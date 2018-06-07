Что делать, если щетки стеклоочистителя не справляются с разбившимися насекомыми

Типичная картина: водитель раз за разом брызгает на лобовое стекло омывающей жидкостью, включает щетки, а в результате расплющенные трупики насекомых убираются только частично, превращаясь в расплывчатые, но неистребимые пятна на прозрачной поверхности. Почему так происходит? Причин несколько.

Прежде всего — сами «дворники». Они могут быть уже старыми, с изношенной и задубевшей резиной. Из-за этого они недостаточно плотно прилегают к стеклу и оттого не все загрязнения захватывают. Поэтому первый шаг в деле улучшения качества очистки — приобрести новые «дворники».

Сила прижима щеток к поверхности стекла зависит от состояния пружин в «поводках». Если эти упругие элементы ослаблены, щетки, опять же, не будут как следует тереть. Пружины слабеют и вследствие естественного износа и из-за неправильной эксплуатации. Например из-за манеры некоторых автовладельцев оставлять зимой «дворники» на стоянке поднятыми — чтобы не примерзали. Вредная «зимняя» привычка растягивает пружины в поводках. Чтобы «вылечить» проблему достаточно заменить эти пружинки на новые. Стоят они не дорого и достаточно легко меняются самостоятельно.