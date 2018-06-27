Как быстро убрать неприятный запах из кондиционера

Связано это с тем, что при работе автомобильного холодильного агрегата на испарителе неизбежно образуется водяной конденсат. Его появление, помимо чисто практической пользы, имеет и негативную сторону — в условиях постоянной влажности на испарителе начинают активно размножаться бактерии и грибки. Минимальный вред, который мы в большинстве случаев имеем от такого вынужденного «соседства» — гнилостный запах, появляющийся в салоне при включении вентилятора. Но, как свидетельствует практика, можно заполучить и хроническую простуду.

Избежать подобных «сюрпризов» нетрудно — нужно лишь своевременно проводить дезодорирующую обработку воздуховодов системы вентиляции и испарителя кондиционера. Тем более, что в настоящее время такую процедуру можно выполнить и

самостоятельно, причем явно дешевле, чем в профессиональном сервис-центре. Особенно если учесть, что сегодня на нашем рынке можно найти самые различные препараты для профилактической обработки автомобильной системы кондиционирования. Эксперты «АвтоВзгляда» на практике оценили один из таких продуктов — экспресс-освежитель для «кондишна».