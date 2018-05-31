4 способа защитить бампер машины от повреждений

В некоторых европейских странах не принято переживать из-за бампера — автомобили там паркуются настолько плотно, что выехать обратно им удается только в прямом смысле растолкав соседей. Вот и ездят европейцы с помятыми номерами и исцарапанными бамперами. Мы же давно перестали воспринимать бампер как просто ударопоглощатель, он — полноценная деталь авто, за которой надо ухаживать. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, как защитить беззащитный бампер, который первым принимает на себя удар.
Бампер может получать повреждения не только непосредственно в момент удара, но и от песка, камней, которые вылетают из под колес, да и насекомые не прочь оставить на нем свой след.
Накладка на бампер — одно из самых действенных средств его защиты. Ее надо подбирать под каждую машину индивидуально, а вариантов — множество. Они бывают как металлические, так и пластиковые или резиновые. Резиновые, пожалуй, оптимальный вариант с точки зрения защиты, так как лучше амортизируют. Крепятся они, как правило, с помощью клейкой ленты. А что касается внешнего вида — здесь уж на вкус и цвет, как говорится… Кстати, специальные выступающие резиновые накладки есть и для «номеров» — они тоже смогут защитить бампер.
Защитная пленка тоже неплохой вариант защиты, правда, более легкий. Она спасет от мелких царапин и сколов, которые могут образоваться в результате «нападения» небольших камней. Также она может удержать мелкие трещины. Наносить ее довольно просто, она не портит внешний вид, а кто-то даже использует цветную пленку, чтобы внести яркие штрихи в дизайн своего авто.
Так называемый жидкий чехол, который поначалу казался прорывом и привлекал заботливых автовладельцев, сейчас теряет свою аудиторию из-за сложности нанесения и прихотливости в использовании. Наносить его нужно на абсолютно чистый автомобиль и следить, чтобы под него не попала пыль, а еще — обязательно в несколько слоев. Он прекрасно защищает авто, но только в сухую погоду — в дождь же просто слезает, оставляя лакокрасочное покрытие машины один на один с дорожными невзгодами.
Автомобилисты также рассказывают о том, что защищают бампер и переднюю часть машины с помощью малярного скотча и упаковочной бумаги, которые, в свою очередь, могут стать своеобразным оберегом против угона — автомобиль моментально теряет внешнюю привлекательность.
С внешними раздражителями разобрались. А от «самого себя» бампер можно защитить, установив парктроники спереди и сзади.