоянии, оборачивается при прочих равных условиях большей склонностью колес к аквапланированию. Это тоже не способствует повышению безопасности на дороге. Ну и, само собой, более мягкая зимняя резина на летней жаре гораздо быстрее стирается по сравнению с летней. Все та же мягкость приводит к тому, что в теплое время года расход топлива у машины, «обутой» в зимнюю резину, может вырасти на 10—15% из-за увеличения сопротивления качению.

С правовой точки зрения езда летом на зимней резине противоречит требованию Регламента безопасности транспортных средств. Этот документ прямо говорит, что «в летний период (июнь, июль, август) запрещено использование транспортных средств с колесами, имеющими зимние шины». За нарушение в статье 12.5 КоАП даже предусмотрено наказание в виде предупреждения или 500-рублевого штрафа. Но кто из водителей припомнит, чтобы остановивший его сотрудник ДПС принялся высматривать маркировку на шинах?

КоАП, безопасность дорожного движения, колеса, летние шины, ДТП, шины, зимние шины, ГИБДД
30 марта 2018
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