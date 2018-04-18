Какие значки на приборной панели авто могут спасти жизнь

Фото www.thirdcoastbimmers.com
Обычно даже самые опытные водители не в силах расшифровать половину символов, которые представлены на приборной панели. Возможно, в этом и нет ничего страшного, если в бардачке всегда лежит инструкция по эксплуатации автомобиля с полной расшифровкой всех пиктограмм. В обратном случае, считают эксперты портала «АвтоВзгляд», есть шанс столкнутся с непоправимыми проблемами…
Иван Флягин

Как известно, всю необходимую информацию о техническом состоянии автомобиля водитель черпает с приборной панели. Сюда выводятся сведения о работе двигателя, подвески, трансмиссии, электрооборудования, тормозной функции, систем безопасности.

В некоторых моделях о том или ином сбое свидетельствуют текстовые оповещения. Но в большинстве машин о такой роскоши пока можно только мечтать, и об исправности каждой функции информирует определенный символ. Все сразу они появляются на панели на пару секунд во время запуска двигателя, а в случае проблемы индикатор продолжает гореть или мигать.

Напомним, что значки зеленого и желтого цветов чаще всего напоминают о рабочем режиме определенной функции, либо носят предупредительный характер. Например, о включенных световых приборах напоминает соответствующий зеленый символ, а о том, что нужно срочно заправиться, предупреждает топливный индикатор желтого цвета. В некоторых моделях желтые значки могут свидетельствовать о самых серьезных сбоях в системах, но чаще всего об экстренных проблемах сообщают символы красного цвета, которые обязан знать каждый автолюбитель.

Почти все они требуют незмедлительной остановки и обращения в автосервис. Речь может идти о серьезной неисправности двигателя, тормозной системы, рулевого управления, бортовой электросети. Игнорировать пиктограммы красного цвета недопустимо не только в связи с перспективой нарваться на дорогостоящий ремонт — речь идет об элементарной безопасности. Не секрет, что, например, сбои в тормозной системе во время движения могут иметь фатальные последствия, и чем раньше водитель остановится, тем меньше у него шансов столкнуться с аварийной ситуацией.

К счастью значительную часть символов можно легко расшифровать по характерному и понятному изображению. Например, индикатор уровня топлива имитирует автозаправочную колонку, значок бортовой электросети — аккумулятор с «плюсом» и «минусом», а символ системы подушек безопасности — сидящего в кресле человечка с большим кругом перед ним. Иногда в иконках присутствуют надписи: например, слово Brake в прямоугольнике свидетельствует о тормозной системе, аббревиатуры ABS и ESP — о соответствующих функциях.

В то же время для многих автолюбителей масса «иероглифов» остается загадкой. Один из самых распространенных примеров — индикатор давления в шинах, напоминающий подкову с восклицательным знаком. Конечно, столкнувшись с незнакомым символом на панели приборов, можно воспользоваться смартфоном, и навести о нем справки в Сети. Но, учитывая, что разные производители все чаще «рисуют» свои собственные иконки, процесс расшифровки может занять много времени. Так что лучше всегда возить с собой в бардачке инструкцию эксплуатации с каталогом всех имеющихся символов.

автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание
18 апреля 2018
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