Где выгоднее покупать автозапчасти

Фото www.koenigsegg.com
Прошли времена, когда поиск нужной детали для машины занимал массу времени. Эпоха кропотливого мониторинга объявлений в ворохе газет и продолжительных экскурсий по бескрайним рыночным развалам автозапчастей ушли в прошлое. Сейчас различные интернет-ресурсы предлагают оптимизированный поиск любых комплектующих, но предложений стало настолько много, что рядовому автолюбителю среди них легко заблудиться…
Иван Флягин

Сетевые интернет-магазины

Чаще всего автолюбители выбирают «сетевиков». И понятно почему. Во-первых, есть возможность самостоятельно выбрать на специальном онлайн-сервисе поиска запчастей наиболее приемлемые предложения от ведущих торговых площадок. Во-вторых, крупнейшие игроки этого сегмента имеют отлаженную систему поставок, разветвленную сеть складов и почти всегда предложат широчайший ассортимент не только оригинальных комплектующих, но и более доступных лицензированных заменителей. В-третьих, здесь минимум шансов нарваться на мошенничество, если только обслуживающий вас менеджер не оказался вашим кровным врагом.

Основная проблема, которыми страдают «сетевики» — это задержка сроков поставки. К тому же не исключен совсем неприятный сюрприз, когда ваше ожидание закончится внезапным отказом в заявке, например, в связи с изменением цен. Еще одна проблема, характерная для интернет-магазинов, это когда неоригинальные запчасти подходят на вашу машину только по каталогу, а в реальности это не так. Конечно, вам заменят детали на нужные, либо вернут деньги, но вы на все это потратите свое драгоценное время.

Частники

Частники, торгующие запчастями, могут специализироваться на комплектующих к отдельной марке, либо принимать заказы только на определенную группу деталей. Как правило, в сравнении с магазинами частные предложения отличаются выгодной ценой. В то же время при таких сделках не исключены случаи мошенничества и продажи дешевых контрафактных суррогатов под видом оригинальных. В связи с этим, лучше пользоваться услугами активных участников профильных форумов и социальных сетей, где можно легко найти отзывы об их деятельности и навести прочие справки о личности человека. Обычно такие люди дорожат своей репутацией и поддерживают связи с проверенными поставщиками качественных товаров. Поэтому лучше избегать случайных объявлений с заманчивыми предложениями, а иметь дело с известными в своих кругах специалистами.

Официальные дилеры

Не секрет, что дилеры завышают цены на запчасти к гарантийным машинам, но к ним имеет смысл обратиться, если у вас подержанный экземпляр. Ведь официальные представители нередко объявляют о выгодных скидках на комплектующие для постгарантийных автомобилей. Во время таких акций весьма привлекательный ценник вывешивается чаще всего на расходные запчасти — тормозные колодки, аккумуляторы, технические жидкости и т. д. Так что владельцам авто с пробегом просто необходимо периодически мониторить дилерские сайты на предмет сезонных бонусов.

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30 мая 2018
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