Опасна ли зимняя резина летом

В жизни случается разное, а потому не стоит зарекаться, что не попадешь в ситуацию, когда придется колесить по дорогам нашей необъятной на машине, «обутой» в колеса не по сезону. Если, к примеру, летом поездить в городе с открытыми окнами, через очень короткое время понимаешь: вокруг полно машин, цокающих зимней шипованной резиной по раскаленному солнцем асфальту. Чем же на самом деле грозит езда на зимних колесах машине и ее владельцу? Может, и правда ее можно эксплуатировать круглогодично?

На первый взгляд, дело обстоит именно так: ведь если резина обеспечивает сцепление с дорогой скользкой зимой, то уж летом ейэто и подавно под силу. Кроме того, если речь идет о нешипованной «липучке», то зимние шины считаются более тихими именно в силу используемой в них более мягкой резиновой смеси. Однако и минусов у эксплуатации зимних колес летом тоже хватает. Как раз в силу большей эластичности материала покрышки в жару его прочность заметно снижается. Помимо этого, увеличивается тормозной путь машины: по разным оценкам на 1,5—2 длинны корпуса, если речь идет о легковушке. Насколько это повышает риск аварии, понятно каждому. Да и управляемость падает.