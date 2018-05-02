Сколько стоит подкрасить и подшлифовать авто в домашних условиях

Неглубокие царапины на машине легко замаскировать с помощью краски в виде специальных карандашей или аэрозоля. Задача не самая простая, но и не невозможная. Нужно подготовить машину к подкраске: помыть, обезжирить дефектные места, удалить ржавчину с помощью наждачки или модификатора ржавчины и снова пройтись обезжиривающим средством. Для более надежного результата стоит нанести грунтовку на поверхности, которые будете подкрашивать.

Независимо от того, какой способ нанесения краски вы выбрали — карандаш или аэрозоль, вам потребуется подобрать краску к цвету кузова. Сделать это максимально точно можно, расшифровав VIN (конечно, если машина не перекрашивалась полностью в другой цвет). Добыть информацию через него можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов в сервисе. После этого уже приступаем к подкрашиванию и обработке лаком. И финальным этапом станет шлифовка, например, с помощью автополироля.

Так вы подлатаете машину примерно за 2000 рублей: жидкость для обезжиривания стоит 100 рублей, грунтовка — 200, удалитель ржавчины — 200, лак — 300, краска-аэрозоль или краска-карандаш — 500—700, полироль — 500. А если царапины совсем незначительные, то и вовсе можно обойтись одной полировкой.

В сервисе за покраску одной детали захотят не меньше 5000 «деревянных». Но если ржавчина уже взяла свое, краска пошла пузырями и поврежден большой участок автомобиля, то другого выхода нет и лучше не откладывать с визитом к автомобильному косметологу.