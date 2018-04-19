Как узнать, где можно бесплатно отремонтировать машину

В России проведение отзывных кампаний на государственном уровне контролирует Федеральное агентство Росстандарт. Оно должно быть проинформировано производителем об обнаруженных неисправностях в течение десяти дней после их выявления.

Вместе с тем изготовитель предоставляет в ведомство список VIN-номеров неисправных автомобилей. Затем агентство утверждает программы по устранению дефектов и следит за их выполнением. Обо всех сервисных акциях сообщает официальный сайт Росстандарта (gost.ru) в разделе «Новости» (теги — «отзыв продукции» или «авто»).

Если автовладелец проблемной машины обслуживается у дилера, его представители обязаны связаться с ним по телефону, электронной или обычной почте. Кроме того, можно самостоятельно обратиться к производителю или его официальным дилерам. Списки VIN-номеров бракованных машин публикуются в свободном доступе на их официальных сайтах.

Все надлежащие работы в таких случаях выполняются исключительно за счет изготовителя независимо от того, где обслуживалась машина. Согласно пункту 2 статьи 38 ФЗ «О техническом регулировании», сюда входит доставка авто к месту устранения недостатков, а также его возврат обратно владельцу.