Почему опасно открывать окна на большой скорости

Конечно, проветривать салон машины необходимо, но лучше при этом сильно не разгоняться и не открывать все окна сразу. На больших скоростях у автомобиля с опущенными стеклами увеличивается сопротивление воздуха и нарушается аэродинамика. Следовательно мотору требуется дополнительный ресурс и повышается расход топлива. Так что сэкономить таким образом на работе кондиционера не получится.
К тому же при быстрой езде с открытыми окнами в салоне появляется характерный хлопающий звук, который весьма неприятно «бьет по ушам». Даже от небольшой щели в оконном проеме на высокой скорости возникает сильный шум, создающий дискомфорт и отвлекающий внимание водителя.