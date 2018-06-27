Как быстро убрать неприятный запах из кондиционера

Мы уже привыкли к тому, что летом, особенно в жаркие дни, кондиционер в машине работает практически без передышки. При этом, к сожалению, далеко не все автолюбители задумываются о том, что сама по себе система салонной вентиляции и кондиционирования требует периодического обслуживания. Между тем специалисты советуют делать подобную процедуру хотя бы раз в год.
Связано это с тем, что при работе автомобильного холодильного агрегата на испарителе неизбежно образуется водяной конденсат. Его появление, помимо чисто практической пользы, имеет и негативную сторону — в условиях постоянной влажности на испарителе начинают активно размножаться бактерии и грибки. Минимальный вред, который мы в большинстве случаев имеем от такого вынужденного «соседства» — гнилостный запах, появляющийся в салоне при включении вентилятора. Но, как свидетельствует практика, можно заполучить и хроническую простуду.
Избежать подобных «сюрпризов» нетрудно — нужно лишь своевременно проводить дезодорирующую обработку воздуховодов системы вентиляции и испарителя кондиционера. Тем более, что в настоящее время такую процедуру можно выполнить и
самостоятельно, причем явно дешевле, чем в профессиональном сервис-центре. Особенно если учесть, что сегодня на нашем рынке можно найти самые различные препараты для профилактической обработки автомобильной системы кондиционирования. Эксперты «АвтоВзгляда» на практике оценили один из таких продуктов — экспресс-освежитель для «кондишна».
Итак, повторимся, для самостоятельного применения сегодня выпускается несколько типов специализированных очистителей, с помощью которых даже начинающий автолюбитель может без труда провести санитарную обработку воздуховодов «кондея». Так, например, серию разнообразных противомикробных препаратов предлагает немецкая фирма Liqui Moly. Из гаммы выпускаемых ею продуктов наших экспертов особенно заинтересовал аэрозольный освежитель Klima Fresh Plus для экспресс-чистки кондиционера.
По отзывам специалистов, с таким спреем процедура чистки автомобильного холодильного агрегата получается наиболее простой и доступной для большинства автолюбителей. В этом эксперты портала «АвтоВзгляд» убедились на собственном опыте, применив освежитель Klima Fresh Plus в одной из редакционных машин. Основные моменты обработки данным освежителем таковы. Сначала кондиционер включают на полную мощность, а салон переводят в режим внутренней вентиляции. Далее баллончик с очистителем с помощью специального клапана переводят в режим постоянного распыления и ставят на пол под приборной панелью, поближе к салонному воздухозаборнику.
После этого все двери салона надо сразу закрыть и подождать с четверть часа. Этого времени вполне достаточно, чтобы после проведенной обработки на внутренних поверхностях системы вентиляции и испарителя сформировалась устойчивая защитная пленка, которая в последующем должна предотвратить размножение различных бактерий. Водителю остается только проветрить салон машины.
Кстати, аэрозоль Klima Fresh Plus, как утверждают создатели этого оригинального препарата, не только эффективно обеззараживает каналы системы кондиционирования, но и удаляет неприятные запахи из салона автомобиля. И это действительно так, по крайней мере, «прелый» запах, который ранее был замечен в тестовом автомобиле, после обработки исчез безвозвратно.