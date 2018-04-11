Как насекомые могут завестись в вашей машине

Фото www.automotoportal.com
Уже совсем скоро наступит лето, и миллионы жителей мегаполисов ринутся за город, поближе к природе, зелени, цветам и полчищам жужжащих насекомых. Как бы мы ни любили животный мир, но мало найдется автолюбителей, которые будут счастливы делить внутреннее пространство родной машины с членистоногими.
Иван Флягин

Можно смириться с трудновыводимыми кляксами, которые остаются на лобовом стекле от насекомых. Но совсем другое дело, когда вездесущие букашки обустраиваются в одном из укромных уголков салона, багажного отделения или моторного отсека, и живут там припеваючи. Причем, представителей фауны не смущает соседство с вонючими синтетическими материалами, токсичными химикатами, испарениями горючих смесей и ядовитыми газами. Вероятно, так же, как и люди, они уже ко всему этому давно привыкли.

Для того, чтобы вашу «ласточку» облюбовали насекомые для жилища, порой достаточно ее оставить на дачном участке на пару-тройку дней. А ведь непрошеными гостями могут оказаться далеко не безобидные твари. В Сети популярен видеоролик, демонстрирующий, как осы построили себе уютное гнездышко в щели задней двери внедорожника. Владелец вытравил крылатых насекомых с помощью ядохимикатов.

По понятным причинам в замкнутом пространстве риск быть укушенным гораздо выше. Чаще всего это происходит при посадке в автомобиль, когда в этот момент оса оказывается на сиденье. Стоит ее даже слегка прижать — и жало в коже. Так что помните об этом при выезде с дачи. А если по пути домой вы обнаружите в салоне сразу несколько насекомых — это повод тщательно осмотреть машину.

Букашки могут проникнуть вовнутрь через любую щель в кузове или днище, но, если вы их совсем не боитесь, оставьте свой автомобиль на ночь на дачном участке с открытыми окнами или дверями. Не исключено, что ажурная паутинка, растянувшаяся между зеркалом заднего вида и лобовым стеклом, окажется для вас самым безобидным сюрпризом. Но следует помнить — чем южней широты, тем разнообразнее и непредсказуемее фауна.

В средней полосе, кроме пауков в машинах часто селятся муравьи. Обычно они выбирают авто, где можно найти залежи грязи и пыли, в которых легко вырыть норки. Если авто долго не мыть, комья грязи могут скапливаться не только в районе подвески и защиты картера, но и в моторном отсеке, багажнике и салоне. Понятное дело, рядом с двигателем долго мураши не проживут, а вот где-нибудь под водительским креслом или под запаской — вполне комфортные условия.

Кроме того, в машине часто встречаются домашние насекомые. Любители украшать салон подушками, мягкими игрушками и всякого рода покрывалами и пледами порой не подозревают, что они расширяют среду обитания таких паразитов, как ковровые клещи, клопы, моль, серебрянки и даже тараканы. Последние приживутся в машине, если ее владелец регулярно принимают пищу и не утруждает себя чисткой салона.

Вывод один — чем меньше в автомобиле барахла и мусора, чем чаще его убирают и чистят, тем ниже вероятность появления в нем незваных гостей.

вред здоровью, техническое обслуживание, автопутешествие, байки, дорога
11 апреля 2018
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