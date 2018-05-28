Шины из Америки оказались смертельно опасными

Росстандарт сообщил об отзыве всесезонной резины американского бренда Cooper модели Cobra Radial G/T размерностей R14 и R15, проданных в России с февраля по ноябрь 2017 года. Производитель отзывает эти шины из-за неправильного состава резины, которая использовалась на брекерном поясе, что может привести к слабому сцеплению резины с кордом. Заметим, что подобная неприятность, черевата тем, что колесо может расслоиться и лопнуть прямо на ходу.

Помимо этих шин, в отзывной компании на официальном сайте европейского отделения Cooper значатся также «всесезонки» моделей Cooper Trendsetter SE и Mastercraft A/S IV размерности R15. Согласно сообщению Росстандарта, все необходимые расходы в рамках отзывной кампании берет на себя производитель бракованных колес — «Купер Тайр энд Раббер компания Юроп Лтд».