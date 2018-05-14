В каких машинах больше всего укачивает

Чаще всего «морской болезнью», или, как ее называют медики — кинетозом, страдают дети. Поэтому, выбирая семейный автомобиль, следует учитывать, что не все машины при движении провоцируют у таких пассажиров головную боль, головокружения, тошноту и рвоту. Какие факторы влияют на это, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Причина укачивания кроется в несогласованной реакции вестибулярного аппарата и органов зрения. Именно поэтому чаще всего дискомфорт ощущается при чтении или при использовании гаджетов во время движения. В этом случае мозг в отличии от вестибулярного аппарата не замечает изменения положения организма в пространстве.
Как правило, симптомы заболевания зависят от скорости движения, а также резкости, темпа и колебаний автомобиля. На все это влияет не только дорожное покрытие и манера управления, но и такие характеристики машины, как жесткость подвески, тип кузова и работа коробки передач.
Как показывает практика, мягкие, длинноходные амортизаторы чаще всего становятся причиной недомоганий у страдающих кинетозом, потому что на каждую кочку такой автомобиль реагирует ощутимой раскачкой. Ситуация усугубляется, если речь идет о большой машине с высоким кузовом. Она менее устойчива при маневрах, склонна к продольной раскачке на волнообразном покрытии и кренится в поворотах. Так что берегитесь высоких кроссоверов и минивэнов с «вальяжными» настройками ходовой части.
Жесткая спортивная подвеска, как правило, более собранная при реакциях на кочки, ямы и волнообразное покрытие, и дело при этом ограничивается короткой встряской. Минус в том, что такая машина чувствует самые незначительные неровности, которые автомобиль с мягкой подвеской вовсе не замечает.
К счастью, современные технологии позволяют добиваться в настройках амортизаторов «золотой середины». В этом случае реакции на незначительные и средние неровности сводятся к минимуму, при этом еще и гасятся колебания на волнообразном покрытии, обеспечивается устойчивость автомобиля в поворотах и почти исключаются крены. А вот на большой яме или кочке такой амортизатор может, что называется, пробить, так как ему не хватит хода. Поэтому подобную подвеску чаще всего классифицируют, как жесткую.
В некоторой степени причиной дополнительных рывков и толчков в движении может быть коробка передач. Причем речь идет не только о работе «механики», которая требует от водителя умения обращаться с педалью сцепления, но и о работе «автомата». Обычно не слишком удачными настройками алгоритмов переключения передач отличаются устаревшие роботизированные трансмиссии с одним сцеплением. Они дергаются, вызывая раскачку авто и неприятные ощущения у пассажиров.
Так что идеальный автомобиль для больных кинетозом — это седан, хетчбэк или универсал с жесткими, но не спортивными амортизаторами и с современным гидромеханическим «автоматом», где не менее шести скоростей.
Нельзя также не учитывать, что в значительной степени самочувствие пасажиров зависит от водителя и его манеры управления. Чем плавней манипуляции с педалями газа и тормоза, чем медленней разгон и продолжительней торможение, тем меньше дискомфорта. Соответственно агрессивная и «рваная» езда чревата проблемами.
У всех людей с предрасположенностью к «болезни движения» порог ее переносимости носит индивидуальный характер. Конечно, таким пассажирам следует всегда при себе иметь соответствующие медикаменты, выписанные квалифицированным врачом. В первую очередь это касается тех, кто страдает тяжелой формой кинетоза. Есть люди, у которых тошнота может возникнуть не только в транспорте, но и от движения пешком по дороге с ямами и кочками. Такие люди будут испытывать дискомфорт даже в автомобиле с самыми благоприятными характеристиками.