Как бесплатно поставить машину на стоянку в зоне платной парковки

Фото: Александр Астафьев
Зона платной парковки, как зона отчуждения в «Сталкере» постоянно поглощает новые территории. Все сложнее становится найти место, где машину можно поставить бесплатно. Портал «АвтоВзгляд» нашел несколько безвозмездных вариантов оставить авто в платной зоне.
Марина Ведяшкина

НЕ ПОПАДИСЬ В КАПКАН

Несмотря на тотальную шлагбаумизацию иногда все-таки можно найти не перекрытый въезд во двор и встать там. Местные жители днем уезжают на работу, возвращаются вечером — вы как раз освободите им место. Если вам пришлось запереть какую-то машину или у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что вы никому не мешаете, оставьте номер под лобовым стеклом, будьте вежливы и готовы выйти по первому требованию.

Есть дворовые территории, через которые никто не ездит. Как правило, там машины утрамбовываются буквально штабелями. Поэтому тот, кому нужно выехать, обзванивает всю цепочку заперших его авто, которые потом выкатываются стройными рядами, чтобы выпустить «узника».

Будьте осторожны, въезжая под открытый шлагбаум. Скорее всего, кто-то просто забыл его закрыть, и выехать отсюда вечером будет не так-то просто.

ВРЕМЕННАЯ РАДОСТЬ

Еще одна лазейка — площадки под ярмарки выходного дня. Они пустуют в будни, а места там достаточно для нескольких машин. Сюда вполне себе легально можно заехать. Если, конечно, территория не «охраняется» знаками, запрещающими стоянку автотранспорта.

Фото: Геннадий Черкасов

ПСЕВДОШОППИНГ

Торговые центры раньше часто были загружены машинами офисных работников — там можно было оставить свое авто на весь день и не переживать, что его утащит эвакуатор. Теперь же парковка на территории практически всех ТЦ стала платной, а тарифы такие, что каждый день оставлять там машину на 8 часов банально дорого. Правда, некоторые комплексы все еще не оборудованы шлагбаумами, а значит есть шанс бросить здесь якорь.

ХИТРЫЕ АВТОЗАПРАВКИ

Полезно будет изучить близлежащие бензоколонки, они тоже могут оказаться решением проблемы паркинга. Но учтите, что на АЗС оставлять машину можно только в специально определенных местах согласно п.4.14 Правил технической эксплуатации автозаправочных станций, утвержденных Минэнерго.

Здесь, конечно, вопрос морали: занимая место на весь день, вы создаете неудобства для тех, кто будет сюда приезжать временно. Однако, если нигде не сказано, что время стоянки ограничено, вы ничего не нарушаете. Так что решайте сами, но будьте готовы к тому, что менеджеры могут высказать вам свое недовольство.

парковка, штрафы, платная парковка, платные дороги, дорога, трасса
31 мая 2018
45
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы