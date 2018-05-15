Как не угробить авто при подготовке к летнему сезону

Тщательная диагностика должна проводиться в автосервисе с необходимым оборудованием и только у квалифицированных мастеров. Перед этим машину необходимо хорошенько вымыть, причем не только кузов и салон, но и моторный отсек. Не забудьте использовать качественные чистящие средства, чтобы удалить агрессивные химикаты. К тому же чистую машину проще диагностировать. Чтобы не быть обманутым и не попасть впросак, автовладельцу всегда лучше знать по пунктам, что именно должны осмотреть и проверить сотрудники автосервиса.
Один из самых капризных материалов, который страдает от низких температур и агрессивных химикатов — это резина. Такой материал используется в сайлентблоках подвески, из него изготавливаются защитные пыльники и прокладки для сохранения герметичности в узлах и агрегатах, а резиновые патрубки задействованы в различных гидравлических системах автомобиля. Все это необходимо внимательно осмотреть.