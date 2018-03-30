Опасна ли зимняя резина летом

Период, когда автомобилисты массово меняют зимнюю резину на летнюю, начнется буквально через несколько недель. Но так ли опасна для колес эксплуатация не по сезону, и что за это грозит водителю со стороны органов ГИБДД.
В жизни случается разное, а потому не стоит зарекаться, что не попадешь в ситуацию, когда придется колесить по дорогам нашей необъятной на машине, «обутой» в колеса не по сезону. Если, к примеру, летом поездить в городе с открытыми окнами, через очень короткое время понимаешь: вокруг полно машин, цокающих зимней шипованной резиной по раскаленному солнцем асфальту. Чем же на самом деле грозит езда на зимних колесах машине и ее владельцу? Может, и правда ее можно эксплуатировать круглогодично?
На первый взгляд, дело обстоит именно так: ведь если резина обеспечивает сцепление с дорогой скользкой зимой, то уж летом ейэто и подавно под силу. Кроме того, если речь идет о нешипованной «липучке», то зимние шины считаются более тихими именно в силу используемой в них более мягкой резиновой смеси. Однако и минусов у эксплуатации зимних колес летом тоже хватает. Как раз в силу большей эластичности материала покрышки в жару его прочность заметно снижается. Помимо этого, увеличивается тормозной путь машины: по разным оценкам на 1,5—2 длинны корпуса, если речь идет о легковушке. Насколько это повышает риск аварии, понятно каждому. Да и управляемость падает.
«Зимняя» конфигурация рисунка вместе с повышенной из-за жары мягкостью материала колеса делают «блоки» протектора более склонными к подламыванию при поворотах и перестроениях машины. «Заточенность» зимней резины под работу в условиях, когда вода по большей части находится в твердом состоянии, оборачивается при прочих равных условиях большей склонностью колес к аквапланированию. Это тоже не способствует повышению безопасности на дороге. Ну и, само собой, более мягкая зимняя резина на летней жаре гораздо быстрее стирается по сравнению с летней. Все та же мягкость приводит к тому, что в теплое время года расход топлива у машины, «обутой» в зимнюю резину, может вырасти на 10—15% из-за увеличения сопротивления качению.
С правовой точки зрения езда летом на зимней резине противоречит требованию Регламента безопасности транспортных средств. Этот документ прямо говорит, что «в летний период (июнь, июль, август) запрещено использование транспортных средств с колесами, имеющими зимние шины». За нарушение в статье 12.5 КоАП даже предусмотрено наказание в виде предупреждения или 500-рублевого штрафа. Но кто из водителей припомнит, чтобы остановивший его сотрудник ДПС принялся высматривать маркировку на шинах?