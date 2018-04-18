Какие значки на приборной панели авто могут спасти жизнь

Как известно, всю необходимую информацию о техническом состоянии автомобиля водитель черпает с приборной панели. Сюда выводятся сведения о работе двигателя, подвески, трансмиссии, электрооборудования, тормозной функции, систем безопасности.
В некоторых моделях о том или ином сбое свидетельствуют текстовые оповещения. Но в большинстве машин о такой роскоши пока можно только мечтать, и об исправности каждой функции информирует определенный символ. Все сразу они появляются на панели на пару секунд во время запуска двигателя, а в случае проблемы индикатор продолжает гореть или мигать.
Напомним, что значки зеленого и желтого цветов чаще всего напоминают о рабочем режиме определенной функции, либо носят предупредительный характер. Например, о включенных световых приборах напоминает соответствующий зеленый символ, а о том, что нужно срочно заправиться, предупреждает топливный индикатор желтого цвета. В некоторых моделях желтые значки могут свидетельствовать о самых серьезных сбоях в системах, но чаще всего об экстренных проблемах сообщают символы красного цвета, которые обязан знать каждый автолюбитель.