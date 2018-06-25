Чем опасна покупка автозапчастей в интернет-магазине

Нынче покупать автозапчасти у дилера — надежно, но очень дорого. На авторынках хоть и большой выбор, но слабая гарантийная поддержка и высокий риск подделки. Магазины делают свою торговую наценку, что тоже не всегда выгодно. Интернет становится не только самым удобным и быстрым способом заказа нужной детали, но и почти всегда более экономичным. Клиенту, как минимум, не нужно раскошеливаться на поддержание традиционного магазина. Особенно это актуально для регионов, где местные поставщики манипулируют ценами за счет удаленности от центра. Однако и с интернет торговцами можно попасть впросак…
Сергей Карпушов, автоэксперт

Напомним, что в области интернет-продаж первопроходцем выступил портал Exist, быстро завоевав статус крупнейшей федеральной интернет-площадки по продаже автозапчастей и комплектующих с многомилионным оборотом. А спустя почти два десятка лет к услугам покупателей — огромное количество онлайн-площадок для самостоятельной покупки автозапчастей. В интернете можно купить не только новые запчасти, а и отреставрированные «оригиналы», б/у комплектующие, не оригиналы. При этом сегодня набирают обороты агрегаторы предложений от интернет-магазинов (например, ZZap.ru). Сервисы консолидируют данные разных площадок, и предлагают розничному покупателю лучшую цену и оптимальный срок поставки по заданным параметрам. Заходить на сервис нужно с OEM номером (артикулом) оригинальной запчасти от производителя. Если его нет, придется искать деталь в каталогах и по VIN-коду.

Но до сих пор в строю гиганты интернет-продаж автозапчастей — Exist, Autodoc, Emex. К ним присоединились бесчисленные федеральные площадки, выполняющие аналогичную работу, но менее известные покупателям. Работа с ними удобна тем, что каждый клиент имеет личный кабинет и помощь менеджера по подбору автозапчастей. Специалист, получив необходимые данные (как правило, VIN/FRAME), сам подбирает детали по VIN-коду и предлагает клиенту готовое решение. Так, самостоятельно копаться в каталогах производителей не придется, но и менеджеры не всегда могут сразу ответить, ведь работа ведется в отведенные часы, и ответ в некоторых случаях приходится ждать до суток.

Фото tyre-dealers-in-dubai.com

Как выбрать интернет-площадку

Интернет-магазины автозапчастей можно разделить на 2 категории: фирмы, выкупающие детали у крупных поставщиков под поступивший от клиента заказ, и компании, выступающие юридическим лицом с собственным складом минимум на несколько тысяч запчастей. При выборе онлайн-площадки специалисты в области продаж рекомендуют обратить внимание на следующее

– Визуальный вид сайта. Дизайн, интерфейс, понятная структура являются ключевыми вспомогательными факторами при выборе магазина, и хорошие компании заботятся о своем «виде» в интернете.

– Подробный фильтр, позволяющий за несколько секунд подобрать сразу несколько популярных комплектующих под нужного производителя и остальные заданные характеристики.

– Чем шире ассортимент в магазине, тем надежнее компания.

– Наличие мессенджера для связи с менеджером в онлайн-режиме, оперативность реагирования на запрос.

– Наличие оффлайн-точки сбыта будет преимуществом.

– Подходящий способ оплаты товара. Расчет в интернет-магазинах чаще всего производится банковской картой или электронными деньгами по предоплате 100%. Реже возможны наложенный платеж или оплата курьеру при получении товара.

– Условия доставки. Автозапчасть — не пицца, и ее вряд ли привезут за 1 час. Обычно ждать деталь приходится от 1 до 30 дней (например, крупногабаритную запчасть под заказ). В среднем доставка длится не более 3—5-и дней. Получить посылку можно по указанному адресу либо в офисе компании, если таковой имеется. Заказывая деталь из другого города, поинтересуйтесь заранее, сколько будет стоить ее перевозка транспортной компанией. Возможно, доставка обойдется в разницу цены при онлайн и оффлайн покупке.

– Отслеживание заказа. Удобно, если в «Личном кабинете» магазина вы можете проконтролировать статус заказа в режиме реального времени: от пункта «Принято» до «Выкуплено», «Отправлено», путь заказа и пр.

– Отзывы. Критерий спорный, так как сегодня отзывы в интернете уже не являются весомым доказательством качества. Их можно купить, поручить написание сотрудникам, конкуренты могут вести черный пиар. Поэтому лучше заручиться внимательностью и опытом знакомых.

Фото blog.asautoparts.com

Как избежать обмана

Покупка любого товара через интернет несет определенные риски. Чтобы не попасть к недобросовестным продавцам, следует знать, что компания или ИП должны быть зарегистрированы и внесены в соответствующие реестры (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), а на их сайтах иметься реквизиты, телефоны, юридический и почтовый адрес онлайн-магазина. Так же должны присутствовать данные о свойствах и месте изготовления продукции, ее стоимость и условия приобретения, срок службы запчасти, гарантийный срок и, наконец, порядок доставки. Если от производителя гарантии нет, стоит обратить внимание на предоставление интернет-магазином собственного гарантийного срока на запчасти. Не все ведут такую политику, поэтому лучше потратить несколько лишних минут на поиски и обеспечить себе защиту со стороны продавца.

Ответственность за подбор запчасти ложится на покупателя, и с возвратом некорректно подобранной детали (особенно со следами попыток установки) бывает туго. Поэтому внимательно проверяйте детали на наличие производственного брака до ввода в эксплуатацию. Стоит отметить, расходы по возврату товара клиент берет на себя.

Фото genden.com

Многообразие выбора и схожесть цен могут вызвать сложности. Чтобы не нарваться на некачественную деталь, рекомендуется остановиться либо на оригинальной запчасти с серийным номером, гарантией производителя, либо проконсультироваться с менеджером по подбору неоригинала. Запчасти без указания изготовителя лучше вообще не рассматривать.

Основной минус интернет-магазинов — невозможность оценить наглядно качество автозапчасти. Сделать это удастся лишь при получении. Все остальное: экономия времени, разумная стоимость комплектующих, выбор деталей на любой вкус и кошелек, скорость обработки и выполнения заказа, удобная доставка — только упрощает жизнь автолюбителю.

автопродажи, авторынок, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
25 июня 2018
423
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы