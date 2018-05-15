Как не угробить авто при подготовке к летнему сезону

Даже если не обнаружена течь в резиновых патрубках, сальниках или прогладках, за зиму в этих деталях вполне могут появиться неглубокие трещины, что уже служит поводом для их замены. Необходимо также проверить ремни привода вспомогательных агрегатов на наличие повреждений. Не забудьте про осмотр «дворников» — летом в сильный ливень они должны работать исправно.

Осматривая системы охлаждения и кондиционирования воздуха, которые незаменимы в теплое время года, следует иметь в виду, что соты радиатора забиваются большим количеством грязи и пыли, что может привести к перегреву мотора. Кроме того, требуется диагностика термостатов и вентиляторов.

Загнав машину на подъемник, мастера должны обследовать подвеску на предмет износа узлов и появления коррозии. Пусть внимательно осмотрят тормозные диски, колодки и шланги тормозной системы.

Следует тщательно проверить электропроводку, состояние приборов освещения, работоспособность аккумулятора. Имейте в виду, что при повышенной температуре воздуха долго используемый АКБ может выйти из строя.

Помните о своевременной замене расходных материалов — технических жидкостей, свечей зажигания, фильтров. Разумеется, лишний раз следует проконтролировать состояние шин и проверить их давление.