Как выбрать багажник на крышу автомобиля

Большому семейству в дальней поездке к южным морям одного багажника для вещей может не хватить даже в автомобиле с кузовом универсал, а что говорить о компактных седанах и хетчбэках. Вместительный пластиковый автобокс дает возможность решить эту проблему — вещи в нем скрыты от дождя, а замки надежно охраняют их воров.

Закрытый багажник крепится на крышу с помощью специальных поперечин. Чем они легче, тем лучше. Дорогой профиль имеет аэродинамическое сечение, благодаря чему от него меньше шума во время движения. Поперечины ставятся на рейлинги или крепятся прямо к кузову, а уже на них устанавливается багажник.

При покупке следует определиться с литражом и формой изделия. Объем компактных экземпляров составляет менее 350 л, у более вместительных — свыше 500 л. Длина автобоксов варьируется в пределах от 1200 до 2200 мм, ширина — от 600 до 940 мм, высота — от 300 до 450 мм.

Подбирать габариты багажника на крышу автомобиля следует таким образом, чтобы его передняя часть не выступала над лобовым стеклом и не затрудняла обзор. А в кроссоверах, хетчбэках и универсалах багажник не должен препятсовать открыванию задней двери.