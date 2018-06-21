Как заменить доступной бытовой химией профессиональную автокосметику

В том, что при очистке тех или иных частей машины можно использовать лишь специализированную автокосметику уверены лишь продавцы этой автохимии. Любой здравомыслящий человек всегда найдет чем заменить дорогие фирменные моющие средства, в чем убедился портал «АвтоВзгляд».
Очистка деталей интерьера машины от тех или иных загрязнений — вот область наиболее частого применения исключительно специализированной автохимии. Но на самом деле в подавляющем большинстве случаев для наведения чистоты в салоне не стоит сломя голову нестись в ближайший автомагазин и скупать там оптовые партии совсем недешевых «чудодейственных средств», на упаковках которых сверкают обещания навести красоту в вашей машине.
Если немного подумать, то окажется, что отличный химикат для приведения в порядок, например, пластика салона машины мирно лежит возле раковины на кухне вашей квартиры. Это — средство для мойки посуды. Оно содержит целый набор веществ, способных удалить практически все бытовые загрязнения и при этом, чаще всего, достаточно гуманно в плане воздействия на кожу рук. Это означает, что средства для мойки посуды прекрасно приспособлены для работы не только с пластиковыми деталями и с кожей сидений. С тряпичной обивкой сидений вопрос более тонкий, поскольку для удаления пятен с нее требуется «химия», которая не оставляет пятен на ткани после высыхания.
Что касается загрязнений на пластике, то с ними поможет справиться даже не химия, а еще более примитивная вещь. Стереть очень многое с пластиковых деталей можно с помощью обычного ластика. Главное при его использовании не переусердствовать. А то можно и дырку сквозную протереть сгоряча.
Если стоит задача не избавиться от каких-то диких загрязнений, а всего лишь навести лоск в салоне, можно точно также обойтись без дорогостоящих профессиональных полиролей и прочих автохимических штучек. Чаще всего достаточно обзавестись простой губкой для чистки ботинок — бесцветной, разумеется. Пройдитесь ею по всем пластиковым поверхностям в салоне, полюбуйтесь полученным эффектом и забудьте об автокосметике.
Автохимию предлагают применять обычно и при очистке кузова машины. Среди типовых загрязнений, которые простой водой не уберешь, называют битум с дорожного полотна и следы древесных почек по весне. Совершенно необязательно приобретать для борьбы с ними какой-нибудь патентованный «пятноудалитель» если у вас в хозяйстве имеется пузырек дешевого уайт-спирита или керосина. Именно эти растворители, как правило, и входят в состав фирменных средств из серии «антибитум». Вооружившись баночкой уайт-спирита и кучей салфеток, водитель справится почти с любым пятном на кузове. Главное, опять же, не усердствовать, с усилием протирки — чтобы ЛКП не помутнела.
Ну и, наконец, типичная летняя беда — насекомые на лобовом стекле. Если налипли и уже засохли, не ломаем голову, а просто берем дома «пшикалку» какого-нибудь средства для очистки стеклянных поверхностей и несколько бумажных полотенец. Несколько минут и лобовое сияет чистотой.