Как защитить лобовое стекло от насекомых

На просторах интернета бродит рецепт, утверждающий, что регулярное натирание лобового стекла препаратами типа «антиблик» делает его менее подверженным налипанию насекомых. Разумеется, достоверных подтверждений либо опровержений этой теории найти не удалось. По личному опыту можем сказать, что если стекло обработано каким-либо «антидождем», насекомых к нему приклеевается чуть ли не вдвое больше, чем на такой же машине, но без «антидождя». С чем именно связан такой эффект не вполне ясно. Однако смываются с помощью «дворников» трупики со стекла, натертого такой химией, все-таки получше.

Раз уж мы заговорили об удалении насекомых со стекла, следует напомнить, что чем свежее щетки стеклоочистителя, тем лучше они убирают любые загрязнения, включая и останки летающей живности. Для удаления насекомых с лобового стекла в автомагазинах и на АЗС продаются специальные летние стеклоомывающие жидкости. Надписи на этикетках уверяют, что с их помощью ошметки членистоногих смываются «на раз-два». На практике же далеко не каждая такая «омывайка» подтверждает рекламные уверения.

Проверенным средством для очистки стекла от насекомых являются бытовые жидкости для мойки окон, стеклянных и кафельных поверхностей. Берем бутылку такого средства, добавляем ее содержимое в бачок омывателя, наполненный обычной водой, и получаем гарантированно эффективную жидкость, способную убрать налипших насекомых с лобового стекла буквально за два взмаха «дворников».