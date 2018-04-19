Как узнать, где можно бесплатно отремонтировать машину

Цель отзывных кампаний автомобилей — устранение опасных дефектов. При этом количество неисправных экземпляров может исчисляться и десятками, и миллионами. В отличии от гарантийных случаев, отзыв любой продукции не зависит от правильного соблюдения условий эксплуатации. Многие автовладельцы могут не подозревать, что ездят на опасных машинах, которым необходим ремонт. Где узнать, не попадает ли ваше авто под сервисную акцию, разобрался портал «АвтоВзгляд».
В России проведение отзывных кампаний на государственном уровне контролирует Федеральное агентство Росстандарт. Оно должно быть проинформировано производителем об обнаруженных неисправностях в течение десяти дней после их выявления.
Вместе с тем изготовитель предоставляет в ведомство список VIN-номеров неисправных автомобилей. Затем агентство утверждает программы по устранению дефектов и следит за их выполнением. Обо всех сервисных акциях сообщает официальный сайт Росстандарта (gost.ru) в разделе «Новости» (теги — «отзыв продукции» или «авто»).
Если автовладелец проблемной машины обслуживается у дилера, его представители обязаны связаться с ним по телефону, электронной или обычной почте. Кроме того, можно самостоятельно обратиться к производителю или его официальным дилерам. Списки VIN-номеров бракованных машин публикуются в свободном доступе на их официальных сайтах.
Все надлежащие работы в таких случаях выполняются исключительно за счет изготовителя независимо от того, где обслуживалась машина. Согласно пункту 2 статьи 38 ФЗ «О техническом регулировании», сюда входит доставка авто к месту устранения недостатков, а также его возврат обратно владельцу.
Имейте в виду — если автомобиль подпадает под отзывную кампанию, это не значит, что в нем непременно что-то отвалится, потрескается или вытечет. Как правило, сервисная акция считается профилактической и перестраховочной мерой, подтверждающей статус безопасного транспортного средства.
Поводом для отзыва обычно служат регулярные обращения автовладельцев в дилерские автосервисы с одной и той же технической неисправностью. Кроме того, причиной может стать определенное количество схожих дефектов, выявленных при прохождении плановых ТО. Об этом сообщается производителю, который, прежде чем инициировать отзыв, вычисляет число машин с подобной неисправностью. Партия с бракованной деталью легко определяется с помощью отработанных логистических схем, а если обнаружен какой-то конструктивный дефект, заложенный на начальном этапе, это служит поводом для отзыва всех выпущенных автомобилей.
Самым массовым за всю историю мирового автопрома считается отзыв 53 миллионов автомобилей различных марок в связи со сбоем в работе подушек безопасности японского производителя Takata. По этой причине погибло 18 человек, а убытки компании-банкрота составили 10 миллиардов долларов. В результате недавно отшумевшего скандала, получившего название «Дизельгейт», смертельных случаев официально не зарегистрировано. Но концерну Volkswagen отзывная кампания обошлась в рекордную сумму — 18,3 миллиарда долларов.