Почему взрываются автомобильные видеорегистраторы

Сегодня все большее число автовладельцев задумывается о приобретении видеорегистратора. Оно и понятно: сотрудники ГИБДД все реже выезжают на оформление ДТП, а вскоре и вовсе перестанут это делать, а при оформлении европротокола в ряде случаев требуется подтверждение места и времени случившегося с помощью фото или видеотехники. Да и при судебных разбирательствах той или иной аварии помощь такого девайса неоценима. Да вот беда: на нашем рынке в изобилии присутствуют устройства, мало того, что неспособные по своим техническим характеристикам помочь водителю, но и откровенно опасные для жизни. Как избежать покупки такого устройства, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Одна из главных опасностей видеорегистраторов от малоизвестных производителей — их взрывоопасность, особенно в теплое время года. Дело в том, что далеко не каждый литий-ионный аккумулятор (а именно они, как правило используются в современных гаджетах), спокойно переживает высокие температуры. Между тем, летом салон автомобиля после долгой парковки на солнце то и дело превращается в настоящую духовку, что не идет на пользу ни самому транспортному средству, ни различной технике, оставленной в салоне.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Что касается видеорегистраторов, то специалисты компании Mio Technology, одного из мировых лидеров в разработке и производстве автомобильной электроники, утверждают, что в некоторых случаях солнечные лучи, попав на регистратор, могут за несколько часов расплавить его корпус и вызвать сильный перегрев аккумулятора. Многие батареи после такого точечного нагрева неминуемо вздуваются и в лучшем случае теряют емкость, а в худшем — если и не взрываются, то выходят из строя, делая невозможным использование регистратора.

Фото firstquadcopter.com

ЧЕМ ОПАСЕН КИСЛОРОД

Другая причина, приводящая в том числе и взрыву устройств — повреждения оболочки литий-ионного аккумулятора. В этом случае поступающий внутрь кислород способен вызвать возгорание батареи, как это происходило относительно недавно с продукцией известного производителя смартфонов. А повредить видеорегистратор ничуть не сложнее, чем мобильный телефон. Аккумулятор регистратора, если он недостаточно прочно закреплен в корпусе устройства изготовителем, от вечной автомобильной тряски может, съехав посадочного места, начать соприкасаться с другими элементами гаджета, что рано или поздно приведет к повреждению оболочки батареи, которая станет пропускать кислород. Как печальный итог — пожар и сильнейшее задымление в салоне прямо во время поездки.

В ГЛУБОКОМ МИНУСЕ

А самое меньшее из зол, связанное с эксплуатацией сомнительного качества видеорегистратора, это его преждевременный, но окончательный выход из строя в результате глубокой разрядки. Подобное может случиться, если, скажем, прибор несколько месяцев не использовался. Между тем, литий-ионные аккумуляторы после глубокой разрядки могут не подлежать восстановлению при обычном подключении питания.

Но как, спросите вы, понять, что в приглянувшемся вам устройстве использованы аккумуляторы надлежащего качества, надежно закрепленные, термостойкие, пожаробезопасные и не боящиеся глубокой разрядки? Вы удивитесь, но понять это даже технически неграмотному человеку проще простого.

СВИДЕТЕЛЬСТВО НАДЕЖНОСТИ

- Все аккумуляторы и зарядные устройства, используемые в видеорегистраторах и другой подобной технике, должны — пояснили порталу «АвтоВзгляд» специалисты Mio Technology, — должны проходить лабораторные испытания на безопасность и получать соответствующие сертификаты о соответствии стандартам качества. При этом пройти государственную сертификацию невозможно, если регистратор потенциально пожароопасен, бьет током, сделан очень некачественно или не соответствует заявленным характеристикам. А о том, что все процедуры соблюдены говорят специальные логотипы на устройстве. И если они отсутствуют, это скорее всего говорит о том, что производитель сознательно отказался от сертификации, потому что устройство могло ее не пройти.

Поэтому выбирая видеорегистратор, обязательно обратите внимание на зарядное устройство для прикуривателя: на нем обязательно будут присутствовать логотипы различных систем сертификации. В российских версиях регистраторов присутствует метка E13, говорящая о соответствии правилам безопасности Европейской экономической комиссии, а также знак EAC, гарантирующий соответствие тех. регламенту Таможенного союза.

безопасность дорожного движения, смартфон, видеорегистратор, технология
28 апреля 2018
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