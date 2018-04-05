Пять причин, почему опасно пользоваться мобильным шиномонтажом

Качество балансировки

По сути мобильный шиномонтаж можно считать экспресс-помощью в полевых условиях, но никак не полноценным ремонтом. Первый аргумент в пользу этого утверждения заключается в том, что станок для балансировки колес чаще всего неточно откалиброван. Ведь он должен быть установлен на горизонтальной поверхности идеально ровно, иначе балансировка колеса будет некачественной. Сделать это со станком, водруженным на транспортное средство с его пневмошинами и подвеской крайне сложно, поэтому уравновешивание колеса будет зависеть от наклона дорожного профиля. Справиться с балансировкой в таких условиях по силам только опытному мастеру, но о компетенции мобильных специалистов речь пойдет ниже.

Оборудование

Не всегда выездной шиномонтаж гарантирует полноценный ремонт и по той причине, что в мобильных пунктах часто используется списанное изношенное оборудование. Причем речь идет не только о станках для балансировки колес, но и о пневмоинструменте. Все-таки это, как правило, работа сезонная, и лучшее оборудование обычно предпочитают использовать в стационарной мастерской. На одном из автомобильных форумов сразу несколько человек посетовали, что выездные спецы использовали старый домкрат без защитного колпачка и поцарапали им машину.