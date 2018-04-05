Пять причин, почему опасно пользоваться мобильным шиномонтажом

Фото www.daynightmobiletire.com
Преимущества услуги мобильного шиномонтажа очевидны. Например, выездной экипаж сэкономит ваше время при смене резины в межсезонье, когда в стационарные пункты выстраиваются длинные очереди. Актуальна услуга и в экстренных случаях, когда по каким-то причинам в комплекте отсутствует запаска. Можно назвать еще массу ситуаций, когда мобильный специалист придется очень кстати. Но при всех плюсах нужно учитывать и недостатки такого сервиса.
Иван Флягин

Качество балансировки

По сути мобильный шиномонтаж можно считать экспресс-помощью в полевых условиях, но никак не полноценным ремонтом. Первый аргумент в пользу этого утверждения заключается в том, что станок для балансировки колес чаще всего неточно откалиброван. Ведь он должен быть установлен на горизонтальной поверхности идеально ровно, иначе балансировка колеса будет некачественной. Сделать это со станком, водруженным на транспортное средство с его пневмошинами и подвеской крайне сложно, поэтому уравновешивание колеса будет зависеть от наклона дорожного профиля. Справиться с балансировкой в таких условиях по силам только опытному мастеру, но о компетенции мобильных специалистов речь пойдет ниже.

Оборудование

Не всегда выездной шиномонтаж гарантирует полноценный ремонт и по той причине, что в мобильных пунктах часто используется списанное изношенное оборудование. Причем речь идет не только о станках для балансировки колес, но и о пневмоинструменте. Все-таки это, как правило, работа сезонная, и лучшее оборудование обычно предпочитают использовать в стационарной мастерской. На одном из автомобильных форумов сразу несколько человек посетовали, что выездные спецы использовали старый домкрат без защитного колпачка и поцарапали им машину.

Специалисты

Тот факт, что основную прибыль мобильные услуги приносят в межсезонье, во время массовой «переобувки», специалисты в таких бригадах долго не задерживаются, предпочитая более стабильную работу в стационарных пунктах. А работа на шиномонтажном станке требует умения и определенного навыка. Так что нет никаких гарантий, что по вашему вызову не пришлют вчерашнего разнорабочего-гастарбайтера родом из Средней Азии.

Высокая цена

В последнее время разница в ценах на услуги обычного и мобильного шиномонтажа постепенно нивелируется, но чаще всего выездная бригада обходится гораздо дороже. Конечно, это не касается экстренных случаев, когда единственной альтернативой остается эвакуатор. Кроме того, частенько объявленный заранее прейскурант не соответствует действительности, и по завершении работ вас могут обескуражить завышенными расценками. По факту найдется множество самых разных причин и аргументов удорожания услуг, поэтому уточняйте и оговаривайте прайс-лист заранее.

Опоздание

Рассчитывать на оперативность выездных бригад также не приходится. Случается, что экономия времени становится главной причиной, побуждающей воспользоваться такими услугами, А на деле специалистов приходится ждать неоправданно долго. В крупных мегаполисах этому сильно способствуют пробки. Поэтому, заказывая сервис в час пик, будьте готовы, что мастера опоздают. Конечно, встречается немало организаций, которым удается успешно решать все перечисленные проблемы, и это лишний повод выбирать только проверенные сервис-компании с хорошей репутацией.

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5 апреля 2018
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