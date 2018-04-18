Какие значки на приборной панели авто могут спасти жизнь

Почти все они требуют незмедлительной остановки и обращения в автосервис. Речь может идти о серьезной неисправности двигателя, тормозной системы, рулевого управления, бортовой электросети. Игнорировать пиктограммы красного цвета недопустимо не только в связи с перспективой нарваться на дорогостоящий ремонт — речь идет об элементарной безопасности. Не секрет, что, например, сбои в тормозной системе во время движения могут иметь фатальные последствия, и чем раньше водитель остановится, тем меньше у него шансов столкнуться с аварийной ситуацией.

К счастью значительную часть символов можно легко расшифровать по характерному и понятному изображению. Например, индикатор уровня топлива имитирует автозаправочную колонку, значок бортовой электросети — аккумулятор с «плюсом» и «минусом», а символ системы подушек безопасности — сидящего в кресле человечка с большим кругом перед ним. Иногда в иконках присутствуют надписи: например, слово Brake в прямоугольнике свидетельствует о тормозной системе, аббревиатуры ABS и ESP — о соответствующих функциях.

В то же время для многих автолюбителей масса «иероглифов» остается загадкой. Один из самых распространенных примеров — индикатор давления в шинах, напоминающий подкову с восклицательным знаком. Конечно, столкнувшись с незнакомым символом на панели приборов, можно воспользоваться смартфоном, и навести о нем справки в Сети. Но, учитывая, что разные производители все чаще «рисуют» свои собственные иконки, процесс расшифровки может занять много времени. Так что лучше всегда возить с собой в бардачке инструкцию эксплуатации с каталогом всех имеющихся символов.