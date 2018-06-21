Как заменить доступной бытовой химией профессиональную автокосметику

Очистка деталей интерьера машины от тех или иных загрязнений — вот область наиболее частого применения исключительно специализированной автохимии. Но на самом деле в подавляющем большинстве случаев для наведения чистоты в салоне не стоит сломя голову нестись в ближайший автомагазин и скупать там оптовые партии совсем недешевых «чудодейственных средств», на упаковках которых сверкают обещания навести красоту в вашей машине.

Если немного подумать, то окажется, что отличный химикат для приведения в порядок, например, пластика салона машины мирно лежит возле раковины на кухне вашей квартиры. Это — средство для мойки посуды. Оно содержит целый набор веществ, способных удалить практически все бытовые загрязнения и при этом, чаще всего, достаточно гуманно в плане воздействия на кожу рук. Это означает, что средства для мойки посуды прекрасно приспособлены для работы не только с пластиковыми деталями и с кожей сидений. С тряпичной обивкой сидений вопрос более тонкий, поскольку для удаления пятен с нее требуется «химия», которая не оставляет пятен на ткани после высыхания.

Что касается загрязнений на пластике, то с ними поможет справиться даже не химия, а еще более примитивная вещь. Стереть очень многое с пластиковых деталей можно с помощью обычного ластика. Главное при его использовании не переусердствовать. А то можно и дырку сквозную протереть сгоряча.