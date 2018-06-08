5 малоизвестных регламентных работ, без которых машина долго не протянет

Большинство автовладельцев при обслуживании своей машины слепо верят, что операций, указанных в фирменном расписании обязательных ТО, более чем достаточно для беспроблемной эксплуатации машины. Этого не так.
При ТО, например, обычно меняют масло в моторе. А что там с жидкостью в коробке передач сервисменов даже официального дилерского центра может и не заинтересовать. Особенно, если компания-производитель утверждает, что КП не требует обслуживания.
В постгарантийный же период состоянием масла в МКП, «роботах», «вариаторах» и «автоматах» вообще практически никто, включая хозяев машин, не интересуется. Оно может потихоньку, незаметно, вытечь через какой-нибудь «потеющий» сальник. Или в «коробке» накопится слишком много продуктов износа. Обычно о состоянии жидкости в КП вспоминают только когда весь узел выходит из строя и уже требует серьезного ремонта. А зачастую этого можно было бы избежать, всего лишь вовремя проверив состояние масла или рабочей жидкости.
Тормозная система — не менее игнорируемая владельцем часть машины. Внимание к ней обычно исчерпывается заменой колодок, а от нее порой, зависит если не жизнь и здоровье водителя и пассажиров, то сохранность бампера и кузова — как минимум. Поэтому ее тоже нужно периодически проверять и обслуживать при необходимости. Простейшая проверка — торможение «в пол» со средней скорости. В безлюдном месте на пустынной дороге разгоняемся километров до 70—80 в час и давим на педаль тормоза изо всех сил. Если машину не ведет при этом в сторону, не «забрасывает» зад и интенсивность замедления не вызывает вопросов — все в порядке.
Если что-то насторожило — надо ехать в техцентр разбираться.
Про периодическую проверку уровня тормозной жидкости в бачке и ее периодическую замену также почти все автовладельцы забывают. Хотя об этом постоянно говорят практически все автоэксперты.
А вот проверять время от времени уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления советуют немногие. Да, на современных машинах все чаще встречается электроусилитель руля, однако ГУР свои позиции не сдает и на новых авто, а на старых он установлен почти на всех. Если не смотреть за уровнем жидкости, то можно прозевать ее утечку. На самом деле это распространенное явления на моделях, где в системе ГУР используются алюминиевые патрубки. Цветной металл разъедают реагенты, жидкость начинает уходить и все заканчивается дорогостоящей поломкой насоса гидроусилителя.
Что еще настоятельно рекомендуется контролировать и держать в порядке, так это антикоррозийное покрытие днища машины и вентиляционные отверстия в ее дверях. Чтобы осмотреть машину снизу ее нужно поднять, а это лишние «телодвижения», на которые большинство владельцев не способны. А тем временем нечаянные «царапки» на днище становятся эпицентрами ржавчины, если их вовремя не замазать антикоррозийным препаратом. Забившаяся вентиляция дверей ведет к тому, что они незаметно ржавеют изнутри и когда этот процесс «вылезает» на свет божий, что-то предпринимать бывает уже поздно.