Шины из Америки оказались смертельно опасными

Колеса, поставляемые на российский рынок известным американским производителем колесной резины, оказались несоответствующими требованиям безопасности. Всесезонная резина из США может развалиться на ходу.
Марина Ведяшкина

Росстандарт сообщил об отзыве всесезонной резины американского бренда Cooper модели Cobra Radial G/T размерностей R14 и R15, проданных в России с февраля по ноябрь 2017 года. Производитель отзывает эти шины из-за неправильного состава резины, которая использовалась на брекерном поясе, что может привести к слабому сцеплению резины с кордом. Заметим, что подобная неприятность, черевата тем, что колесо может расслоиться и лопнуть прямо на ходу.

Помимо этих шин, в отзывной компании на официальном сайте европейского отделения Cooper значатся также «всесезонки» моделей Cooper Trendsetter SE и Mastercraft A/S IV размерности R15. Согласно сообщению Росстандарта, все необходимые расходы в рамках отзывной кампании берет на себя производитель бракованных колес — «Купер Тайр энд Раббер компания Юроп Лтд».

колеса, летние шины, шины, зимние шины
28 мая 2018
333
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы