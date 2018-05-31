Как бесплатно поставить машину на стоянку в зоне платной парковки

НЕ ПОПАДИСЬ В КАПКАН

Несмотря на тотальную шлагбаумизацию иногда все-таки можно найти не перекрытый въезд во двор и встать там. Местные жители днем уезжают на работу, возвращаются вечером — вы как раз освободите им место. Если вам пришлось запереть какую-то машину или у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что вы никому не мешаете, оставьте номер под лобовым стеклом, будьте вежливы и готовы выйти по первому требованию.

Есть дворовые территории, через которые никто не ездит. Как правило, там машины утрамбовываются буквально штабелями. Поэтому тот, кому нужно выехать, обзванивает всю цепочку заперших его авто, которые потом выкатываются стройными рядами, чтобы выпустить «узника».

Будьте осторожны, въезжая под открытый шлагбаум. Скорее всего, кто-то просто забыл его закрыть, и выехать отсюда вечером будет не так-то просто.

ВРЕМЕННАЯ РАДОСТЬ

Еще одна лазейка — площадки под ярмарки выходного дня. Они пустуют в будни, а места там достаточно для нескольких машин. Сюда вполне себе легально можно заехать. Если, конечно, территория не «охраняется» знаками, запрещающими стоянку автотранспорта.