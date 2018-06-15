Чем опасно движение на приспущенных шинах

Не стоит думать, что речь идет о пустяковом увеличении тормозного пути. В условиях интенсивного дорожного движения и при больших скоростях даже самый незначительный сбой в работе этой функции может привести к непредсказуемым последствиям. К тому же в такой ситуации возрастает риск разрыва покрышки.

Низкое давление в колесах может стать причиной частичной или даже полной потери управляемости во время прохождения скоростного поворота. При маневрах такая машина теряет устойчивость, хуже удерживает траекторию, отчего в разы возрастает шанс неконтролируемого заноса. Нетрудно догадаться, насколько непредсказуемо будут вести себя такие колеса при аквапланировании.

Продолжительная езда на спущенных шинах значительно усиливает их износ. Это приводит к необратимому повреждению каркаса по всей окружности боковых стенок. Покрышка теряет форму, деформируется и быстро перегревается. В результате корд расслаивается и рвется. В связи с этим особенно опасно ездить на приспущенных шинах по плохим дорогам, поскольку любая кочка или яма может спровоцировать разрыв покрышки. Если это произойдет на высокой скорости, то неизбежно серьезное ДТП. Ну и, конечно, движение на таких колесах сильно ударит по карману, так как даже незначительная потеря давления ведет к повышенному расходу топлива.