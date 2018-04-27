Почему взрываются автомобильные видеорегистраторы

Одна из главных опасностей видеорегистраторов от малоизвестных производителей — их взрывоопасность, особенно в теплое время года. Дело в том, что далеко не каждый литий-ионный аккумулятор (а именно они, как правило используются в современных гаджетах), спокойно переживает высокие температуры. Между тем, летом салон автомобиля после долгой парковки на солнце то и дело превращается в настоящую духовку, что не идет на пользу ни самому транспортному средству, ни различной технике, оставленной в салоне.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Что касается видеорегистраторов, то специалисты компании Mio Technology, одного из мировых лидеров в разработке и производстве автомобильной электроники, утверждают, что в некоторых случаях солнечные лучи, попав на регистратор, могут за несколько часов расплавить его корпус и вызвать сильный перегрев аккумулятора. Многие батареи после такого точечного нагрева неминуемо вздуваются и в лучшем случае теряют емкость, а в худшем — если и не взрываются, то выходят из строя, делая невозможным использование регистратора.