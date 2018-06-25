Чем опасна покупка автозапчастей в интернет-магазине

Напомним, что в области интернет-продаж первопроходцем выступил портал Exist, быстро завоевав статус крупнейшей федеральной интернет-площадки по продаже автозапчастей и комплектующих с многомилионным оборотом. А спустя почти два десятка лет к услугам покупателей — огромное количество онлайн-площадок для самостоятельной покупки автозапчастей. В интернете можно купить не только новые запчасти, а и отреставрированные «оригиналы», б/у комплектующие, не оригиналы. При этом сегодня набирают обороты агрегаторы предложений от интернет-магазинов (например, ZZap.ru). Сервисы консолидируют данные разных площадок, и предлагают розничному покупателю лучшую цену и оптимальный срок поставки по заданным параметрам. Заходить на сервис нужно с OEM номером (артикулом) оригинальной запчасти от производителя. Если его нет, придется искать деталь в каталогах и по VIN-коду.
Но до сих пор в строю гиганты интернет-продаж автозапчастей — Exist, Autodoc, Emex. К ним присоединились бесчисленные федеральные площадки, выполняющие аналогичную работу, но менее известные покупателям. Работа с ними удобна тем, что каждый клиент имеет личный кабинет и помощь менеджера по подбору автозапчастей. Специалист, получив необходимые данные (как правило, VIN/FRAME), сам подбирает детали по VIN-коду и предлагает клиенту готовое решение. Так, самостоятельно копаться в каталогах производителей не придется, но и менеджеры не всегда могут сразу ответить, ведь работа ведется в отведенные часы, и ответ в некоторых случаях приходится ждать до суток.