Как насекомые могут завестись в вашей машине

Можно смириться с трудновыводимыми кляксами, которые остаются на лобовом стекле от насекомых. Но совсем другое дело, когда вездесущие букашки обустраиваются в одном из укромных уголков салона, багажного отделения или моторного отсека, и живут там припеваючи. Причем, представителей фауны не смущает соседство с вонючими синтетическими материалами, токсичными химикатами, испарениями горючих смесей и ядовитыми газами. Вероятно, так же, как и люди, они уже ко всему этому давно привыкли.

Для того, чтобы вашу «ласточку» облюбовали насекомые для жилища, порой достаточно ее оставить на дачном участке на пару-тройку дней. А ведь непрошеными гостями могут оказаться далеко не безобидные твари. В Сети популярен видеоролик, демонстрирующий, как осы построили себе уютное гнездышко в щели задней двери внедорожника. Владелец вытравил крылатых насекомых с помощью ядохимикатов.

По понятным причинам в замкнутом пространстве риск быть укушенным гораздо выше. Чаще всего это происходит при посадке в автомобиль, когда в этот момент оса оказывается на сиденье. Стоит ее даже слегка прижать — и жало в коже. Так что помните об этом при выезде с дачи. А если по пути домой вы обнаружите в салоне сразу несколько насекомых — это повод тщательно осмотреть машину.