Пять причин, почему машина может не заводиться летом

Стартер

Отсутствие реакции на поворот ключа может быть вызвано неисправностью стартера, который при запуске обеспечивает для двигателя минимальные обороты. В этом случае попытка завести мотор сопровождается характерными щелчками. Цена подобной проблемы — от 2000 до 40 000 рублей в зависимости от того, можно ли отремонтировать эту деталь или придется покупать новую.

Зато если автомобиль оснащен механической коробкой, всегда следует попробовать завести его «с толкача». Обычно стартер перед тем как «умереть» некоторое время «болеет» и мнетрудно заметить заранее, как он вяло и неохотно раскручивает мотор при запуске. Поэтому малейшее подозрение на этот счет должно стать поводом немедленного обращения в автосервис. Иначе можно попасть на серьезный ремонт или замену стартера.