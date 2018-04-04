Почему опасно открывать окна на большой скорости

Не рекомендуется открывать окна во время работы кондиционера, потому что ее результат сведется к минимуму. В этом случае из салона будет уходить холодный воздух, а теплый, наоборот — прибывать извне. В свою очередь, климатическая система, поддерживая предустановленный температурный режим, при опущенных стеклах будет работать на износ.

Мало того, вместе с теплым воздухом через открытые окна в салон поступают выхлопные газы, которыми наполняются ваши легкие. Особенно это актуально при вялотекущем трафике на загородном шоссе, когда рядом «пыхтят» грузовики и фуры. В связи с этим, простаивая в пробке, лучше наглухо закупориться в машине и включить режим рециркуляции.

Не стоит также забывать, что на большой скорости через открытые окна в автомобиль попадает огромное количество пыли. Это дорого обойдется владельцам машин со светлой обивкой салона. Грязь плотным слоем покрывает пластиковые панели даже при кратковременной езде с опущенными стеклами. А ведь она скапливается и в самых укромных труднодоступных местах. Кстати особнно заметна вездесущая пыль в апреле, когда снег растаял, а зелени еще нет.

Ну и следует помнить, что сквозняки нередко провоцируют у водителя и пассажиров насморк и простуду, так что прежде чем проветривать салон на скорости, хорошенько подумайте.