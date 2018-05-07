Пять причин, почему машина может не заводиться летом

В летнее время по вполне понятным причинам мы гораздо увереннее и смелее заводим машину, чем делаем это в зимние морозы. Однако случается, что и теплым утром все попытки оживить свою «ласточку» привычным поворотом ключа терпят фиаско. Конечно, причины такого облома устанавливаются после диагностики в автосервисе. Однако о грядущих проблемах иногда можно узнать по ряду характерных признаков.
Отсутствие реакции на поворот ключа может быть вызвано неисправностью стартера, который при запуске обеспечивает для двигателя минимальные обороты. В этом случае попытка завести мотор сопровождается характерными щелчками. Цена подобной проблемы — от 2000 до 40 000 рублей в зависимости от того, можно ли отремонтировать эту деталь или придется покупать новую.
Зато если автомобиль оснащен механической коробкой, всегда следует попробовать завести его «с толкача». Обычно стартер перед тем как «умереть» некоторое время «болеет» и мнетрудно заметить заранее, как он вяло и неохотно раскручивает мотор при запуске. Поэтому малейшее подозрение на этот счет должно стать поводом немедленного обращения в автосервис. Иначе можно попасть на серьезный ремонт или замену стартера.
Генератор
Машина может «замолчать» и в связи с неисправностью генератора. Как известно, во время движения он подзаряжает аккумулятор и обеспечивает питанием другие элементы электрической системы. Поэтому появившийся на панели приборов сигнал о разряженной аккумуляторной батарее обычно свидетельствует о выходе из строя генератора. Иногда о грядущих проблемах с этим устройством заранее напоминает характерный свист, который оно издает при работающем моторе. Стоит иметь в виду, что при его выходе из строя одновременно отключается электроусилитель руля. Стоимость ремонта генератора или его замена варьируется все в том же диапазоне — от 2000 до 40 000 «деревянных».
Бензонасос
Если машина не заводится, а незадолго до этого вы наблюдали снижение тяги двигателя, не исключено, что вышел из строя бензонасос, который закачивает горючее из топливного бака в двигатель. Решить вопрос можно за сумму от 2000 до 30 000 рублей. Эта деталь нередко сгорает от повышенных нагрузок из-за загрязненного фильтра грубой очистки. В качестве профилактики эксперты советуют заправляться качественным проверенным топливом и как можно реже ездить с пустым баком.
Автомобиль может не реагировать на ключ зажигания из-за проблем с датчиком коленвала. В этом случае стартер при повороте ключа будет крутить двигатель, но полного запуска так и не последует. Как сообщают эксперты CarFix, аналогичным признаком сопровождаются неисправности других датчиков мотора, а также свечей и катушек зажигания. Цена проблемы — от 3000 до 15 000 рублей, в зависимости от стоимости новой детали и работ по ее установке. Датчик коленвала редко ломается сразу, и обычно этому предшествуют плавающие холостые обороты и потеря динамики. Автомобиль даже может внезапно заглохнуть на ходу, а потом без особых проблем завестись.
ЭБУ
Электронный блок управления — это тот самый орган в автомобиле, который называют «мозгами». Неисправности в электронике, связанной почти со всеми узлами машины, могут быть абсолютно непредсказуемыми, и симптомы возможны самые разные. Хотя наиболее распространенным из них считается частый выход из строя предохранителей. Как правило, электронный блок управления ремонтопригоден. поскольку чаще всего достаточно заменить сгоревшие электронные элементы. Цена за такие работы стартует от 5000 рублей, а замена всего блока может стоить 50 000 целковых.