Опасно ли хранить шины летом на балконе

Летом основными природными факторами, которые могут повлиять на резину автопокрышки, считаются высокая температура и интенсивное солнечное излучение. Что касается температурного режима (это касается, кстати сказать, как летнего периода, так и зимнего), то он на хранение колес особого влияния не оказывает. По крайней мере, это справедливо для типичных климатических условий средней полосы России. С температурным режимом связан лишь один аспект хранения шины: она должна быть нагретой или охлажденной равномерно. То есть складирование возле горячей батареи отопления, под прямыми солнечными лучами (или рядом с холодной стеной в морозы) недопустимо. Дело в том, что резина при нагреве становится мягче, а при охлаждении тврдеет.

Если одна часть покрышки будет в течение долгого времени нагретой и мягкой, а вторая — холодной и твердой, то за полгода существования в таких условиях колесо может фатально изменить форму. Причем так, что потом при шиномонтаже между ней и диском обнаружится неистребимая щель, через которую станет выходить воздух. При летнем хранении колесо следует защитить от воздействия прямых солнечных лучей. Ультрафиолет, присутствующий в их спектре, способен разрушать некоторые связи в полимерных молекулах резины. Длительное воздействие яркого света может привести даже к образованию многочисленных микротрещин на поверхности покрышки и заметной потере прочности.