Что делать, если щетки стеклоочистителя не справляются с разбившимися насекомыми

Лето — время когда стекла и лакокрасочное покрытие машины машины атакуют не только песок и камни с дороги, но и армии летающих насекомых. И далеко не всегда «дворники» на лобовом стекле справляются с ними. Почему так происходит и как с этим бороться.
Типичная картина: водитель раз за разом брызгает на лобовое стекло омывающей жидкостью, включает щетки, а в результате расплющенные трупики насекомых убираются только частично, превращаясь в расплывчатые, но неистребимые пятна на прозрачной поверхности. Почему так происходит? Причин несколько.
Прежде всего — сами «дворники». Они могут быть уже старыми, с изношенной и задубевшей резиной. Из-за этого они недостаточно плотно прилегают к стеклу и оттого не все загрязнения захватывают. Поэтому первый шаг в деле улучшения качества очистки — приобрести новые «дворники».
Сила прижима щеток к поверхности стекла зависит от состояния пружин в «поводках». Если эти упругие элементы ослаблены, щетки, опять же, не будут как следует тереть. Пружины слабеют и вследствие естественного износа и из-за неправильной эксплуатации. Например из-за манеры некоторых автовладельцев оставлять зимой «дворники» на стоянке поднятыми — чтобы не примерзали. Вредная «зимняя» привычка растягивает пружины в поводках. Чтобы «вылечить» проблему достаточно заменить эти пружинки на новые. Стоят они не дорого и достаточно легко меняются самостоятельно.
Следующий нюанс в качестве очистки стекол от насекомых — стеклоомывающая жидкость. Летом многие водители заливают в бачок стеклоомывателя простую воду — благо замерзнуть там в это время года не может. Однако вода для смывания насекомых — не самый лучший вариант.
В теплое время года в торговой сети появляется множество марок «летних» стеклоомывающих жидкостей. Некоторые из них позиционируются именно как предназначенные для борьбы с насекомыми. На самом деле, далеко не все они отвечают заявленной эффективности против останков летающих гадов. Однако в любом случае, они более эффективны чем простая вода. Но если специальных «противонасекомных» жидкостей под рукой нет, а ехать сквозь жужжащие рои надо, можно импровизировать с подручными средствами.
Например, можно добавить в бачок с водой несколько столовых ложек какого-нибудь средства для мойки посуды. Такая химия содержит поверхностно-активные вещества, которые неплохо справляются и с очисткой поверхности от остатков насекомых. Главное тут — не переусердствовать с количеством «добавки». Чтобы из форсунок омывателя лобового стекла не вылетала пена!