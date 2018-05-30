Где выгоднее покупать автозапчасти

Сетевые интернет-магазины

Чаще всего автолюбители выбирают «сетевиков». И понятно почему. Во-первых, есть возможность самостоятельно выбрать на специальном онлайн-сервисе поиска запчастей наиболее приемлемые предложения от ведущих торговых площадок. Во-вторых, крупнейшие игроки этого сегмента имеют отлаженную систему поставок, разветвленную сеть складов и почти всегда предложат широчайший ассортимент не только оригинальных комплектующих, но и более доступных лицензированных заменителей. В-третьих, здесь минимум шансов нарваться на мошенничество, если только обслуживающий вас менеджер не оказался вашим кровным врагом.

Основная проблема, которыми страдают «сетевики» — это задержка сроков поставки. К тому же не исключен совсем неприятный сюрприз, когда ваше ожидание закончится внезапным отказом в заявке, например, в связи с изменением цен. Еще одна проблема, характерная для интернет-магазинов, это когда неоригинальные запчасти подходят на вашу машину только по каталогу, а в реальности это не так. Конечно, вам заменят детали на нужные, либо вернут деньги, но вы на все это потратите свое драгоценное время.