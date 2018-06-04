Почему нужно периодически заново балансировать колеса

Сразу скажем, что автовладельцам, каждую осень и весну меняющих покрышки по сезону на одних и тех же дисках, о профилактической балансировке колес, в большинстве случаев, можно не задумываться. С их резиной эту операцию проводят при каждом посещении шиномонтажа. Другое дело, если человек, например, весь год ездит на одной и той же «всесезонке». Или у автовладельца имеются два сезонных комплекта колес, смонтированных на дисках.

Напомним, что балансировка — операция перемещения центра масс колеса в его геометрический центр на оси вращения. Для этого сотрудник сервиса прикрепляет к диску собранного колеса в определенных с помощью балансировочного стенда местах грузики нужного веса. Со временем эти металлические нашлепки могут отвалиться. Покрышка изнашивается неравномерно. Каждый прокол в резине означает лишнюю заплатку на ее внутренней поверхности или жгут, вставленный в протектор. Сам диск может погнуться при попадании в яму.

Все эти факторы заметно смещают центр масс колеса. Его сдвиг приводит к появлению биений и вибраций на ходу. От этого страдает подвеска, система рулевого управления, само колесо начинает неравномерно изнашиваться даже на скоростях, когда водитель не чувствует особого дискомфорта на руле. Примерная периодичность, с которой рекомендуется прибегать к профилактической балансировке колеса исчисляется в километрах пробега.