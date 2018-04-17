Каким способом опасно менять масло в моторе

Одно время пункты экспресс-замены моторного масла попадались чуть ли не на каждом углу. К нынешнему времени их осталось относительно немного, но раз они есть, значит кто-то пользуется их услугами. Полезно ли для мотора и кошелька автовладельца прибегать к такому методу обслуживания личного авто? Напомним, что метод экспресс-замены масла заключается в том, что отработавшую свое жидкость не сливают через отверстие в картере мотора, а отсасывают с помощью специального вакуумного устройства через ту трубку, в которой штатно расположен контрольный масляный щуп. Его вытаскивают и вместо него засовывают в недра двигателя шланг, подсоединенный к «маслососу».

Все содержимое картера в считанные минуты перекачивается в бак для отработанного масла. Далее меняется фильтр системы смазки, заливается новое масло — вот и весь «экспресс». Среди плюсов процедуры называют скорость операции, отсутствие необходимости поднимать машину на подъемник или эстакаду и чистоту процедуры. Но дело в том, что далеко не у всех моторов участок дна масляного картера под щупом является самой низкой точкой — а ведь именно ттам скапливаются остатки старой смазки. Таким образом, далеко не всегда экспресс-замена может гарантировать минимальное количество старой жидкости в новом масле. В дальнейшем это неизбежно ухудшит рабочие характеристики и долговечность смазки в моторе.