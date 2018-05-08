Доктор, у меня давление

Однако, как показал опрос среди автомобилистов, лишь в одной из 13 машин есть аксессуар под названием манометр. Да и тот встроен в электрический компрессор. Видимо, необходимо в миллион первый раз рассказать, почему так важно с математической точностью контролировать количество воздуха в шинах. Начнем хотя бы с того, что недокаченные или, напротив, перекаченные колеса быстрее изнашиваются. В частности, если вы колесите на малом давлении, то весьма скоро сотрется протектор с краев и расход топлива при такой эксплуатации будет существенно выше. Если же в покрышках будет воздуха с избытком, то вскоре «облысеет» средняя часть протектора.

Еще один побочный эффект отклонения давления в шинах от номинала — это потеря управляемости. Так, например, на приспущенных колесах очень тяжело поворачивать руль, особенно в экстремальных ситуациях, да и в виражи машина начинает входить по одной ей ведомой траектории. Если же атмосфер в резине хоть отбавляй, вы рискуете увеличить свой тормозной путь (ввиду уменьшения пятна контакта покрышки с асфальтом), да и в целом автомобиль становится более склонным к сносам и заносам.