Защитят ли кузов от камней «жидкое стекло» или «керамика»

В результате владелец машины получает сияющую краску кузова, появление у ЛКП водо- и грязеотталкивающих свойств, а также надежную защиту от микроцарапин на краске, оставляемых летящими навстречу песчинками. От сколов и настоящих царапин, возникающих от столкновений с камушками, «жидкое стекло» к сожалению, не спасает. Хотя и держится на ЛКП в течении года. Аналогичным образом наносится на кузов более долговечное защитное покрытие — «керамика». Подготовительные операции тут те же, что и в случае с «жидким стеклом». Но наносится «броня» в несколько слоев.

Первый слой проникает в лакокрасочное покрытие кузова. Затем на него наносятся два слоя, собственно, «керамики». Последний, четвертый слой, обеспечивает водо- и грязеотталкивающие свойства покрытию. С учетом затрат на предварительную подготовку кузова, обработка «керамикой» будет стоить не менее 40 000 рублей. Срок жизни такого покрытия в реальных условиях эксплуатации достигает трех лет. Однако, не смотря на более высокую степень твердости «керамического» покрытия по сравнению с «жидким стеклом», от шальных камней и оно кузов тоже не убережет. Таким образом, вопреки обещаниям рекламы подобных покрытий, всерьез защитить авто от мелких повреждений они не в состоянии. Зато внешний вид у машины будет лучше чем у новой.