Что обязательно должно быть у каждого автопутешественника

Что представляет из себя этот набор? Тюбик со специальным клеем, резиновые жгуты и два инструмента (один с наконечником-напильником, а другой — с игольчатым наконечником). Технология ремонта незамысловата: в игольчатый наконечник вставляем резиновый жгут, наносим на него клей, и оставляем на несколько минут в стороне, чтобы клей растворил жгут, сделав его более эластичным и набухшим. Тем временем с помощью компрессора доводим спущенное колесо до кондиции, извлекаем из него злосчастный саморез, в это отверстие вставляем инструмент с наконечником-напильником, несколько раз делаем «туда-сюда-обратно» и заправляем в отверстие жгут с нанесенным ранее клеем. Заправить нужно так, чтобы часть жгута была внутри, а часть снаружи покрышки. Затем резким движением выдергиваем инструмент и шины и вуаля — латка поставлена, можно ехать дальше.

Вывод однозначен: каждый автопутешественник должен иметь в своем арсенале ремкомплект для шин. Этот копеечный набор (цена около 200 рублей) сэкономит вам уйму времени, нервов и денег.

Подъемная сила

Прокол колеса — был лишь разминочкой. Настоящие приключения начались, когда с асфальта съехал на грунтовку, чтобы попасть к берегам Сямозера. Буквально в первой же луже на своем переднеприводном седане я намертво сел. Вокруг «ау! ку-ку!», то есть на ближайшие десятки километров вообще никого, и рассчитывать можно только на себя.

Расчехляю ромбический домкрат, между домкратом и грунтом кладу сидушку от лодки, дабы подъемник не уходил в землю, и вывешиваю ведущие колеса, чтобы подложить под них палки и ветки. Минут тридцать времени и я благополучно выбрался из грязевого плена.