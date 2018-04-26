Колесные диски каких марок не прошли испытания Роскачества

Как проходили тесты на безопасность

Испытания колес с максимальной точностью моделировали повседневную эксплуатацию машины. Диски подвергались тестам на удар, на изгиб при кручении, а также проверялись их свойства при качении. В первом случае имитировался удар колеса о преграду, бордюр или яму на дорожном покрытии, в результате чего диагностировалась ударная вязкость материала. Диск не выдерживал испытания, если на нем появлялась видимая зачаточная трещина, если центральный элемент отделялся от обода, а также при полной потере внутреннего давления шины в течение одной минуты.

Тест на изгиб при кручении симулирует максимальную нагрузку при повороте автомобиля. Колесо при этом должно выдержать определенное количество циклов — 1 800 000. Успешным результатом считается, если такие вращения не привели к излому или трещинам колесного диска.

При испытании качением симулируется нагрузка на автомобиль при прохождении 1800 км со скоростью до 80 км/ч. Колесо в сборе прижималось к вращаемому барабану с тщательно рассчитанной нагрузкой, тем самым имитируя качение по дорожному покрытию. Тест показывал, как ведет себя диск при обычных и критических условиях. Отсутствие малейших трещин свидетельствовало об успешном результате.