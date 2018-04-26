Колесные диски каких марок не прошли испытания Роскачества

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» проверила диски самых известных на нашем рынке производителей из России, Китая, Тайваня, Италии и Германии. В тестах участвовали такие бренды, как Yamato, Kia, Alcasta, X-Race, Rial, Proma, Replay, Techline, Veritas-16, YST и прочие компании.
Опасная продукция
В результате исследования шесть образцов признаны небезопасными, так как не выдержали испытаний на удар. Роскачество предупреждает, что автомобили с такими колесами могут быть причиной ДТП с непредсказуемыми последствиями. Речь идет о продукции двух российских и четырех китайских производителей: X-Race, Proma, 4GO, Replay, «Мегалюм», Alcasta.