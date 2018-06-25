Чем опасна покупка автозапчастей в интернет-магазине

Как выбрать интернет-площадку

Интернет-магазины автозапчастей можно разделить на 2 категории: фирмы, выкупающие детали у крупных поставщиков под поступивший от клиента заказ, и компании, выступающие юридическим лицом с собственным складом минимум на несколько тысяч запчастей. При выборе онлайн-площадки специалисты в области продаж рекомендуют обратить внимание на следующее

– Визуальный вид сайта. Дизайн, интерфейс, понятная структура являются ключевыми вспомогательными факторами при выборе магазина, и хорошие компании заботятся о своем «виде» в интернете.

– Подробный фильтр, позволяющий за несколько секунд подобрать сразу несколько популярных комплектующих под нужного производителя и остальные заданные характеристики.

– Чем шире ассортимент в магазине, тем надежнее компания.

– Наличие мессенджера для связи с менеджером в онлайн-режиме, оперативность реагирования на запрос.

– Наличие оффлайн-точки сбыта будет преимуществом.

– Подходящий способ оплаты товара. Расчет в интернет-магазинах чаще всего производится банковской картой или электронными деньгами по предоплате 100%. Реже возможны наложенный платеж или оплата курьеру при получении товара.

– Условия доставки. Автозапчасть — не пицца, и ее вряд ли привезут за 1 час. Обычно ждать деталь приходится от 1 до 30 дней (например, крупногабаритную запчасть под заказ). В среднем доставка длится не более 3—5-и дней. Получить посылку можно по указанному адресу либо в офисе компании, если таковой имеется. Заказывая деталь из другого города, поинтересуйтесь заранее, сколько будет стоить ее перевозка транспортной компанией. Возможно, доставка обойдется в разницу цены при онлайн и оффлайн покупке.

– Отслеживание заказа. Удобно, если в «Личном кабинете» магазина вы можете проконтролировать статус заказа в режиме реального времени: от пункта «Принято» до «Выкуплено», «Отправлено», путь заказа и пр.

– Отзывы. Критерий спорный, так как сегодня отзывы в интернете уже не являются весомым доказательством качества. Их можно купить, поручить написание сотрудникам, конкуренты могут вести черный пиар. Поэтому лучше заручиться внимательностью и опытом знакомых.