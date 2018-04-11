Как понять на шиномонтаже, что тебя «разводят»

Чтобы не оказаться в роли «лоха, без которого жизнь плоха» при очередном посещении шиномонтажной мастерской, следует знать типичные способы и уловки, с помощью которых работники таких заведений «разводят» доверчивых клиентов. Сразу скажем, что про шоу «накачка шин азотом» мы даже упоминать не будем. Судя по всему, дурачков, клюющих на подобную «нанотехнологию», стало настолько мало, что смысл организовывать этот аттракцион уже пропал.

Одним из самых рабочих способов раскрутить клиента на дополнительные деньги — сообщить, что «соски» на его дисках уже совсем износились и вот-вот порвутся. Мало кто из автовладельцев не верит в таких случаях на слово работнику шиномонтажа и платит — по 100—150 рублей за каждый новый «сосок». Хотя на самом деле и старые прослужили бы еще долго.

Обладателям «литья» стоит с осторожностью обращаться в шиномонтажные мастерские, где имеется в наличии оборудование для правки дисков. Тут у каждого второго клиента порой внезапно обнаруживаются гнутые колеса. Если вы визуально не обнаруживаете повреждений на своем диске и нормально ездили на нем до посещения колесного сервиса, отказывайтесь от навязываемого вам ремонта — он, скорее всего, необходим лишь для пополнения выручки мастерской. Еще один способ «развода» не особо подкованного в технике клиента — предложения за дополнительную плату смазать колесные болты или ступицы.