Почему нужно периодически заново балансировать колеса

Большинство автовладельцев, однажды отбалансировав в шиномонтажной мастерской колеса, мысленно «ставят галочку» перед соответствующим списком необходимых машине операций и забывает об этой теме. А зря.
Максим Строкер

Сразу скажем, что автовладельцам, каждую осень и весну меняющих покрышки по сезону на одних и тех же дисках, о профилактической балансировке колес, в большинстве случаев, можно не задумываться. С их резиной эту операцию проводят при каждом посещении шиномонтажа. Другое дело, если человек, например, весь год ездит на одной и той же «всесезонке». Или у автовладельца имеются два сезонных комплекта колес, смонтированных на дисках.

Напомним, что балансировка — операция перемещения центра масс колеса в его геометрический центр на оси вращения. Для этого сотрудник сервиса прикрепляет к диску собранного колеса в определенных с помощью балансировочного стенда местах грузики нужного веса. Со временем эти металлические нашлепки могут отвалиться. Покрышка изнашивается неравномерно. Каждый прокол в резине означает лишнюю заплатку на ее внутренней поверхности или жгут, вставленный в протектор. Сам диск может погнуться при попадании в яму.

Все эти факторы заметно смещают центр масс колеса. Его сдвиг приводит к появлению биений и вибраций на ходу. От этого страдает подвеска, система рулевого управления, само колесо начинает неравномерно изнашиваться даже на скоростях, когда водитель не чувствует особого дискомфорта на руле. Примерная периодичность, с которой рекомендуется прибегать к профилактической балансировке колеса исчисляется в километрах пробега.

Примерно через каждые 10 000—15 000 км. стоит посещать шиномонтаж и проверять балансировку, поскольку явное биение, как основной признак разбалансировки, можно ощутить только для передних колес. В этом случае на определенной скорости руль начинает отчаянно трясти. Задняя ось с рулем не связана, а поэтому заметить, что с там что-то не так гораздо сложнее.

Таким образом, если машина за сезон накатывает более 15 000 км на одном комплекте резины, заехать на пункт шиномонтажа по достижении этого пробега очень рекомендуется. Любителей всесезонной резины эта рекомендация касается точно так же, только уже без привязки ко времени года. Тем, кто меняет осенью и зимой не резину на дисках, а колеса целиком, стоит в эти моменты все равно заезжать к специалистам для проверки балансировки. Кроме того, вне зависимости от сезона и типа резины очень рекомендуется прибегать к услугам шиномонтажников после того как машина попала в глубокую яму или поездила по совсем уж разбитым дорогам. Это необходимо на случай если погнулся диск или отвалился какой-нибудь из грузиков.

колеса, летние шины, зимние шины
4 июня 2018
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