Колесные диски каких марок не прошли испытания Роскачества

Фото www.monster-safety.com
Роскачество по инициативе Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту продукции организовало лабораторные тесты автомобильных алюминиевых дисков. В проверке участвовало 23 образца самых популярных на российском рынке торговых марок. Шесть из них не прошли испытания.
Иван Флягин

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» проверила диски самых известных на нашем рынке производителей из России, Китая, Тайваня, Италии и Германии. В тестах участвовали такие бренды, как Yamato, Kia, Alcasta, X-Race, Rial, Proma, Replay, Techline, Veritas-16, YST и прочие компании.

Опасная продукция

В результате исследования шесть образцов признаны небезопасными, так как не выдержали испытаний на удар. Роскачество предупреждает, что автомобили с такими колесами могут быть причиной ДТП с непредсказуемыми последствиями. Речь идет о продукции двух российских и четырех китайских производителей: X-Race, Proma, 4GO, Replay, «Мегалюм», Alcasta.

Диски, прошедшие испытания

Тесты выдержали одиннадцать образцов, хотя некоторые из них не прошли проверку физических свойств металла по опережающему стандарту Роскачества, то есть перспективным требованиям, превосходящим достигнутый отечественный и зарубежный научно-технический уровень. Несмотря на это, диски признаны качественными и безопасными. Речь идет о продуктах LS, K&K, MAK, Alutec, Rial, Yokatta, RW, Yamoto, Kia, Cross Street, FR.

Товары повышенного качества

Продукция шести производителей не только успешно прошла испытания безопасности, но и подтвердила все необходимые физические свойства, зафиксированные в опережающем стандарте Роскачества. Как ни странно, столь надежными товарами повышенного качества признаны диски шести торговых марок, две из которых российского производства и четыре — китайского: Techline, Veritas-16, YST, Bantaj, N20, NZ.

Как проходили тесты на безопасность

Испытания колес с максимальной точностью моделировали повседневную эксплуатацию машины. Диски подвергались тестам на удар, на изгиб при кручении, а также проверялись их свойства при качении. В первом случае имитировался удар колеса о преграду, бордюр или яму на дорожном покрытии, в результате чего диагностировалась ударная вязкость материала. Диск не выдерживал испытания, если на нем появлялась видимая зачаточная трещина, если центральный элемент отделялся от обода, а также при полной потере внутреннего давления шины в течение одной минуты.

Тест на изгиб при кручении симулирует максимальную нагрузку при повороте автомобиля. Колесо при этом должно выдержать определенное количество циклов — 1 800 000. Успешным результатом считается, если такие вращения не привели к излому или трещинам колесного диска.

При испытании качением симулируется нагрузка на автомобиль при прохождении 1800 км со скоростью до 80 км/ч. Колесо в сборе прижималось к вращаемому барабану с тщательно рассчитанной нагрузкой, тем самым имитируя качение по дорожному покрытию. Тест показывал, как ведет себя диск при обычных и критических условиях. Отсутствие малейших трещин свидетельствовало об успешном результате.

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26 апреля 2018
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