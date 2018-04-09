Надо ли промывать мотор новой машины при стандартном интервале замены масла

Специалисты сервис-центров, занимающиеся ремонтом автомобильных силовых агрегатов, часто отмечают, что основной причиной плохой работы или даже поломок двигателей являются загрязнения. И в первую очередь те их них, что непременно образуются на деталях мотора в процессе сгорания топливной смеси.
Безусловно, большинство отработавших газов уходит через выхлопную трубу, но незначительная их часть так или иначе прорывается в систему смазки и образует нагар, отложения и лаки. Именно эти типы загрязнений и становятся причиной коррозии, неправильной работы и ускоренного износа двигателя. Причем подвержены этому как «старые» (то есть с большим пробегом), так и относительно «молодые» моторы. В отношении последних, кстати, у определенной категории водителей существует ошибочное мнение, что при смене моторного масла можно обходиться без предварительной промывки системы смазки. Дескать, движок свежий, ресурс у него еще ого-го какой, да к тому же работает на «синтетике», которая и сама вроде как «моет» двигатель неплохо. Спрашивается, зачем его промывать?
Однако, утверждают опытные мастера, мотор промывать надо всегда! И все потому, что даже в новом движке после слива старого масла всегда, причем независимо от типа используемой смазки, остается так называемый несливаемый остаток «отработки». И нейтрализовать его можно только своевременной промывкой. Тем более, что сегодня для этого в продаже имеются специализированные составы быстрого и эффективного действия.
Один из таких продуктов — немецкая промывка Oilsystem Spulung Light, разработанная химиками фирмы Liqui Moly. В числе главных достоинств данного препарата эксперты отмечают такие свойства, как минимизация несливаемого (из двигателя) остатка отработанного моторного масла и эффективное, слой за слоем, удаление загрязнений из системы смазки. Еще одно важнейшее качество Oilsystem Spulung Light заключается в том, что в отличие от промывочных масел и многочисленных дешевых аналогов, эта промывка не остается в системе после слива масла, а испаряется. А отсутствие в ней агрессивных растворителей делает препарат абсолютно безопасным для всех деталей двигателя. Средство универсально по своему применению и подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.
Использовать промывку Oilsystem Spulung Light можно и самостоятельно, это под силу даже начинающему автолюбителю. Процедура проста: непосредственно перед сливом старого масла в систему смазки надо залить содержимое флакона с промывкой и затем дать поработать двигателю 5—10 минут. После чего остается лишь слить старое масло вместе с отмытым нагаром. Экономичность, универсальность и простота применения Oilsystem Spulung Light гарантируют эффективный результат выполненной профилактической процедуры, которая в дальнейшем избавит от многих хлопот. Данный продукт рекомендован для машин с пробегом до 50 000 км, в том числе находящихся на гарантии. Понятно, что выполнять экспресс-промывку системы смазки необходимо при каждой замене масла.