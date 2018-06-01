Как защитить лобовое стекло от насекомых

Разноцветные пятна засохшей непонятной субстанции вперемешку с кусочками хитина, усеивающие переднюю часть и лобовое стекло машины — верная летняя примета того, что она недавно двигалась по скоростной загородной трассе. Изгвазданное трупиками летающих гадов лакокрасочное покрытие влияет, по большому счету, лишь на эстетическое впечатление от машины. А заплеванное останками насекомых стекло не просто раздражает, но и откровенно мешает обзору. При движении за городом ночью насекомые на нем становятся уже более чем реальной угрозой безопасности. Поэтому большинство водителей из года в год задумывается о каком-то радикальном способе борьбы с этим природным явлением.
Первое, что приходит на ум — установка какой-нибудь штуковины на капот, которая бы направляла набегающий воздушный поток таким образом, чтобы летающие твари промахивались мимо «лобовухи». Подобное приспособление придумано давно. «Мухобойка», представляющая собой что-то вроде своеобразного антикрыла, устанавливается на переднюю часть капота в надежде, что хотя бы часть камней и насекомых будет отброшены от машины. Однако практика показывает, что после установки такого отбойника заметного снижения загрязнения стекла крылатой падалью не наблюдается. Если физическая защита не срабатывает, есть смысл обратиться к химической.