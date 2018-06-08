5 малоизвестных регламентных работ, без которых машина долго не протянет

При ТО, например, обычно меняют масло в моторе. А что там с жидкостью в коробке передач сервисменов даже официального дилерского центра может и не заинтересовать. Особенно, если компания-производитель утверждает, что КП не требует обслуживания.

В постгарантийный же период состоянием масла в МКП, «роботах», «вариаторах» и «автоматах» вообще практически никто, включая хозяев машин, не интересуется. Оно может потихоньку, незаметно, вытечь через какой-нибудь «потеющий» сальник. Или в «коробке» накопится слишком много продуктов износа. Обычно о состоянии жидкости в КП вспоминают только когда весь узел выходит из строя и уже требует серьезного ремонта. А зачастую этого можно было бы избежать, всего лишь вовремя проверив состояние масла или рабочей жидкости.

Тормозная система — не менее игнорируемая владельцем часть машины. Внимание к ней обычно исчерпывается заменой колодок, а от нее порой, зависит если не жизнь и здоровье водителя и пассажиров, то сохранность бампера и кузова — как минимум. Поэтому ее тоже нужно периодически проверять и обслуживать при необходимости. Простейшая проверка — торможение «в пол» со средней скорости. В безлюдном месте на пустынной дороге разгоняемся километров до 70—80 в час и давим на педаль тормоза изо всех сил. Если машину не ведет при этом в сторону, не «забрасывает» зад и интенсивность замедления не вызывает вопросов — все в порядке.