Почему российские водители не хотят переходить на газ

Владимир Путин заявил, что «рост цен на топливо — это недопустимо и неправильно». При этом большинство водителей по-прежнему рассматривает в качестве топлива для машины только традиционный «рацион»: бензин или дизель. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, что не позволяет автовладельцам перейти на сжиженный газ.
Нерешительность автомобилистов подтверждают и данные исследования: только 22% владельцев внедорожников, опрошенных экспертами ГК «АвтоСпецЦентр», всерьез задумываются о переходе на газ, а к осени переоборудовать свой автомобиль планируют 5%.
Сторонники голубого топлива упоминают одни и те же преимущества: экологичность, меньший расход. К тому же втомобилю, накормленному сжиженным газом, требуется меньше «заправок», более высокое октановое число практически исключает возможность детонации, а на деталях не образуются копоть и нагар. Казалось бы — звучит идеально. Так в чем же проблема? Согласно опросу, существует несколько основных страхов перед газовым оборудованием.
ГАЗА НЕТ?
Этот миф — самый популярный среди владельцев автомобилей, питающихся традиционным топливом. Более половины владельцев внедорожников, с которыми общались эксперты, сказали, что их от перехода на газ останавливает недостаточно развитая инфраструктура для обслуживания переоборудованного автомобиля и его «заправки».
При этом эксперты напоминают, что в этом году количество АЗС с альтернативным топливом должно вырасти на 20% — до 430 станций. Конечно, по сравнению с количеством АЗС, которые «наливают» бензин и дизель, это не так много, но ради существенной экономии на топливе можно и поискать «колонку» с газом.
Быстрый износ двигателя
Для 28% опрошенных автомобилистов этот страх является главной причиной не переоборудовать свой автомобиль. Якобы из-за более высокого октанового числа газ сушит двигатель, которому приходится работать в нештатных режимах. Но при правильной установке и настройке оборудования никаких негативных последствий ожидать не стоит.
Угроза взрыва
А вот риск утечки газа, взрыва или пожара пугает 15% автовладельцев. Они опасаются проблем как при ДТП, так и сложностей, связанных с эксплуатацией машины. Но экспертное сообщество давно опровергает этот миф: для взрыва необходимо, чтобы газ был смешан с воздухом в строго определенной пропорции. А вероятность случайно получить именно такую смесь близка к нулю.
По собственным данным портала «АвтоВзгляд», автовладельцы также не торопятся переоборудовать свои машины из-за негерметичности: якобы запах газа будет постоянно присутствовать в салоне. Но на самом деле многие такси уже давно ездят на газу. Вряд ли вы это замечали. Время «кулибиных» прошло и проблемы с безопасностью и герметичностью не должны вас пугать (если только вы не хотите сильно сэкономить и не поедете устанавливать оборудование к условному «иванычу» в соседний гараж).
Еще одно популярное заблуждение связано с уменьшением мощности автомобиля из-за перехода на газ. Но эти истории — снова из прошлого. Если приехать в нормальный сервис, падение мощности будет минимальным, редкий водитель его заметит.
При этом директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич отмечает, что в последние пять лет наблюдается серьезный прирост автомобилей, которые перешли на газ: — С 2012 по 2017 год объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в России увеличился на 69%, при этом число газозаправочных станций выросло на 87%, а количество автомобилей, перешедших на газ, — на 61%. Цифры говорят сами за себя: с каждым годом все больше российских автомобилистов предпочитает использовать газомоторное топливо…