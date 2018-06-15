Чем опасно движение на приспущенных шинах

Не секрет, что от уровня давления в покрышках зависят не только ходовые характеристики автомобиля, комфорт управляемости, расход топлива, но и безопасность водителя и пассажиров. К каким фатальным последствиям может привести долгая езда на приспущенных колесах, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Конечно, все зависит от того, насколько снижено рекомендуемое давление в шинах. Не секрет — чем разница больше, тем движение на таком авто опасней. Даже недостающие 0,3 атмосферы могут оказать ощутимое влияние на снижение жизненно важных характеристик. Поэтому каждому водителю следует регулярно контролировать давление в покрышках и вовремя их подкачивать.
Прежде всего, у автомобиля на приспущенных шинах значительно снижаются динамические характеристики и ухудшается рулевое управление: разгон становится вялым, а штурвал ватным. Но самое опасное заключается в том, что у такой машины снижается эффективность тормозной системы, и при экстренной остановке у нее увеличивается тормозной путь. Особенно это заметно на мокрой дороге и, естественно, на скользком покрытии в зимнее время, когда некоторые водители специально приспускают шины для езды по снегу.
Не стоит думать, что речь идет о пустяковом увеличении тормозного пути. В условиях интенсивного дорожного движения и при больших скоростях даже самый незначительный сбой в работе этой функции может привести к непредсказуемым последствиям. К тому же в такой ситуации возрастает риск разрыва покрышки.
Низкое давление в колесах может стать причиной частичной или даже полной потери управляемости во время прохождения скоростного поворота. При маневрах такая машина теряет устойчивость, хуже удерживает траекторию, отчего в разы возрастает шанс неконтролируемого заноса. Нетрудно догадаться, насколько непредсказуемо будут вести себя такие колеса при аквапланировании.
Продолжительная езда на спущенных шинах значительно усиливает их износ. Это приводит к необратимому повреждению каркаса по всей окружности боковых стенок. Покрышка теряет форму, деформируется и быстро перегревается. В результате корд расслаивается и рвется. В связи с этим особенно опасно ездить на приспущенных шинах по плохим дорогам, поскольку любая кочка или яма может спровоцировать разрыв покрышки. Если это произойдет на высокой скорости, то неизбежно серьезное ДТП. Ну и, конечно, движение на таких колесах сильно ударит по карману, так как даже незначительная потеря давления ведет к повышенному расходу топлива.