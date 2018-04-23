Опасно ли хранить шины летом на балконе

Большинство водителей предпочитают использовать два комплекта колес — в соответствии с сезоном. В связи с этим весной каждому из таких автовладельцев приходится решать проблему правильного хранения зимнего комплекта резины в теплое время года.
Летом основными природными факторами, которые могут повлиять на резину автопокрышки, считаются высокая температура и интенсивное солнечное излучение. Что касается температурного режима (это касается, кстати сказать, как летнего периода, так и зимнего), то он на хранение колес особого влияния не оказывает. По крайней мере, это справедливо для типичных климатических условий средней полосы России. С температурным режимом связан лишь один аспект хранения шины: она должна быть нагретой или охлажденной равномерно. То есть складирование возле горячей батареи отопления, под прямыми солнечными лучами (или рядом с холодной стеной в морозы) недопустимо. Дело в том, что резина при нагреве становится мягче, а при охлаждении тврдеет.
Если одна часть покрышки будет в течение долгого времени нагретой и мягкой, а вторая — холодной и твердой, то за полгода существования в таких условиях колесо может фатально изменить форму. Причем так, что потом при шиномонтаже между ней и диском обнаружится неистребимая щель, через которую станет выходить воздух. При летнем хранении колесо следует защитить от воздействия прямых солнечных лучей. Ультрафиолет, присутствующий в их спектре, способен разрушать некоторые связи в полимерных молекулах резины. Длительное воздействие яркого света может привести даже к образованию многочисленных микротрещин на поверхности покрышки и заметной потере прочности.
Вне зависимости от сезона, идеальный способ хранения резины неограниченное время — в смонтированном на диске виде, причем в подвешенном состоянии. При этом покрышка не испытывает никакого давления со стороны окружающих предметов. Создать подобные тепличные условия сезонного складирования колес на балконе решится далеко не каждый автовладелец. Поэтому зимняя резина пережидает там лето в положении либо лежа на боку, либо «стоя на протекторе». Интернет-эксперты чаще всего советуют «стоячий» способ хранения. Якобы при нем покрышка меньше деформируется, хотя и сами же оговариваются: периодически колесо нужно переворачивать чтобы не сминалось под собственным весом.
Те же источники утверждают, что держать колеса в лежачем положении можно лишь когда они смонтированы на диске. Иначе, мол, нижняя покрышка в стопке под общим весом сильно сминается и его потом не смонтируешь. Автор этих строк на личном опыте убедился в беспочвенности таких страшилок. Так сложилось, что в течение уже почти десятка лет он по полгода хранит на балконе свои колеса именно «стопочкой» — и зимний, и летний комплекты. И за все это время не обнаружил никаких проблем с осенне-весенними перебортировками колес. Таким образом, балкон летом — оптимальное место для хранения резины. Главное при этом — тщательно укрыть ее от солнца.