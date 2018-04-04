Почему опасно открывать окна на большой скорости

Фото www.vox.com
С весенним потеплением на городских улицах все чаще можно видеть автомобили с открытыми окнами. Радуясь теплу и солнцу, многие водители не подозревают, что опускать стекла во время интенсивного движения не стоит по ряду причин.
Иван Флягин

Конечно, проветривать салон машины необходимо, но лучше при этом сильно не разгоняться и не открывать все окна сразу. На больших скоростях у автомобиля с опущенными стеклами увеличивается сопротивление воздуха и нарушается аэродинамика. Следовательно мотору требуется дополнительный ресурс и повышается расход топлива. Так что сэкономить таким образом на работе кондиционера не получится.

К тому же при быстрой езде с открытыми окнами в салоне появляется характерный хлопающий звук, который весьма неприятно «бьет по ушам». Даже от небольшой щели в оконном проеме на высокой скорости возникает сильный шум, создающий дискомфорт и отвлекающий внимание водителя.

Не рекомендуется открывать окна во время работы кондиционера, потому что ее результат сведется к минимуму. В этом случае из салона будет уходить холодный воздух, а теплый, наоборот — прибывать извне. В свою очередь, климатическая система, поддерживая предустановленный температурный режим, при опущенных стеклах будет работать на износ.

Мало того, вместе с теплым воздухом через открытые окна в салон поступают выхлопные газы, которыми наполняются ваши легкие. Особенно это актуально при вялотекущем трафике на загородном шоссе, когда рядом «пыхтят» грузовики и фуры. В связи с этим, простаивая в пробке, лучше наглухо закупориться в машине и включить режим рециркуляции.

Не стоит также забывать, что на большой скорости через открытые окна в автомобиль попадает огромное количество пыли. Это дорого обойдется владельцам машин со светлой обивкой салона. Грязь плотным слоем покрывает пластиковые панели даже при кратковременной езде с опущенными стеклами. А ведь она скапливается и в самых укромных труднодоступных местах. Кстати особнно заметна вездесущая пыль в апреле, когда снег растаял, а зелени еще нет.

Ну и следует помнить, что сквозняки нередко провоцируют у водителя и пассажиров насморк и простуду, так что прежде чем проветривать салон на скорости, хорошенько подумайте.

вред здоровью, безопасность дорожного движения, дорога, трасса
4 апреля 2018
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