Как не угробить авто при подготовке к летнему сезону

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Машину необходимо готовить не только к зиме, но и к летнему сезону. Как правило, в теплое время года авто эксплуатируется чаще, чем в холодное время. Ведь зима в российском мегаполисе с ее морозами, частыми перепадами температур и реагентами на улицах — настоящий стресс для любого автомобиля, а особенно для подержанного. И чтобы исключить всевозможные негативные последствия, необходима определенная профилактика.
Иван Флягин

Тщательная диагностика должна проводиться в автосервисе с необходимым оборудованием и только у квалифицированных мастеров. Перед этим машину необходимо хорошенько вымыть, причем не только кузов и салон, но и моторный отсек. Не забудьте использовать качественные чистящие средства, чтобы удалить агрессивные химикаты. К тому же чистую машину проще диагностировать. Чтобы не быть обманутым и не попасть впросак, автовладельцу всегда лучше знать по пунктам, что именно должны осмотреть и проверить сотрудники автосервиса.

Один из самых капризных материалов, который страдает от низких температур и агрессивных химикатов — это резина. Такой материал используется в сайлентблоках подвески, из него изготавливаются защитные пыльники и прокладки для сохранения герметичности в узлах и агрегатах, а резиновые патрубки задействованы в различных гидравлических системах автомобиля. Все это необходимо внимательно осмотреть.

Даже если не обнаружена течь в резиновых патрубках, сальниках или прогладках, за зиму в этих деталях вполне могут появиться неглубокие трещины, что уже служит поводом для их замены. Необходимо также проверить ремни привода вспомогательных агрегатов на наличие повреждений. Не забудьте про осмотр «дворников» — летом в сильный ливень они должны работать исправно.

Осматривая системы охлаждения и кондиционирования воздуха, которые незаменимы в теплое время года, следует иметь в виду, что соты радиатора забиваются большим количеством грязи и пыли, что может привести к перегреву мотора. Кроме того, требуется диагностика термостатов и вентиляторов.

Загнав машину на подъемник, мастера должны обследовать подвеску на предмет износа узлов и появления коррозии. Пусть внимательно осмотрят тормозные диски, колодки и шланги тормозной системы.

Следует тщательно проверить электропроводку, состояние приборов освещения, работоспособность аккумулятора. Имейте в виду, что при повышенной температуре воздуха долго используемый АКБ может выйти из строя.

Помните о своевременной замене расходных материалов — технических жидкостей, свечей зажигания, фильтров. Разумеется, лишний раз следует проконтролировать состояние шин и проверить их давление.

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15 мая 2018
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