Защитят ли кузов от камней «жидкое стекло» или «керамика»

В начале сезона отпусков и присущих ему длительных поездок по скоростным трассам многие автовладельцы задумываются о сохранности лакокрасочного покрытия своей машины. Некоторые решаются на его защиту с помощью нанесения «жидкого стекла» и тому подобных составов.
Технология нанесения защитной «скорлупы» на кузов авто получила достаточно массовое распространение относительно недавно. В двух словах она заключается в том, что лакокрасочное покрытие (ЛКП) авто покрывается жидким составом, который твердеет и превращается в своеобразную прозрачную «броню», предохраняющую кузов от агрессивных воздействий окружающего мира. Идея выглядит заманчиво, однако реализация стоит не дешево.
Менее затратно для кошелька автовладельца покрытие из «жидкого стекла». Перед его нанесением кузов даже совершенно новой машины требует шлифовки, чтобы облегчить «стеклу» процесс адгезии (прилипания). Для свежей машины, например некого среднеразмерного седана, эта операция обойдется примерно в 3000 рублей. Если к «бронированию» готовится подержанное авто, то шлифовка его ЛКП может оказаться делом трудоемким настолько, что стоимость подготовки к покрытию «жидким стеклом» превысит планку 8 000 рублей. После этого машину покрывают самим «жидким стеклом». Обработка нашего условного седана самым бюджетным препаратом этого типа обойдется в 8000—9000 рублей. Наложение дополнительного водоотталкивающего слоя увеличит стоимость еще на 3000—4000. Таким образом, общий ценник составит порядка 20 000 рублей.
В результате владелец машины получает сияющую краску кузова, появление у ЛКП водо- и грязеотталкивающих свойств, а также надежную защиту от микроцарапин на краске, оставляемых летящими навстречу песчинками. От сколов и настоящих царапин, возникающих от столкновений с камушками, «жидкое стекло» к сожалению, не спасает. Хотя и держится на ЛКП в течении года. Аналогичным образом наносится на кузов более долговечное защитное покрытие — «керамика». Подготовительные операции тут те же, что и в случае с «жидким стеклом». Но наносится «броня» в несколько слоев.
Первый слой проникает в лакокрасочное покрытие кузова. Затем на него наносятся два слоя, собственно, «керамики». Последний, четвертый слой, обеспечивает водо- и грязеотталкивающие свойства покрытию. С учетом затрат на предварительную подготовку кузова, обработка «керамикой» будет стоить не менее 40 000 рублей. Срок жизни такого покрытия в реальных условиях эксплуатации достигает трех лет. Однако, не смотря на более высокую степень твердости «керамического» покрытия по сравнению с «жидким стеклом», от шальных камней и оно кузов тоже не убережет. Таким образом, вопреки обещаниям рекламы подобных покрытий, всерьез защитить авто от мелких повреждений они не в состоянии. Зато внешний вид у машины будет лучше чем у новой.