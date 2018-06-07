Почему российские водители не хотят переходить на газ

Нерешительность автомобилистов подтверждают и данные исследования: только 22% владельцев внедорожников, опрошенных экспертами ГК «АвтоСпецЦентр», всерьез задумываются о переходе на газ, а к осени переоборудовать свой автомобиль планируют 5%.

Сторонники голубого топлива упоминают одни и те же преимущества: экологичность, меньший расход. К тому же втомобилю, накормленному сжиженным газом, требуется меньше «заправок», более высокое октановое число практически исключает возможность детонации, а на деталях не образуются копоть и нагар. Казалось бы — звучит идеально. Так в чем же проблема? Согласно опросу, существует несколько основных страхов перед газовым оборудованием.

ГАЗА НЕТ?

Этот миф — самый популярный среди владельцев автомобилей, питающихся традиционным топливом. Более половины владельцев внедорожников, с которыми общались эксперты, сказали, что их от перехода на газ останавливает недостаточно развитая инфраструктура для обслуживания переоборудованного автомобиля и его «заправки».