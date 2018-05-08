Доктор, у меня давление

О необходимости регулярно проверять давление в покрышках автомобиля журналисты писали миллион раз.
Дмитрий Зленко

Однако, как показал опрос среди автомобилистов, лишь в одной из 13 машин есть аксессуар под названием манометр. Да и тот встроен в электрический компрессор. Видимо, необходимо в миллион первый раз рассказать, почему так важно с математической точностью контролировать количество воздуха в шинах. Начнем хотя бы с того, что недокаченные или, напротив, перекаченные колеса быстрее изнашиваются. В частности, если вы колесите на малом давлении, то весьма скоро сотрется протектор с краев и расход топлива при такой эксплуатации будет существенно выше. Если же в покрышках будет воздуха с избытком, то вскоре «облысеет» средняя часть протектора.

Еще один побочный эффект отклонения давления в шинах от номинала — это потеря управляемости. Так, например, на приспущенных колесах очень тяжело поворачивать руль, особенно в экстремальных ситуациях, да и в виражи машина начинает входить по одной ей ведомой траектории. Если же атмосфер в резине хоть отбавляй, вы рискуете увеличить свой тормозной путь (ввиду уменьшения пятна контакта покрышки с асфальтом), да и в целом автомобиль становится более склонным к сносам и заносам.

Не откроем Америку, если скажем, что для контроля жизни внутри колес нужно воспользоваться манометром. Наверное, логичнее всего использовать электрический компрессор со встроенным стрелочным манометром, которым, по сути, можно убить двух зайцев сразу: и давление проверить, и в случае необходимости довести шины до нужного давления. В нашем случае мы использовали один из лучших компрессоров на автомобильном рынке — Berkut Spec-15. Что мне больше всего нравится в данной модели — это поддон, в котором жестко установлен насос. Благодаря этому «корытцу», компрессор можно поставить хоть в снег, хоть в лужу, и его корпус всегда останется чистым. А после использования поддон можно просто протереть тряпочкой. Подключается «Специалист» в розетку прикуривателя, в непрерывном режиме он может работать около получаса. Благодаря высокой производительности в 44 л/мин нам хватило буквально минуты, чтобы надуть колесо от нуля до 2,2 атмосфер. Длинный провод питания и шланг позволяют едва ли не водить хороводы вокруг машины с компрессором в руках.

Однако согласитесь, что не слишком удобно расчехлять целый компрессор, разматывать шланг, накручивать штуцер, дабы убедиться, что все колеса в норме. Поэтому, чтобы быстро и точно проверить состояние всех покрышек, лучше обзавестись отдельным манометром, тем паче, что на рынке есть экземпляры, заслуживающие внимания.

У нас на тесте оказался манометр Berkut Digital PRO из серии Specialist. Отметим, что приборчик весьма симпатичен, сделан в виде специального карабина. Результаты замеров выводятся на большой ж/к дисплей с синей подсветкой. В отличии от дешевых китайских аналогов, Berkut Digital PRO имеет очень контрастный экран, на котором хорошо видны цифры при любом освещении.

Еще одна крайне полезная изюминка приборчика — подсветка. Нажимаешь на кнопочку и даже в кромешной тьме найдешь глазами, а не на ощупь, колесный клапан. А чтобы не потерять колпачок, закрывающий ниппель, на манометре от Berkut есть выступ с резьбой, на который, собственно говоря, и накручивается вечно пропадающий колпачок.

Для замера остаточной глубины протектора шин, в этот чудо-манометр встроен измеритель: тонкая палочка, выдвигающаяся из устройства, имеет три цвета. Зеленый означает, что покрышки в отличном состоянии. Если индикатор вылез лишь до желтой отметки, то это сигнал, что пора откладывать средства на новую резину. Ну а коль маячит красный цвет, то вердикт не утешителен — «баллоны» свое давно отходили. Кстати, этой палочкой можно легко «подтравить» спустить давление, если оно оказалось в колесе с избытком.

Питается это устройство о двух батареек-таблеток, и даже если элементы питания со временем сядут, всегда можно купить новые буквально на каждом углу.

Стоит ли иметь в бардачке машины манометр? Однозначно — да. И не важно какой: современный электронный или олдскульный механический. Главное регулярно проверять давление в покрышках, ведь от такого, казалось бы, пустяка зависит не только срок службы покрышек, долговечность ходовой части, расход топлива, но и более важная вещь — ваша жизнь.

автосервис, шины
8 мая 2018
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