Надо ли промывать мотор новой машины при стандартном интервале замены масла

Безусловно, большинство отработавших газов уходит через выхлопную трубу, но незначительная их часть так или иначе прорывается в систему смазки и образует нагар, отложения и лаки. Именно эти типы загрязнений и становятся причиной коррозии, неправильной работы и ускоренного износа двигателя. Причем подвержены этому как «старые» (то есть с большим пробегом), так и относительно «молодые» моторы. В отношении последних, кстати, у определенной категории водителей существует ошибочное мнение, что при смене моторного масла можно обходиться без предварительной промывки системы смазки. Дескать, движок свежий, ресурс у него еще ого-го какой, да к тому же работает на «синтетике», которая и сама вроде как «моет» двигатель неплохо. Спрашивается, зачем его промывать?

Однако, утверждают опытные мастера, мотор промывать надо всегда! И все потому, что даже в новом движке после слива старого масла всегда, причем независимо от типа используемой смазки, остается так называемый несливаемый остаток «отработки». И нейтрализовать его можно только своевременной промывкой. Тем более, что сегодня для этого в продаже имеются специализированные составы быстрого и эффективного действия.