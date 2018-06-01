Как защитить лобовое стекло от насекомых

7dach.ru
Езда летом по загородным трассам почти всегда сопряжена с напастью, которая называется насекомые. Эта мелкая летающая живность быстро покрывает лобовое стекло любой машины порой таким слоем, что серьезно затрудняет видимость. Как бороться с это дрянью?
Максим Строкер

Разноцветные пятна засохшей непонятной субстанции вперемешку с кусочками хитина, усеивающие переднюю часть и лобовое стекло машины — верная летняя примета того, что она недавно двигалась по скоростной загородной трассе. Изгвазданное трупиками летающих гадов лакокрасочное покрытие влияет, по большому счету, лишь на эстетическое впечатление от машины. А заплеванное останками насекомых стекло не просто раздражает, но и откровенно мешает обзору. При движении за городом ночью насекомые на нем становятся уже более чем реальной угрозой безопасности. Поэтому большинство водителей из года в год задумывается о каком-то радикальном способе борьбы с этим природным явлением.

Первое, что приходит на ум — установка какой-нибудь штуковины на капот, которая бы направляла набегающий воздушный поток таким образом, чтобы летающие твари промахивались мимо «лобовухи». Подобное приспособление придумано давно. «Мухобойка», представляющая собой что-то вроде своеобразного антикрыла, устанавливается на переднюю часть капота в надежде, что хотя бы часть камней и насекомых будет отброшены от машины. Однако практика показывает, что после установки такого отбойника заметного снижения загрязнения стекла крылатой падалью не наблюдается. Если физическая защита не срабатывает, есть смысл обратиться к химической.

lada110atricom.ru

На просторах интернета бродит рецепт, утверждающий, что регулярное натирание лобового стекла препаратами типа «антиблик» делает его менее подверженным налипанию насекомых. Разумеется, достоверных подтверждений либо опровержений этой теории найти не удалось. По личному опыту можем сказать, что если стекло обработано каким-либо «антидождем», насекомых к нему приклеевается чуть ли не вдвое больше, чем на такой же машине, но без «антидождя». С чем именно связан такой эффект не вполне ясно. Однако смываются с помощью «дворников» трупики со стекла, натертого такой химией, все-таки получше.

Раз уж мы заговорили об удалении насекомых со стекла, следует напомнить, что чем свежее щетки стеклоочистителя, тем лучше они убирают любые загрязнения, включая и останки летающей живности. Для удаления насекомых с лобового стекла в автомагазинах и на АЗС продаются специальные летние стеклоомывающие жидкости. Надписи на этикетках уверяют, что с их помощью ошметки членистоногих смываются «на раз-два». На практике же далеко не каждая такая «омывайка» подтверждает рекламные уверения.

Проверенным средством для очистки стекла от насекомых являются бытовые жидкости для мойки окон, стеклянных и кафельных поверхностей. Берем бутылку такого средства, добавляем ее содержимое в бачок омывателя, наполненный обычной водой, и получаем гарантированно эффективную жидкость, способную убрать налипших насекомых с лобового стекла буквально за два взмаха «дворников».

ремонт
1 июня 2018
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