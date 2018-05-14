В каких машинах больше всего укачивает

Причина укачивания кроется в несогласованной реакции вестибулярного аппарата и органов зрения. Именно поэтому чаще всего дискомфорт ощущается при чтении или при использовании гаджетов во время движения. В этом случае мозг в отличии от вестибулярного аппарата не замечает изменения положения организма в пространстве.

Как правило, симптомы заболевания зависят от скорости движения, а также резкости, темпа и колебаний автомобиля. На все это влияет не только дорожное покрытие и манера управления, но и такие характеристики машины, как жесткость подвески, тип кузова и работа коробки передач.

Как показывает практика, мягкие, длинноходные амортизаторы чаще всего становятся причиной недомоганий у страдающих кинетозом, потому что на каждую кочку такой автомобиль реагирует ощутимой раскачкой. Ситуация усугубляется, если речь идет о большой машине с высоким кузовом. Она менее устойчива при маневрах, склонна к продольной раскачке на волнообразном покрытии и кренится в поворотах. Так что берегитесь высоких кроссоверов и минивэнов с «вальяжными» настройками ходовой части.