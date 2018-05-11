Как выбрать багажник на крышу автомобиля

Популярность автомобильного туризма у нас растет, и в преддверии летних отпусков актуально звучит тема выбора багажника, который устанавливается на крышу машины. Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент автобоксов различного типа, но мы рассмотрим варианты закрытых емкостей, более подходящих для длительного путешествия.
Большому семейству в дальней поездке к южным морям одного багажника для вещей может не хватить даже в автомобиле с кузовом универсал, а что говорить о компактных седанах и хетчбэках. Вместительный пластиковый автобокс дает возможность решить эту проблему — вещи в нем скрыты от дождя, а замки надежно охраняют их воров.
Закрытый багажник крепится на крышу с помощью специальных поперечин. Чем они легче, тем лучше. Дорогой профиль имеет аэродинамическое сечение, благодаря чему от него меньше шума во время движения. Поперечины ставятся на рейлинги или крепятся прямо к кузову, а уже на них устанавливается багажник.
При покупке следует определиться с литражом и формой изделия. Объем компактных экземпляров составляет менее 350 л, у более вместительных — свыше 500 л. Длина автобоксов варьируется в пределах от 1200 до 2200 мм, ширина — от 600 до 940 мм, высота — от 300 до 450 мм.
Подбирать габариты багажника на крышу автомобиля следует таким образом, чтобы его передняя часть не выступала над лобовым стеклом и не затрудняла обзор. А в кроссоверах, хетчбэках и универсалах багажник не должен препятсовать открыванию задней двери.
Но имейте в виду — чем больше размеры бокса, тем выше сопротивление воздуха при движении, а следовательно увеличится расход топлива — как минимум, на один литр. От формы багажника зависят его аэродинамические свойства, и в этом отношении более предпочтительны длинные, узкие и невысокие варианты с характерным «обтекающим» дизайном.
Большинство автобоксов изготавливаются из легкого и прочного пластика ABS. Грузоподъемность компактных изделий обычно составляет 50 кг. У более вместительных — 75 кг, их днище усилено металлическим профилем.
Различаются автобоксы и по типу открывания. Самым удобным вариантом считается экземпляры, которые можно открывать с обеих сторон. В более дешевых изделиях доступ может быть с одного бока и сзади. Как правило, закрытые багажники оснащены упорами, которые удерживают открытую крышку. Доступный вариант — пружинный механизм, но есть еще и дорогостоящие газовые.
Цена автобокса зависит от производителя. Самые дорогие варианты — это продукция с проверенной репутацией известных европейских брендов, которые на слуху. Их стоимость стартует от 15 000 рублей. Самые доступные — китайские и отечественные — от 5000 целковых. Среди них можно также найти вполне достойные варианты.