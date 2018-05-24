Что обязательно должно быть у каждого автопутешественника

Теплые майские деньки словно шепчут, дескать, чего без толку пропадать в городе, садись, старичок, в машину и езжай в путешествие… А, собственно говоря, почему бы и нет?! Тем более законные выходные, увеличенные парой дней за свой счет, вполне к этому располагают. Решено: пакуем сумки, берем снасти и едем на рыбалку в Карелию.
Возникшее спонтанно желание не позволило собрать в эту поездку коллектив, а потому поехал в гордом одиночестве. Свободных мест на карельских базах отдыха уже не было, и вариант дернуть дикарем — оказался единственно возможным. Мысли о палатке, резиновой лодке, удочках и костерке разливались по всему телу какой-то теплотой. Но стоило лишь напомнить себе, что я — городской житель, тут же накатывал страх: как же я без электрического чайника, телевизора и микроволновки протяну неделю. Одичаю ведь совсем!
В общем, чтобы не превратиться в пещерного человека, снял со стены с кухни небольшой ж/к телевизор, упаковал свч-печь, а из ванны прихватил на всякий пожарный фен. Нет-нет-нет, братцы, не спешите вызывать мне психиатра. Все выше перечисленные принадлежности я взял в условия дикой природы не от того, что у меня случилось весеннее обострение. Истинные мотивы раскрою чуть позже…
Сделай сам
Дорога от Москвы до Петрозаводска была вполне сносной. Правда, в какой-то глухомани «посчастливилось» поймать саморез. Чувствую машину тянет в сторону. Остановился, обошел «коня» вокруг, глядь — а воздуха в передней правой покрышке и нет вовсе. Можно было бы воспользоваться докаткой, дабы дотянуть до шиномонтажа, но как представил, что из багажника придется всё вытаскивать — и лодку, и сумки, и снасти — так тут же вспомнил, что я сам себе автосервис. Из бардачка достал комплект для ремонта бескамерных шин от AirLine, и взялся за дело.
Что представляет из себя этот набор? Тюбик со специальным клеем, резиновые жгуты и два инструмента (один с наконечником-напильником, а другой — с игольчатым наконечником). Технология ремонта незамысловата: в игольчатый наконечник вставляем резиновый жгут, наносим на него клей, и оставляем на несколько минут в стороне, чтобы клей растворил жгут, сделав его более эластичным и набухшим. Тем временем с помощью компрессора доводим спущенное колесо до кондиции, извлекаем из него злосчастный саморез, в это отверстие вставляем инструмент с наконечником-напильником, несколько раз делаем «туда-сюда-обратно» и заправляем в отверстие жгут с нанесенным ранее клеем. Заправить нужно так, чтобы часть жгута была внутри, а часть снаружи покрышки. Затем резким движением выдергиваем инструмент и шины и вуаля — латка поставлена, можно ехать дальше.
Вывод однозначен: каждый автопутешественник должен иметь в своем арсенале ремкомплект для шин. Этот копеечный набор (цена около 200 рублей) сэкономит вам уйму времени, нервов и денег.
Подъемная сила
Прокол колеса — был лишь разминочкой. Настоящие приключения начались, когда с асфальта съехал на грунтовку, чтобы попасть к берегам Сямозера. Буквально в первой же луже на своем переднеприводном седане я намертво сел. Вокруг «ау! ку-ку!», то есть на ближайшие десятки километров вообще никого, и рассчитывать можно только на себя.
Расчехляю ромбический домкрат, между домкратом и грунтом кладу сидушку от лодки, дабы подъемник не уходил в землю, и вывешиваю ведущие колеса, чтобы подложить под них палки и ветки. Минут тридцать времени и я благополучно выбрался из грязевого плена.
Домкрат, как мы видим, может нам потребоваться не только для снятия/установки колес, но и для того, чтобы самостоятельно вызволить застрявшее авто. Поэтому перед поездкой обязательно нужно убедиться в том, что у вас есть домкрат, и что он исправен.
А не испить ли нам кофейку?!
Врать не стану — за эти полчаса, что откапывал авто, умумукался в усмерть. Безумно захотелось испить чаю, но тот что был припасен в термосе давным-давно закончился, газовая горелка, на которой можно было вскипятить кружку воды, предательски не хотела воспламеняться. А вот разводить костер уже не было никаких сил. Благо с собой в поездку взял гаджет под названием «Автомобильный электрический чайник». Что это за зверь такой? Небольшой чайничек, сделанный из пищевого пластика, на дне которого нагревательный элемент. В общем, он мало чем отличается от тех, что стоят у нас на кухнях, разве что размером скромнее (0,5 литра жидкости в оный входит) и для работы ему нужно не 220, а всего лишь 12 Вольт. Налил в него воды, вставил штекер в прикуриватель и уже через пару минут электроприбор забурлил и автоматически выключился. Кстати, чай я променял в ту минуту на порцию горячей лапши быстрого приготовления.
Преимущество автомобильного чайника от AirLine по сравнению с классическим термосом очевидно. В термос как правило мы наливаем готовый продукт — чай или кофе — а благодаря чайнику мы можем приготовить и то, и другое, и третье в виде быстросупа или порошковой картошки пюре. Можно, конечно, в термос налить кипяток, но даже в очень добротном «хранителе тепла» за 12 часов жидкости сильно остывают.
Осторожно, высокое напряжение
Пришло время раскрыть карты и ответить на главный вопрос: какого рожна я взял телевизор, микроволновку и фен, коим для работы требуется 220 Вольт, а в автомобильной электросети можно поживиться лишь 12 Вольтами? Прошу любить и жаловать — инвертор! Это такой прибор, который преобразовывает напряжение в 12 В постоянного тока в 220 В переменного. Таким образом от автомобиля можно запитать чисто домашние бытовые приборы: хоть «зомбоящик», хоть утюг, хоть фен и свч. Надо отдать должное, что инвертор фирмы AirLine обладает отменной мощностью — аж в 1,5 КВт на выходе. То есть реально микроволновая печь разогревает пищу, фен сушит волосы и лишь телевизором не удалось воспользоваться. Но не по причине нехватки мощности инвертора, а из-за того, что антенна не ловила эфир.
Ко всему прочему инвертором можно заряжать мобильные телефоны (есть даже USB-гнездо), ноутбуки и другие электронные девайсы. Однозначно нужная вещь в арсенале любого автопутешественника.
Если лодка пошла ко дну
Со спиннингом «на ты» я никогда не был. Обязательно блесной ловил себя за одежду, воблеры оставлял на ветках деревьев, а виброхвосты цеплял за подводные коряги. Этот раз не стал исключением. Во время очередного заброса тройник блесны с характерным звуком «пшшш» впился в мою резиновую лодку. Водичка в карельском озере, скажу я вам, в это время года — настоящий лед! На выручку пришел ремкомплект для камер и резины от AirLine: тюбик с клеем, наждачная бумага и резиновые заплатки различного размера. Благодаря этим компонентам из набора я на скорую руку заделал пробоину в своем резиновом судне, подкачал насосом спущенный отсек и стал работать веслами по направлению к берегу.
Разряд! Еще разряд!
Финальным аккордом путешествием стал севший аккумулятор. Еще по зиме с ним были проблемы, но с наступлением тепла он вроде ожил и хлопот не доставлял. А тут на тебе! Впрочем, это не повод для переживаний, когда в багажнике есть бустер (универсальное пуско-зарядное устройство). С его помощью можно не только заряжать мобильные устройства, но и в случае необходимости, помочь севшему автомобильному аккумулятору запустить движок. Очень компактная и стильная коробочка с высокой выходной мощностью. Посмотрим как она справится с возложенными на нее надеждами: открываю капот, крокодилы устройства вешаю на АКБ, перевожу бустер AirLine в режим запуска мотора, поворачиваю ключ на старт и в следующее мгновение автомобиль испускает выхлопные газы.