4 способа защитить бампер машины от повреждений

Бампер может получать повреждения не только непосредственно в момент удара, но и от песка, камней, которые вылетают из под колес, да и насекомые не прочь оставить на нем свой след.

Накладка на бампер — одно из самых действенных средств его защиты. Ее надо подбирать под каждую машину индивидуально, а вариантов — множество. Они бывают как металлические, так и пластиковые или резиновые. Резиновые, пожалуй, оптимальный вариант с точки зрения защиты, так как лучше амортизируют. Крепятся они, как правило, с помощью клейкой ленты. А что касается внешнего вида — здесь уж на вкус и цвет, как говорится… Кстати, специальные выступающие резиновые накладки есть и для «номеров» — они тоже смогут защитить бампер.

Защитная пленка тоже неплохой вариант защиты, правда, более легкий. Она спасет от мелких царапин и сколов, которые могут образоваться в результате «нападения» небольших камней. Также она может удержать мелкие трещины. Наносить ее довольно просто, она не портит внешний вид, а кто-то даже использует цветную пленку, чтобы внести яркие штрихи в дизайн своего авто.